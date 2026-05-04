Petra Meštrić za Žena.hr: Povećanje grudi - kako izgleda operacija, koja je cijena i rizici

Povećanje grudi može se željeti iz niza razloga, a prije donošenja te odluke važno se je dobro informirati i otvoreno razgovarati s liječnikom

Postoji rečenica koju sam čula i pročitala jako puno puta: "Razmišljam o povećanju grudi, ali me strah/sram pitati…" Često iza te rečenice stoje godine razmišljanja, još više godina nesigurnosti i vaganja je li želja dovoljno opravdana.

Zašto žene razmišljaju o povećanju grudi?

Pa sigurna sam da ima jako puno razloga. Razlozi su individualni, ali svela bih ih na nekoliko najčešćih: mali volumen grudi, vidljiva asimetrija, promjena oblika i volumena nakon trudnoće i dojenja, gubitak volumena nakon mršavljenja… Može se postići zaista prirodan izgled. Naravno, ako je to želja pacijentice.

Kad govorimo o estetskim korekcijama generalno, važno je razumjeti jednu stvar. Ako ti nešto na tijelu smeta godinama, to više nije površno pitanje. To onda postaje pitanje mentalnog zdravlja i odnosa pojedinca prema vlastitom tijelu. A znamo da je mentalno zdravlje jednako važno kao i fizičko.

Naravno, operacija se ne preporučuje svima. Kandidati nisu osobe s ozbiljnim kroničnim bolestima koje nisu pod kontrolom, osobe koje imaju aktivne infekcije, osobe koje imaju psihičke poteškoće bez stabilizacije stanja, osobe koje imaju nerealna očekivanja te one koje odluku o operaciji donose pod pritiskom partnera ili okoline. Zato je važan iskren i otvoren razgovor s liječnikom.

Kako izgleda operacija grudi

Kod operacije grudi radi se o kirurškom zahvatu u kojem se implatant može postaviti ispod prsnog mišića, iznad ili kombinirano, što se zove dual plane tehnika.

Operacija se izvodi najčešće u općoj anesteziji. Traje otprilike dva sata, a može više ili manje, ovisno i samoj tehnici i složenosti.

Rez se danas najčešće radi u inframamarnoj brazdi.

Prije operacije treba napraviti nalaze koji ovise o uputi liječnika, ali najčešće uključuju svježi nalaz krvi i mokraće, krvnu grupu, EKG i pregled interniste, ultrazvuk dojki te posebne specijalističke preglede ukoliko je potrebno.

Kako odabrati veličinu implantata

Implantat se bira prema širini prsnog koša, elastičnosti kože, postojećem volumenu, položaju bradavice a u izbor se naravno uzimaju i želje pacijentice. Današnji implantati su najčešće silikonski, ispunjeni gelom. Taj gel je čvrst, a to znači da ne curi čak ni u slučaju rupture. Postoje okrugli i anatomski implantati. Anatomski daju prirodniji oblik, a okrugli daju više punoće.

Komplikacije kod operacije grudi

Iako je operacija grudi danas jedna od najizvođenijih operacija u estetskoj kirurgiji, ona, kao i svaka druga operacija, nosi određeni rizik.

Jedna od češćih komplikacija kod operacije grudi je asimetrija. Može se dogoditi i pomicanje implantata te kapsularna kontraktura. U razdoblju neposredno nakon operacije mogu se javiti i infekcije. Rijetko stanje koje je opisano u literaturi naziva se BIA-ALCL, a to je limfom povezan s određenom vrstom implantata.

Oporavak nakon operacije grudi

Nakon operacije normalno je osjećati bol, osjetljivost, zatezanje, umor… Većina pacijentica vraća se laganim aktivnostima nakon nekoliko dana. Važno je ne dizati težine. Sportske aktivnosti treba izbjegavati barem šest tjedana. Postoji i poseban grudnjak koji se prvo treba nositi cijelo vrijeme.

Cijena povećanja grudi u Hrvatskoj

Cijene ovise o ustanovi, vrsti implantata, a u Hrvatskoj se kreću između otprilike 4000 i 7000 eura. U cijenu su obično uključene i obavezne kontrole.

Jako je važno u razgovoru s kirurgom postaviti sva pitanja koja vas zanimaju. Zapamtite, ne postoje glupa pitanja. Važno je odluku donijeti informirano, mirno i zrelo.