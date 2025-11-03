Nutricionisti upozoravaju: 12 znakova koji mogu ukazivati na manjak željeza

Osim opće slabosti, tijelo može slati i neke vrlo specifične, pa čak i bizarne signale da mu nedostaje ovog važnog minerala. Obratite pozornost na ovih 12 simptoma

Željezo je esencijalni mineral ključan za brojne vitalne funkcije, no unatoč njegovoj važnosti, mnogi ne unose dovoljne količine. Nedostatak željeza jedan je od najčešćih nutritivnih deficita na svijetu, a posebno pogađa žene, trudnice, adolescente te vegane i vegetarijance. Problem je što se njegovi simptomi često preklapaju sa svakodnevnim umorom ili se pripisuju stresu, zbog čega pravi uzrok dugo ostaje neotkriven. Dok su umor i bljedilo poznati pokazatelji, postoji niz manje očitih, pa čak i neobičnih znakova na koje stručnjaci upozoravaju.

Zašto je željezo ključno za naše zdravlje?

Željezo je temeljni gradivni element hemoglobina, proteina u crvenim krvnim stanicama koji je odgovoran za prijenos kisika iz pluća do svake stanice u našem tijelu. Kada razina željeza padne, proizvodnja hemoglobina se smanjuje, što znači da tkiva i mišići ne dobivaju dovoljno kisika za učinkovit rad. "Kada je željezo nisko, dostava kisika se usporava i odjednom sve postaje teže: penjanje uz stepenice, fokusiranje na poslu, održavanje dobrog raspoloženja", objašnjava nutricionistica Samantha Peterson.

Osim transporta kisika, željezo igra ključnu ulogu u proizvodnji energije, funkciji mišića, jačanju imunološkog sustava te razvoju mozga. Bez njega, tijelo funkcionira kao "na rezervi", što dugoročno može dovesti do ozbiljnijeg stanja poznatog kao sideropenična anemija.

Iznenađujući znakovi koji ukazuju na nedostatak željeza

Osim opće slabosti, tijelo može slati i neke vrlo specifične, pa čak i bizarne signale da mu nedostaje ovog važnog minerala. Obratite pozornost na sljedećih 12 simptoma.

Kronični umor i iscrpljenost: Ovo je najčešći simptom. No, ne radi se o običnom umoru nakon napornog dana, već o dubokoj iscrpljenosti koja ne prolazi ni nakon odmora. Manjak kisika u tkivima oduzima tijelu energiju.

Ovo je najčešći simptom. No, ne radi se o običnom umoru nakon napornog dana, već o dubokoj iscrpljenosti koja ne prolazi ni nakon odmora. Manjak kisika u tkivima oduzima tijelu energiju. Blijeda koža i unutrašnjost vjeđa: Hemoglobin daje krvi crvenu boju, pa njegov manjak čini krv, a time i kožu, bljeđom. Pouzdan pokazatelj može biti unutrašnjost donje vjeđe – ako je blijedoružičasta ili žućkasta umjesto žarko crvena, to može upućivati na nedostatak željeza.

Hemoglobin daje krvi crvenu boju, pa njegov manjak čini krv, a time i kožu, bljeđom. Pouzdan pokazatelj može biti unutrašnjost donje vjeđe – ako je blijedoružičasta ili žućkasta umjesto žarko crvena, to može upućivati na nedostatak željeza. Kratkoća daha i lupanje srca: Ako ostajete bez daha tijekom uobičajenih aktivnosti poput hodanja ili penjanja uz stepenice, to može biti znak da vaše srce mora raditi napornije kako bi kompenziralo manjak kisika u krvi, što može uzrokovati i osjećaj ubrzanog ili nepravilnog rada srca.

Ako ostajete bez daha tijekom uobičajenih aktivnosti poput hodanja ili penjanja uz stepenice, to može biti znak da vaše srce mora raditi napornije kako bi kompenziralo manjak kisika u krvi, što može uzrokovati i osjećaj ubrzanog ili nepravilnog rada srca. Glavobolje i vrtoglavica: Nedovoljna opskrba mozga kisikom može uzrokovati česte glavobolje, osjećaj pritiska ili vrtoglavicu, osobito prilikom naglog ustajanja.

