Petra Meštrić za Žena.hr: Sami na Valentinovo? Zašto ovo boli više nego što priznajemo

Valentinovo je specifično jer tada ljubav dolazi u prvi plan - kroz reklame, društvene mreže, romantične ponude za parove. U toj atmosferi lako se, često i nesvjesno, počnemo uspoređivati s drugima i s idejom kako bi naša 'idealna' ljubavna priča trebala izgledati

Postoje dani u godini kad nam je fokus na radu, produktivnosti, hobijima, obitelji... A postoje i oni dani koji su nam posebno teški. Jedan od njih je i to famozno Valentinovo. Dan koji bi trebao biti nježan, romantičan, vrlo često postane podsjetnik na ono što nemamo, što smo izgubili, na ono što smo željeli a nismo se usudili tražiti, na ono što smo mislili da ćemo već imati do sada. Naš mozak i emocije ne žive izolirano od svijeta oko nas. Na njih utječe sve ono u našoj okolini, na što možda svjesno ni ne obraćamo pažnju.

Zašto smo sami i kad nismo sami?

Usamljenost ne mora nužno značiti otuđenost od ostatka svijeta. Možemo imati punu kuću, obitelj, prijatelje, možemo biti okruženi ljudima na poslu, ali i dalje osjećati onu tišinu iznutra.

Valentinovo je specifično jer se baš tad ljubav vrlo otvoreno pokazuje. Brojne reklame, akcije u trgovačkim centrima, filmovi, društvene mreže, ponude restorana za dvoje - pa i parovi koji baš na taj dan izlaze više nego inače. I nesvjesno počinje uspoređivanje, i s drugima, i s idejom da bi naša 'idealna' priča trebala izgledati na određeni način.

Pexels

Emocije često ne ostaju samo u glavi. Valentinovo može izazvati fizičke simptome poput nemira, pojačanog lupanja srca, stezanja u prsima, knedle u grlu, težine i mučnine u želucu, potrebu za suzama ili za povlačenjem. Ljudi često kažu: “Ma to je samo komercijalni praznik, izmišljen da ljudi više troše“, možda je ali emocija koju on budi nije izmišljena.

Valentinovo i anksioznost

Valentinovo kod mnogih ljudi ne izazove samo tugu nego i unutarnju napetost. Kao da se u zraku osjeća pritisak.

Pojavljuju se pitanja poput “Što nije u redu sa mnom?“, “Jesam li propustila prilike?“, “Zašto svi imaju nekoga osim mene?“, “Što ako zauvijek ostanem sama?“

I tad se javlja tuga, jer samoća izgleda kao poraz, ne osobni izbor. A to jednostavno nije istina. Ne tražite ljubav iz panike. Ono što nikako ne biste trebali napraviti su potezi koje obično ne biste napravili. Pod tim mislim javljanje bivšima, pristajanje na nešto što vas ne ispunjava samo da ne budete sami, ostajanje u toksičnim odnosima. Ako ste i na ovaj dan sami, niste manje vrijedni. I niste nigdje zakasnili. A možda je ovo Valentinovo zapravo poziv da ljubav pokažete sebi.