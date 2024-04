Sindrom savršene mame: 3 načina kako doskočiti roditeljskom perfekcionizmu

Kažu kako je biti roditelj vjerojatno najteži posao na svijetu – ne samo da „radno vrijeme“ traje od 0 do 24, nego zahtjeva niz različitih vještina. Tako smo kuharice, čistačice, medicinske sestre, animatorice, učiteljice i psihologice - sve u jednoj osobi i to svaki dan, bez pauze i godišnjeg odmora. Pri tome se nerijetko uspoređujemo s drugima i osjećamo da nismo dovoljno dobre jer se druge mame možda više igraju, nikad ne viču ili svaki dan pripremaju pet super zdravih obroka. Zato i mi imamo potrebu biti savršene majke – a takva visoka očekivanja nerijetko nam postavlja i samo društvo.

S druge strane, ponekad je doista teško balansirati roditeljstvo, kućanske poslove i posao – čini se kao da dan jednostavno nije dovoljno dug za sve naše zadatke pa nerijetko krademo samima sebi sate sna, a vlastite potrebe stavljam na zadnje mjesto. Sve ovo savršen je recept samo za jedno – ogroman stres.

Foto: Pexels

Ipak, postoje tri jednostavna načina kako možeš pronaći ravnotežu u svojoj svakodnevici, obavljati ono što trebaš, a pri tome ostati smirena i opuštena – jer upravo je takva mama ono što tvoja djeca, a i ti, najviše trebate. Evo tri koraka kako možeš nadići pritisak perfekcionizma:

Griješiti je ljudski

Umjesto da na svoje pogreške gledaš kao na poraz i da te frustriraju, promjeni perspektivu. Kao prvo, prestani se ljutiti na sebe i zamjerati si svaki krivi korak. Pogrešaka će uvijek biti i pomiri se s time da ih ne možeš izbjeći. Zatim, gledaj na njih kao na šansu da se popraviš i nešto naučiš. Podsjećaj samu sebe stalno na to da baš svatko od nas griješi – a upravo kroz pogreške zapravo možeš rasti i razvijati se u smjeru u kojem želiš. Kažu da ne griješi samo onaj koji nikad ništa ne radi.

Dnevnik dobrih stvari

Osvijesti svoje svakodnevne uspjehe – koliko god mali bili i činili se nevažnima. Uspjela si ostati smirena u situaciji koja te inače dovodi do ludila? Zapiši to. Vodi svoj mali dnevnik lijepih trenutaka i pozitivnih stvari koje si postigla i neka ti tvoji zapisi uvijek budu dostupni kako bi podsjetila samu sebe koliko se trudiš i da si dobar roditelj. Pogotovo kad budeš imala loš dan i kad ti se bude činilo da si gubitnica u svemu, uzmi dnevnik u ruke i čitaj o svojim postignućima - budi ponosna na sebe, imaš za to razloga.

Foto: Pexels

Smanji očekivanja – sama od sebe

Što i kako bi trebala raditi kako bi bila dobra mama – vjerojatno stalno čuješ savjete ovakve vrste iz svih mogućih izvora. Čak i ako ih ne slušaš, vrlo vjerojatno da podsvjesno utječu na tebe i stvaraju ti osjećaj manje vrijednosti. Od pomoći nisu ni društvene mreže sa svim tim savršenim mama koje svakodnevno objavljuju fotografije svog savršenog obiteljskog života – ali ne zaboravi da to nije stvarnost. Podsjeti samu sebe da se ne trebaš nikome opravdavati – osim samoj sebi. Probaj se tu i tamo svjesno opustiti i neki posao ostaviti za kasnije – prljavo rublje i suđe (nažalost) neće nikamo pobjeći – ti se najprije odmori i uzmi vrijeme za sebe. Tvojoj djeci nije važno da kuća blista i da im je odjeća opeglana – važno im je da im mama bude opuštena i sretna.