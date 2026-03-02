403 Forbidden

DIVLJE PČELE

Kata neće trpjeti poniženja! Napada Marka pa završi u policijskoj postaji

Žena.hr
2. ožujka 2026.
RTL
Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'

Cvita govori Mirjani da se neće protiviti Nikolinoj odluci o napuštanju Vrila i da će ga slijediti.

Nikola čuje Marka kako se Čavki hvali da je spavao sa Zorom pa ljutito odlazi do nje po objašnjenje.

Anka se vraća kući, ali Šušnjara joj nije spreman oprostiti jer i dalje mu nedostaje Luce. Mogu li stvari biti kao prije?

RTL

Zora se emotivno raspada, a kad Katarina dozna da Marko širi glasine kako je spavao s njom, odlazi razgovarati s njim, no situacija brzo eskalira i oni završi u policijskoj postaji.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Pročitajte još o:
Divlje PčeleRtlVoyo