Nedovoljna opskrba mozga kisikom može uzrokovati česte glavobolje, osjećaj pritiska ili vrtoglavicu, osobito prilikom naglog ustajanja. Lomljivi nokti i pojačano ispadanje kose: Kada tijelo mora birati, kisik će usmjeriti prema vitalnim organima, a ne prema kosi i noktima. Posljedica su krhki, lomljivi nokti koji se listaju, a u težim slučajevima mogu poprimiti i udubljen, žličast oblik (koilonihija). Također, kosa može postati suha i pojačano ispadati.

Kada tijelo mora birati, kisik će usmjeriti prema vitalnim organima, a ne prema kosi i noktima. Posljedica su krhki, lomljivi nokti koji se listaju, a u težim slučajevima mogu poprimiti i udubljen, žličast oblik (koilonihija). Također, kosa može postati suha i pojačano ispadati. Hladne ruke i stopala: Smanjena dostava kisika utječe i na cirkulaciju, zbog čega ruke i stopala mogu biti hladni čak i u toplom okruženju.

Smanjena dostava kisika utječe i na cirkulaciju, zbog čega ruke i stopala mogu biti hladni čak i u toplom okruženju. Sindrom nemirnih nogu: Ovaj neugodan poremećaj, koji karakterizira neodoljiva potreba za pomicanjem nogu, osobito noću, može biti povezan s niskim razinama željeza u mozgu.

Ovaj neugodan poremećaj, koji karakterizira neodoljiva potreba za pomicanjem nogu, osobito noću, može biti povezan s niskim razinama željeza u mozgu. Neobične žudnje (pika): Jedan od najčudnijih simptoma teškog nedostatka željeza je pika – žudnja za nejestivim stvarima poput leda, zemlje, gline, krede ili sirovog tijesta.

Jedan od najčudnijih simptoma teškog nedostatka željeza je pika – žudnja za nejestivim stvarima poput leda, zemlje, gline, krede ili sirovog tijesta. Otečen jezik i ranice u ustima: Nedostatak željeza može uzrokovati upalu jezika (glositis), zbog čega on postaje otečen, bolan i gladak. Također se mogu pojaviti bolne pukotine u kutovima usana.

Nedostatak željeza može uzrokovati upalu jezika (glositis), zbog čega on postaje otečen, bolan i gladak. Također se mogu pojaviti bolne pukotine u kutovima usana. Moždana magla i razdražljivost: Manjak željeza ne umara samo tijelo, već i mozak. To se može manifestirati kao poteškoće s koncentracijom, zaboravnost i opći osjećaj "magle u glavi". Željezo utječe i na proizvodnju neurotransmitera, pa njegov manjak može dovesti do promjena raspoloženja i razdražljivosti.

Manjak željeza ne umara samo tijelo, već i mozak. To se može manifestirati kao poteškoće s koncentracijom, zaboravnost i opći osjećaj "magle u glavi". Željezo utječe i na proizvodnju neurotransmitera, pa njegov manjak može dovesti do promjena raspoloženja i razdražljivosti. Česte infekcije: Željezo je neophodno za zdrav imunološki sustav. Ako ste neprestano bolesni i podložni infekcijama, uzrok bi mogao biti upravo nedostatak ovog minerala.

Željezo je neophodno za zdrav imunološki sustav. Ako ste neprestano bolesni i podložni infekcijama, uzrok bi mogao biti upravo nedostatak ovog minerala. Zujanje u ušima (tinitus): Manje poznat simptom je pulsirajući tinitus, gdje osoba čuje ritmično zujanje ili šum u ušima koji je u skladu s otkucajima srca. To se događa jer srce pumpa jače kako bi nadoknadilo smanjeni kapacitet krvi za prijenos kisika.

Kako potvrditi sumnju i što učiniti?

Ako prepoznajete nekoliko navedenih simptoma, važno je ne postavljati dijagnozu samostalno. Obratite se svom liječniku koji će vas uputiti na krvne pretrage. Ključni pokazatelji su razina hemoglobina, hematokrita te feritina, proteina koji skladišti željezo i najbolji je pokazatelj tjelesnih zaliha.

Liječenje ovisi o uzroku i težini nedostatka, a najčešće uključuje promjenu prehrane s naglaskom na namirnice bogate željezom (crveno meso, mahunarke, tamnozeleno lisnato povrće) i uzimanje suplemenata željeza prema preporuci liječnika. Pravovremeno prepoznavanje simptoma i adekvatno liječenje ključni su za povratak energije i očuvanje cjelokupnog zdravlja.