Ranoranioci, gdje ste? Ovo su najveće prednosti ranog buđenja

Tko rano rani, dvije sreće grabi. Ili ipak ne? Dio ljudi liježe već oko 22 sata i bez problema ustaje oko pet ili šest sati ujutro. Prije jutarnje smjene odvoje vrijeme za jutarnju kavu i doručak, opuštanje i planiranje, a imaju li sreće, odrade i set vježbi. Kad stignu na posao, imaju osjećaj da je dan već odavno počeo te im se čini da upravo zahvaljujući ranom buđenju imaju više vremena.

Na drugoj su strani fronta ljudi koji bi najradije prespavali jutro. To su takozvane noćne ptice i spremni su raditi do dugo u noć. Nakon buđenja baš i ne funkcioniraju – barem dok ne popiju prvu kavu. I znanost tvrdi da rano buđenje ima brojne prednosti, posebice u proljeće i ljeto kad rano svane. Jutro je tada idealno za boravak na otvorenom – prvenstveno jer nije vruće. Ptičji pjev, sunce i produktivnost od jutra – to je nešto što bi svatko trebao isprobati, piše portal Healthline. Naravno, ako dosad nisi imala naviku ranog buđenja, to ti možda isprva neće biti lagano. Potrebno je krenuti postupno.

Kako se buditi ranije?

U usvajanju mindseta ranoranioca pokušaj svaku večer lijegati 15 minuta ranije i buditi se 15 minuta ranije. Savršeno bi bilo kad bi već oko 22 ili 23 sata bila u krevetu – bez dugotrajnog pregledavanja društvenih mreža ili gledanja čitave sezone serije. Sat vremena prije spavanja trebala bi se odmaknuti od mobitela i opustiti glazbom, toplom kupkom, s malo vježbe ili dobrom knjigom.

Osim toga, izbjegavati treba odgađanje alarma. Najbolje bi bilo kad bi se zaista držala odluke da ćeš svako jutro ustajati u 5 ili 6 ujutro, a početak proljeća dobar je trenutak za to. Motivacija je tu ključna – obećaj si da ćeš tako imati više vremena za sebe, malo razmišljanja i jutarnje meditacije. A možda i za malo trčanja ili odlazak na ranojutarnji trening.

Foto: Unsplash

Naravno, to ne znači da si nekada, primjerice, vikendom ne smiješ dopustiti malo duže ležanje, posebice ako ti tijelo šalje znakove da je umorno. S druge strane, ako tijekom dana osjetiš umor i slobodna si, dopusti si petnaestominutno drijemanje, no pazi da te popodnevni odmor ne zavara. Sat i pol spavanja popodne moglo bi narušiti kvalitetu noćnog odmora. Na kvalitetu sna može utjecati i stres, bolest, ali i teška i začinjena hrana koju si pojela tik prije spavanja. Zato je poželjno izbjegavati večernje prejedanje.

Prednosti ranog buđenja

I dalje razmišljaš isplati li se rano ustajati? Healthline piše da ćeš tako dobiti dodatnih sat ili dva, mogla bi izbjeći jutarnji stres i gužvu (jer ćeš krenuti ranije), a i tvoja bi koža mogla prosperirati. Nedostatak sna može rezultirati podočnjacima i aknama, dok kvalitetan san čini tvoju kožu zdravom. Tijekom sna stanice kože se regeneriraju, a povećani protok krvi i kolagen pomažu popraviti oštećenja uzrokovana nečistoćama i UV zračenjem. Raniji odlazak u krevet i ranije buđenje daju ti priliku za bolju skin care rutinu.

Foto: Unsplash

Uz to, svima je poznata jutarnja jurnjava zbog koje ne stignu zastati i pojesti doručak. A doručak je važan stoga započni dan hranjivim obrokom o čemu smo pisale ovdje. Uz dovoljno vremena za razbuđivanje (što može potrajati i do sat vremena) mogla bi odlučno krenuti u dan imajući na umu sve što te čeka.

Sigurne smo da ćeš biti sretna koliko toga si već napravila do devet ili deset ujutro. A koliko tek toga još stigneš... Dobra organizacija i dosljednost zaista su važne.

Jesi li spremna za usvajanje navike ranog buđenja?

