Plivanje ili trčanje? Evo koje su ključne razlike između ovih dviju aktivnosti

Osobni treneri otkrili su koje su prednosti plivanja u odnosu na trčanje kad je riječ o sagorijevanju kalorija, povećanju mišićne mase, oporavku od ozljeda, itd.

Fizička aktivnost je, uz zdravu prehranu, ključna za održavanje dobrog zdravlja i fit linije. Uz klasično vježbanje u teretani, dostupne su nam i brojne druge aktivnosti koje su besplatne, a odličan su izbor za održavanje zdrave tjelesne težine.

Kad je riječ o kardio vježbama, savršen odabir za ljetne dane su plivanje i trčanje, a postavlja se pitanje koja je od ovih dviju aktivnosti bolji izbor. I plivanje i trčanje odlične su za početnike, imaju mnogobrojne prednosti za zdravlje, a ujedno i pomažu kod mršavljenja. Još jedna velika prednost ovih aktivnosti je što su besplatne i mogu se izvoditi i ljeti i zimi. Dakako, trčati možemo bilo gdje, dok je za plivanje potrebno imati pristup bazenu ili moru.

Pexels

Međutim, postoje neke ključne razlike između plivanja i trčanja koje je važno imati na umu kako bismo za sebe mogli odabrati onu koja nam više odgovara, ovisno o kondiciji, načinu života i, naposljetku, osobnim preferencijama kad je riječ o vježbanju.

Dakle, što odabrati – plivanje ili trčanje? Za one koji traže lagani trening i manje opterećenje, a žele razgibati tijelo plivanje je dobar izbor. S druge strane, važno je ojačati kosti i zglobove, a tu na scenu dolazi trčanje.

I plivanje i trčanje odličan su izbor aktivnosti, posebice za žene, a osobni treneri i stručnjaci za vježbanje otkrili su koje su njihove najvažnije prednosti za ljudsko zdravlje, ali i po čemu se ove dvije aktivnosti razlikuju.

Sagorijevanje kalorija – studije su potvrdile da trčanje sagorijeva više kalorija nego plivanje pa je to i jedan od glavnih razloga zašto je upravo trčanje toliko popularno za mršavljenje. Međutim, koliko će kalorija osoba sagorjeti trčanjem u usporedbi s plivanjem vrlo je individualno. Sve ovisi o osobi i trudu koji ulaže u aktivnost kojom se bavi, pojašnjavaju stručnjaci.

Kardiovaskularno zdravlje - kada je riječ o poboljšanju kardiovaskularnog zdravlja, i plivanje i trčanje izvrstan su izbor, kažu stručnjaci. Ipak, plivanje ima malu prednost jer potiče formiranje novih krvnih žila i jača kapacitet pluća što će poboljšati cjelokupno zdravlje kardiovaskularnog sustava.

Jačanje mišića – želiš li ojačati i izgraditi mišiće u nogama, trčanje je savršen izbor. Ako pak želiš ojačati mišiće u gornjem dijelu tijela, stručnjaci za vježbanje predlažu plivanje.

Oporavak od ozljeda – ako se oporavljaš od nekih ozljeda, bolje je odabrati aktivnosti s manjim opterećenjem pa je u takvim slučajevima plivanje bolji izbor od trčanja.

Smanjenje stresa – bilo koji oblik fizičke aktivnosti pomaže nam da se oslobodimo nakupljenog stresa i pritiska. Iako nije lijek za sve i nijedna aktivnost ne može zamijeniti psihološku pomoć, dokazano je da vježbanje pozitivno utječe na naše mentalno zdravlje. I plivanje i trčanje dobar su izbor za upravljanje stresom.

Pexels

Koja je aktivnost učinkovitija kod mršavljenja?

Želiš li smršavjeti, plivanje je ipak učinkovitiji sport od trčanja, otkrivaju stručnjaci. Kod mršavljenja se sve svodi na sagorijevanje kalorija, a plivanje je lagan, ali intenzivan kardio trening koji pokreće sve mišiće u tijelu. S druge strane, trčanje je naporniji sport pa je teže ostati dosljedan. Međutim, valja istaknuti da je bilo koja vrsta tjelovježbe dobar izbor za skidanje suvišnih kilograma. Najbolja aktivnost je ona u kojoj ćeš moći uživati, bilo da je riječ o trčanju, plivanju, planinarenju ili pak brzom hodanju. Ako ti se sviđa način vježbanja koji si odabrala, vjerojatnije je da ćeš vježbati češće i redovitije. Puno toga ovisi o tvojim preferencijama, kondiciji i zdravstvenom stanju. Što god odabrala, dosljednost je ključna.

U konačnici, izbor između plivanja i trčanja ovisi o osobnim preferencijama. Najvažnije je pokrenuti se te uključiti u svoju rutinu neku vrstu kardiovaskularnih vježbi radi poboljšanja fizičkog i mentalnog zdravlja, a i plivanje i trčanje tu su dobar izbor. Ako nisi sigurna što ti više odgovara, uključi oboje u svoju rutinu i s vremenom ćeš shvatiti koja je od ovih dviju aktivnosti za tebe bolji izbor.