Ističeš se u masi i širiš optimizam: Ovo su znakovi da si dobra osoba

Kad nekoga upoznamo često znamo reći da je ta osoba baš dobra. Osmijeh je postojan, srdačna je i čini ti se da je uvijek spremna pomoći. Iako su se dugo vodile rasprave jesu li ljudi po prirodi dobri ili zli ili to pak ovisi o okolnostima, jasno je jedino to da bismo trebali težiti dobrome. Ne mrziti nego prihvaćati i biti pozitivna promjena. Zaista, čini se da je danas previše zavisti, skrivenih igrica te da nažalost mnogi gledaju samo vlastiti interes.

Pa koliko će ljudi samo odmaknuti glavom vide li da je nekome na ulici potrebna pomoć misleći da će to odraditi netko drugi. Ili se nekad bliski 'prijatelji' odjednom urote jedan protiv drugoga.

Ipak, niz je situacija u kojima dobri ljudi pokažu veliko srce i odazovu se humanitarnim akcijama ili zajedničkim snagama nekoga usreće. To je duh kojemu bismo trebali težiti. Dobro to znaju pojedinci koji imaju odlike dobrih ljudi. Evo po čemu se ističu u masi.

Empatični su i s dobrim namjerama

Tvoje misli, riječi i djela otkrivaju jesi li dobra ili ne. Ako su ti namjere pozitivne te nastojiš širiti suosjećanje, odlučnost i velikodušnost, na dobrom si putu. Osjetljiva si na nepravdu pa pokušavaš biti kotačić promjene. Malim gestama drugima uljepšavaš svakodnevicu, a uz bliske si osobe jer to doista želiš, a ne jer ti je to dio skrivenog plana. Ne očekuješ ništa zauzvrat (iako je lijepo znati da ti se obostrano vraća) nego sve činiš po vlastitom nahođenju. Stoga ti ljudi vjeruju i u tebi pronalaze oslonac. Možda te čak nazivaju vlastitim suncem jer širiš iskrene vibracije.

Konstantno uče i usavršavaju se

Ne samo da si obazriva i suosjećajna prema drugima nego i prema sebi. Uspijevaš prevladati prepreke i težiš osobnom rastu jer smatraš da se rad i upornost uvijek isplate. Takvu mantru prenosiš i na druge, a takav način razmišljanja pomaže ti i u najtežim situacijama.

Priznaju pogreške

Dobri ljudi svjesni su da je normalno pogriješiti, ali se po potrebi ispričati. Znaš da nisi savršena, no nastojiš napredovati i učiti iz grešaka. Ne muči te ego i ne misliš da si važnija od drugih. Da, svjesna si vlastite vrijednosti i sposobnosti, no znaš da nisi nepogrešiva. Dokaz je to snažnoga karaktera i dobrote.

Ne sude

Čim se netko razlikuje od onoga što oni smatraju uobičajenim, neki su ljudi spremni na predrasude i osudu. Predrasude najčešće proizlaze iz neznanja. Dobri ljudi znaju da svatko ima pravo birati životni put i da ih ne bi trebala zamarati društvena očekivanja. Dobri ljudi spremni su saslušati, savjetovati, a s njima možeš biti potpuno iskrena jer te neće osuditi.

Skromni su i gledaju u oči

Za sreću im ne treba puno. Zahvalni su na onome što imaju, cijene lijepe trenutke te nastoje uživati. Iako znaju da nije uvijek lako. Ne vole se hvaliti materijalnim nego su im važnije moralne vrijednosti. Iskrenost, ljubav i poštovanje na listi su im prioriteta. Dobri ljudi jednostavno imaju onaj iskren sjaj u očima.

Uvijek nastoje pomoći

Možeš li pomoći, pomozi. Dobri ljudi uvijek tu nastoje biti za druge, a problem nastaje onda kad ljudi dobrotu počinju izigravati i iskorištavati. Znamo da ne znaju drugačije jer je otvorenost drugima njihov smjer. Bilo da se radi o humanitarnoj akciji ili volontiranju, dobri su ljudi na prvoj liniji obrane.