Jennifer Lopez i Gwyneth Paltrow slavile u Hollywoodu: Emotivni govori i glamur na dodjeli nagrada

Women in Entertainment, događaj, koji slavi postignuća i predanost žena u industriji zabave, ove je godine u središte pozornosti stavio dvije ikone – Jennifer Lopez i Gwyneth Paltrow

Godišnja svečanost časopisa The Hollywood Reporter pod nazivom "Women in Entertainment", održana je sinoć u Beverly Hills Hotelu, ponovno je okupila najutjecajnije žene iz svijeta zabave. Događaj, koji slavi njihova postignuća i predanost, ove je godine u središte pozornosti stavio dvije ikone – Jennifer Lopez i Gwyneth Paltrow, koje su primile glavne nagrade večeri ispunjene emotivnim trenucima, snažnim porukama i besprijekornim stilom.

Jennifer Lopez: Nagrada za jednakost i sjećanje na teške početke

Jennifer Lopez uručena je Nagrada za jednakost u industriji zabave (Equity in Entertainment Award) kao priznanje za njezin rad na jačanju glasova podzastupljenih zajednica. Nagradu joj je predala glumica Kerry Washington, prošlogodišnja dobitnica, koja je u dirljivom govoru istaknula njihovo zajedničko podrijetlo iz Bronxa.

Profimedia

"Ona je probila barijere za žene i za latinoameričku zajednicu; transformirala je američku kulturu kroz pripovijedanje, glazbu, modu i jednostavno time što je svoja", izjavila je Washington. Lopez je, vidno dirnuta, preuzela nagradu sa suzama u očima. U svom govoru prisjetila se početaka karijere kada se osjećala kao autsajder, "portorikanska djevojka iz Bronxa koja nije trebala biti u toj prostoriji, a kamoli u njezinom središtu". Opisala je kako su je stereotipi pokušavali ukalupiti prije nego što je dobila priliku pokazati što uistinu može. Ključni trenutak bio je film "Selena", koji je, kako kaže, "promijenio tijek njezine karijere". Zahvalila je i latinoameričkim pionirkama poput Rite Moreno i Chite Rivere, istaknuvši da se uvijek trudila birati priče koje prikazuju puninu ljudskog iskustva, ne samo za Latinoamerikance, već i za sve marginalizirane skupine.

Ponos i odvažna modna izjava

Za ovu prigodu, Lopez je odabrala monokromatski komplet koji je modernizirao klasični kostim s potpisom Harith Hashim. Nosila je komad inspiriran sakoom s dugim rukavima i dramatičnim, dubokim dekolteom, uparen s lepršavom midi suknjom iste tamnosmeđe boje. Izgled je upotpunila elegantnim salonkama od brušene kože u boji pijeska, decentnom zlatnom ogrlicom i kožnom torbicom Tyler Ellis, pokazavši još jednom zašto slovi za modnu ikonu.

Profimedia

Gwyneth Paltrow: Priznanje za liderstvo i povratak glumi

Gwyneth Paltrow primila je prestižnu Nagradu za liderstvo "Sherry Lansing", koja se dodjeljuje ženama koje su kao pionirke oblikovale industriju. Nagradu joj je uručio dugogodišnji prijatelj i kolega Robert Downey Jr., koji je u svom karakterističnom duhovitom stilu pohvalio njezinu karijeru. Nazvao ju je "nemoguće inteligentnom" i našalio se na račun njezina zaboravljanja u kojim je Marvelovim filmovima glumila, ali je istovremeno slavio njezinu sposobnost da istovremeno gradi glumačku karijeru i uspješno poslovno carstvo Goop.

Profimedia

Paltrow, koja se vraća glumi nakon petogodišnje pauze, bila je vidno ganuta. "Osjećam stvarnu povezanost s ovom zajednicom jutros – zajednicom koja se čini u redu sa svim mojim iteracijama i koja me je dočekala natrag", rekla je kroz suze. Zahvalila je suprugu Bradu Falchuku, nazvavši ga "najvećim feministom kojeg poznaje", te svim ženama koje su bile uz nju tijekom godina.

Klasična elegancija s pomakom

Paltrow je na crveni tepih donijela dašak klasične elegancije. Odjenula je elegantnu bijelu midi haljinu od tvida, strogog kroja s prorezom sprijeda. Čistinu bijele boje razbila je odvažnim crvenim salonkama, unijevši dašak boje i modernosti u svoj bezvremenski izgled.

Profimedia

Emocije i suze zbog sjećanja na Diane Keaton

Osim dodjele nagrada, večer je obilježilo nekoliko iznimno emotivnih trenutaka. Goldie Hawn i Sarah Paulson predvodile su dirljivu posvetu nedavno preminuloj Diane Keaton. Hawn ju je opisala kao "munju u boci", dok je Paulson kroz suze čitala stare poruke koje joj je Keaton slala, dajući publici uvid u njihovo blisko prijateljstvo.