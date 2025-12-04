Više od 98 tisuća kupaca dm-a podržalo sedmo izdanje projekta Pink Ribbon

Osigurano više od 13.000 eura za rad Udruge P.I.N.K. – life

Primopredajom donacije vrijedne 13.111,46 eura, u ponedjeljak 1. prosinca završeno je sedmo izdanje projekta Pink Ribbon, u kojem su dm i partneri udružili snage s kupcima kako bi podržali rad Udruge P.I.N.K. – life. Prikupljena sredstva bit će usmjerena na nastavak aktivnosti za osnaživanje žena te na pružanje podrške onkološkim pacijentima tijekom liječenja.

„Zdravlje je najveće bogatstvo koje imamo i često ga uzimamo zdravo za gotovo – sve dok nas život ne podsjeti koliko je dragocjeno. Zato je važno razgovarati o prevenciji i u taj razgovor uključiti što veći broj ljudi i organizacija. Projekt Pink Ribbon još je jedan način na koji dm želi osigurati da se u javnosti kontinuirano razgovara o ženskom zdravlju. Dijeljenjem iskustava, osiguravanjem stručnih savjeta i podizanjem svijesti do sada smo napravili puno. U istom smjeru trebamo nastaviti i dalje kako bismo osigurali bolju zdravstvenu skrb i podršku tijekom liječenja, te još većem broju žena skrenuli pozornost na važnost preventivnih pregleda“, izjavila je Gordana Picek, voditeljica resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria.

Tijekom listopada, Međunarodnog mjeseca borbe protiv raka dojke, čak 98.335 kupaca kupnjom označenih dezodoransa bez aluminijskih soli u dm trgovinama i u dm online shopu podržalo je projekt. dm i partneri izdvojili su 5 posto ukupnog prometa ostvarenog prodajom tih proizvoda, čime su omogućili sredstva namijenjena radu Udruge P.I.N.K. – life.

„Divno je imati partnere koji kontinuirano prepoznaju potrebe Udruge P.I.N.K. – life. Zahvaljujući ovoj donaciji pokrenut ćemo nove radionice koje će ženama pružiti dodatnu snagu, samopouzdanje i podršku u procesu oporavka“, izjavila je Nives Moric, predsjednica Udruge P.I.N.K. – life.

U sedam izdanja projekta dm je, uz pomoć partnera i kupaca, osigurao više od 75.600 eura za opremanje i modernizaciju bolničkih odjela diljem Hrvatske te provedbu edukativnih i psiholoških radionica za oboljele i njihove obitelji.