Od 9 do 17 ili rad u smjenama: Koje ti radno vrijeme najbolje odgovara?

Prva stvar koju pogledamo planiramo li se prijaviti za određeno radno mjesto. I kandidate na razgovorima za posao najčešće najviše zanima radi li se u dvije-tri smjene, fleksibilno ili pak striktno od devet do pet – od ponedjeljka do petka. Raspored na poslu uvelike utječe na životni stil, posebice ako se radi i navečer te vikendima. Hoće li uspjeti uskladiti raspored vjerojatno je najvažniji roditeljima jer se uvijek može dogoditi da se dijete razboli ili da ga treba odvesti na izvanškolsku aktivnost. Uz to i sama znaš da rad u suprotnim smjenama može negativno utjecati na ljubavnu vezu. On radi ujutro, a ti popodne, ti se vratiš umorna, a on se mora rano ustati – u svakom slučaju, tada treba dobro isplanirati tjedan i izvući maksimum.

I tvoj tip osobnosti utjecat će na to hoće li ti odgovarati smjenski rad ili 9-17 radno vrijeme. Čula si za pojmove 'jutarnji tip' i 'noćna ptica' što znači da jedni najviše energije imaju ujutro, dok drugi vole tišinu noći. Obrasci spavanja su im drugačiji, a ljudi se razlikuju i po tome jesu li 'solo igrači' ili uvijek vole biti u društvu.

Ovaj tekst možda ti pomogne otkriti kakav je raspored rada kao stvoren za tvoj tip osobnosti. Ali prvo ćemo iznijeti prednosti i mane različitih opcija radnog vremena. Rad u smjenama ili 9-17, koji ti više odgovara?

Prednosti rada u smjenama

Radiš li jedan dan/tjedan ujutro, a drugi popodne vjerojatno možeš imati fleksibilniji raspored. Lakše ćeš dogovoriti pregled ili otići na informacije u djetetovu školu, a i odmor od posla bit će ti veći radiš li jedan dan ujutro, a drugi popodne. Osim toga, radiš li određeni dan od 16 sati, vjerujemo da se stigneš posvetiti sebi i malo uživati u miru dok su drugi na poslu, školi ili vrtiću. To nećeš doživjeti radiš li uvijek od 9 do 5. Sigurno je da ti smjenski rad daje malo više slobode, no zna biti naporan posebice uključuje li noćni rad ili rad vikendom.

Mane rada u smjenama

Jedan dan ujutro, drugi popodne, a možda čak i noćna smjena ili rad vikendom – jednima će takve svakodnevne promjene biti super, dok će drugi ipak potajno željeti strukturu radnog dana. Ako si među takvima, možda ti se čini da nemaš ništa od dana kad radiš popodne jer i tako moraš ranije krenuti, a moguće je i da ti je teže viđati obitelj i prijatelje. Osim toga, prelazak iz popodnevne u jutarnju smjenu može rezultirati nesanicom (teško 'isključuješ' mozak), umorom ili problemima s probavom. To dalje vodi do gubitka koncentracije, a potencijalno i do osjećaja usamljenosti.

Prednosti radnog vremena od 9-17

Onima koji vole strukturu i rutinu ovaj bi 'režim' mogao biti sjajan. Probudiš se malo prije 8 ujutro, stigneš do posla i znaš da si uvijek gotova u isto vrijeme. Otprilike ćeš se uvijek jednako naspavati, a baš zato što radiš od devet, ranom zorom stigneš čak i kratko odvježbati. Sveukupno bi stoga mogla biti zdravija i sigurnija, a radnici koji rade od 9 do 17 obično imaju više interakcija jer su tada svi u uredu. Osim toga nakon 17 sati možeš dogovoriti druženja – jer si uvijek slobodna nakon 17 sati.

Mane radnog vremena od 9-17

S jedne strane imaš strukturu i dinamičnu atmosferu u uredu, no s druge, manje slobode i kontrole. Ako ti iznenada nešto iskrsne ili moraš obaviti pregled pod svaku cijenu trebaš tražiti slobodno (što vjerojatno ne bi trebala da radiš popodne). Nećeš imati priliku biti više plaćena zbog rada vikendom ili u smjenama, a zimi bi mogla imati osjećaj da ti je otišao cijeli dan. Osim toga, velike su šanse da na povratku 'zapneš' u gužvu što ti smanjuje slobodno vrijeme.

Kako se najlakše 'prebaciti' iz jedne smjene u drugu?

Nekad može biti teško prelaziti iz popodnevnu u jutarnju smjenu – ili još gore, iz noćne u popodnevnu. Onima kojima je neizbježna noćna smjena preporučuje se da prije posla pokušaju u zamračenoj prostoriji odspavati osam sati te da, ako su u mogućnosti, neposredno prije odlaska odrijemaju 15-20 minuta. To bi ih moglo osvježiti. Bilo bi najbolje kada bi prije odlaska s posla također malo odrijemala. Tako bi mogla spriječiti vožnju u umornom stanju.

Također, svi bismo trebali paziti na prehranu te bismo za najveću produktivnost na poslu trebali izbjegavati šećer, začinjenu i masnu hranu te previše kofeina. Tjelovježba bi trebala biti sastavni dio radnog tjedna, posebice ako sjediš većinu dana. To može biti šetnja prirodom, vožnja biciklom, trčanje nakon posla ili, primjerice zumba ili fitness. Vidjet ćeš da ćeš imati više energije za radne zadatke. I naravno – nakon ili prije posla ne zaboravi na druženja. Neovisno o tvojoj smjeni trebala bi postići balans između privatnog i poslovnog.

Koji je 'režim' za tebe?

I na testiranjima za posao poslodavci se katkada služe testovima osobnosti. Možeš ih pronaći na internetu, a jedan od najpoznatijih je Myers-Briggs test koji konkretnim pitanjima otkriva kakva si i zašto stvari radiš tako kako radiš. Prema njemu, postoji 16 tipova osobnosti, a testira te se u četiri kategorije: Ekstrovertiranost nasuprot Introvertnosti, Osjećaj nasuprot Intuicije, Razmišljanje nasuprot Emotivnosti i Prosuđivanje nasuprot Opažanja.

Otuda proizlaze slova i zato ćeš vidjeti da tvoj tip čine četiri slova. Omiljeni svijet ekstroverta (E) onaj je među ljudima pa bi se oni mogli bolje snaći u prepunom i glasnom uredu. Za njih je radno vrijeme od 9 do 17 lakše podnošljivo.

S druge strane, introverti vole svoj mir i previše društvenih interakcija umara ih stoga će vjerojatno bolje funkcionirati u smjenskom radu. Ljudi u kojima prevladava Osjećaj koriste pet osnovnih osjetila dok se oni s Intuicijom oslanjaju na slutnje i dojmove. Razmišljaju više konceptualno i imaju širu sliku. Kod Osjećaja prevladava pozornost na detalje. Oni bi bili dobri čak i u noćnoj smjeni jer vide sitnice.

Nadalje, tipovi u kojima prevladava Razmišljanje logičari su i dobro se snalaze u smjenama, dok 'emotivci' prosuđuju na temelju iskustva pa bi za njih mogao biti fiksan raspored i razgovor s drugima. Na kraju, osobe koje Prosuđuju vole strukturu i rutinu, dok oni koji Opažaju cijene fleksibilnost i lako se prilagođavaju.

Možda ti je sad jasnije zašto određene smjene nekima teško padaju.