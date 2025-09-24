Nije sve tako bajno: Iznenađujuća nuspojava Ozempica iznenadila celebove

Uz dramatičan gubitak kilograma, korisnici Ozempica prijavljuju i duboku promjenu

Lijekovi poput Ozempica, Wegovyja i Zepbounda, izvorno razvijeni za liječenje dijabetesa tipa 2, postali su globalni fenomen u borbi protiv pretilosti. Ipak, uz gubitak kilograma, korisnici prijavljuju iznenađujuću promjenu: hrana im više nema isti okus, a omiljena jela postaju odbojna.

Znanost iza promijenjenog nepca

U središtu djelovanja ovih lijekova, poznatih kao agonisti GLP-1 receptora, jest oponašanje hormona koji signaliziraju sitost. No, njihov utjecaj seže i dalje od smanjenja apetita. Znanstvenici su otkrili GLP-1 receptore i na okusnim pupoljcima jezika, što sugerira da lijekovi izravno mijenjaju percepciju okusa.

Znanstvene studije, međutim, daju oprečne rezultate. Jedna je pokazala da semaglutid (aktivni sastojak Ozempica i Wegovyja) povećava osjetljivost na okus, čineći slatku hranu odbojnom, dok je druga otkrila smanjenu osjetljivost na sve okuse.

Bez obzira na mehanizam, rezultat je često isti: smanjen interes za kaloričnu hranu i užitak u jelu. Lijek djeluje i na centre za nagrađivanje u mozgu pa hrana mnogima postaje "nužnost, a ne radost".

Profimedia

Od odbojnosti do "Ozempic jezika"

Znanstvene teorije potvrđuju se u stvarnim iskustvima korisnika. Mnogi prijavljuju kako im omiljena jela postaju odbojna, meso ima čudan okus, pržena hrana postaje preteška, a kava gubi svoju čar. Neki razviju i trajan metalni ili gorak okus u ustima, kolokvijalno nazvan "Ozempic jezik".

Fenomen koji je osvojio Hollywood

Drastične promjene apetita i težine učinile su ove lijekove "tajnim oružjem" Hollywooda, a sve više zvijezda otvoreno govori o svojim iskustvima, koja su podijeljena.

Oprah Winfrey koristi lijek kao "alat za upravljanje težinom", komičarka Amy Schumer i Sharon Osbourne odustale su zbog teških nuspojava poput mučnine. S druge strane, košarkaška legenda Charles Barkley uspješno je izgubio kilograme, a glumac Tracy Morgan se našalio da je uspio "nadmudriti" lijek i udebljati se. Iskustva pokazuju da lijek ne djeluje na sve jednako.

Profimedia

Cijena uspjeha

Iako ovi lijekovi predstavljaju revoluciju u liječenju pretilosti, promjena okusa i gubitak užitka u hrani podsjetnik su da uspjeh ima cijenu. Za neke je smanjenje "mentalnog opterećenja" zbog kilograma vrijedno te žrtve, dok je drugima gubitak jednog od osnovnih životnih užitaka prevelik kompromis. Na kraju, odluka je osobna, a putovanje svakog korisnika jedinstveno.