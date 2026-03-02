U CRVENOJ BOJI
Fun
DIVLJE PČELE
Kata neće trpjeti poniženja! Napada Marka pa završi u policijskoj postaji
2. ožujka 2026.
Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'
Cvita govori Mirjani da se neće protiviti Nikolinoj odluci o napuštanju Vrila i da će ga slijediti.
Nikola čuje Marka kako se Čavki hvali da je spavao sa Zorom pa ljutito odlazi do nje po objašnjenje.
Anka se vraća kući, ali Šušnjara joj nije spreman oprostiti jer i dalje mu nedostaje Luce. Mogu li stvari biti kao prije?
Zora se emotivno raspada, a kad Katarina dozna da Marko širi glasine kako je spavao s njom, odlazi razgovarati s njim, no situacija brzo eskalira i oni završi u policijskoj postaji.
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.
Najčitanije
KREPOSNA I ČISTA
Ovo žensko ime veže se uz najnesretniju ljubavnu priču u povijesti: Evo tko danas slavi imendan
NOVA EPIZODA
Ružičasta ruža unosi pomutnju u vilu: 'Očito me nijedan Gospodin Savršeni ne želi, a ne mogu bez mene'
ZBUNJUJUĆA SITUACIJA
Petra i Karla čeka odluka kojoj se nisu nadali – moraju izbaciti djevojke iz suprotnog tima!
Iz naše mreže