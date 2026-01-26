Post uz Mjesec: Vodič kroz mjesečevu dijetu za 2026. godinu

Mjesečeva dijeta i u 2026. godini privlači veliku pažnju svih koji traže jednostavan način detoksikacije i kontrole tjelesne težine. Temelji se na fazama Mjeseca i kratkotrajnom postu koji, prema zagovornicima ove metode, pomaže tijelu da se lakše riješi viška tekućine i toksina. Otkrivamo kako funkcionira mjesečeva dijeta u 2026., koja su njezina osnovna pravila i na što je važno obratiti pažnju prije nego je isprobate

Već stoljećima Mjesec fascinira čovječanstvo, a njegov utjecaj na plimu i oseku neosporna je znanstvena činjenica. No, ideja da Mjesečeve mijene na sličan način utječu i na vodu u ljudskom tijelu, koje čini otprilike 60 posto, stvorila je temelj za jednu od najpopularnijih metoda kratkotrajne detoksikacije, poznatu kao mjesečeva dijeta. Iako je često na meti kritika stručnjaka, mnogi je koriste kao povremeni alat za čišćenje organizma i izbacivanje viška tekućine. Donosimo vam potpuni vodič i kalendar ključnih datuma za 2026. godinu.

Što je mjesečeva dijeta i kako funkcionira?

U svojoj suštini, mjesečeva dijeta je oblik 24-satnog posta koji se provodi isključivo na tekućini. Temelji se na vjerovanju da je gravitacijska sila Mjeseca najjača tijekom faza punog i mladog mjeseca, što navodno pojačava sposobnost tijela da se oslobodi nakupljenih toksina i viška vode. Ne radi se o dugoročnom planu za mršavljenje, već o kratkom i intenzivnom ciklusu čišćenja.

Postoje dvije glavne verzije ove dijete. Osnovna i najraširenija inačica podrazumijeva 24-satni post na dan punog ili mladog mjeseca. Naprednija, takozvana proširena mjesečeva dijeta, prati sve četiri Mjesečeve faze. Tijekom rastućeg mjeseca (od mladog prema punom) preporučuje se smanjen unos hrane jer tijelo navodno tada skladišti energiju, dok se za vrijeme opadajućeg mjeseca (od punog prema mladom) potiče detoksikacija.

Osnovna pravila 24-satnog posta

Ključ uspjeha leži u strogom pridržavanju pravila tijekom točno 24 sata. Dijeta započinje u točnu minutu kada Mjesec uđe u fazu punog ili mladog mjeseca i traje sljedeća 24 sata.

Tijekom tog perioda zabranjena je sva kruta hrana. Jelovnik se sastoji isključivo od tekućine. Preporučuje se piti velike količine vode, najmanje dvije do tri litre, kako bi se potaknulo izlučivanje toksina. Dopušteni su i nezaslađeni biljni čajevi te svježe iscijeđeni sokovi od voća i povrća, bez dodanog šećera ili aditiva. Strogo su zabranjeni alkohol, mlijeko i mliječni proizvodi, gazirana pića te kava, iako neki manje strogi pristupi dopuštaju crnu kavu bez šećera. Cilj je maksimalno rasteretiti probavni sustav i potaknuti tijelo na čišćenje.

Kalendar mjesečeve dijete za 2026. godinu

Za sve koji planiraju isprobati ovu metodu, ključno je pratiti datume punog mjeseca. U 2026. godini to su sljedeći dani:

Siječanj: 3. siječnja

3. siječnja Veljača: 1. veljače

1. veljače Ožujak: 3. ožujka

3. ožujka Travanj: 2. travnja

2. travnja Svibanj: 1. svibnja i 31. svibnja (drugi puni mjesec u istom mjesecu, poznat kao "Plavi Mjesec")

1. svibnja i 31. svibnja (drugi puni mjesec u istom mjesecu, poznat kao "Plavi Mjesec") Lipanj: 29. lipnja

29. lipnja Srpanj: 29. srpnja

29. srpnja Kolovoz: 28. kolovoza

28. kolovoza Rujan: 26. rujna

26. rujna Listopad: 26. listopada

26. listopada Studeni: 24. studenog

24. studenog Prosinac: 24. prosinca

Za najbolje rezultate, preporučuje se provjeriti točan sat i minutu početka Mjesečeve faze za vašu vremensku zonu.

Prednosti i realna očekivanja

Zagovornici mjesečeve dijete tvrde da je u jednom 24-satnom ciklusu moguće izgubiti i do tri kilograma. Važno je naglasiti da se ovdje ne radi o gubitku masnog tkiva, već gotovo isključivo o višku vode nakupljene u tijelu. Glavne prednosti su osjećaj lakoće, smanjena nadutost i jačanje discipline. Mnogima služi kao motivacija za početak zdravijeg načina prehrane, svojevrsni "reset" organizma. Budući da ne zahtijeva komplicirane recepte niti brojanje kalorija, jednostavna je za provedbu.

Upozorenja i nedostaci: Što kažu stručnjaci?

S druge strane, nutricionisti su uglavnom skeptični i često svrstavaju mjesečevu dijetu u kategoriju prolaznih trendova. Glavna zamjerka je takozvani "jo-jo efekt", jer se izgubljeni kilogrami, koji su zapravo voda, vrlo brzo vraćaju nakon povratka na uobičajenu prehranu. Kratkotrajni post kod nekih osoba može izazvati nuspojave poput glavobolje, vrtoglavice, manjka energije i razdražljivosti.

Ova metoda nije dugoročno održivo rješenje za mršavljenje i ne rješava problem loših prehrambenih navika. Također, mjesečeva dijeta se nikako ne preporučuje trudnicama, dojiljama, dijabetičarima, osobama s niskim krvnim tlakom ili onima koji pate od poremećaja u prehrani.

Mjesečevu dijetu stoga treba promatrati kao alat za povremenu detoksikaciju, a ne kao čarobni štapić za mršavljenje. Ona može biti koristan prvi korak, no trajni rezultati postižu se isključivo uravnoteženom prehranom, redovitom tjelesnom aktivnošću i zdravim životnim navikama, neovisno o fazama Mjeseca.