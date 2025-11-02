Bolja ja
Nevidljivi teret majčinstva: Zašto je organizacija kućanstva uglavnom ženski posao?

Ana Ivančić
2. studenoga 2025.
Shutterstock
Čini li ti se nekad kao da si hodajući planer svoje obitelji? Od zakazivanja termina kod pedijatra do kupovine poklona za prijatelja iz vrtića - sve je na tvojim leđima. Pri tom, riječ je o mnogo sitnih zadatka koji zapravo ostaju nevidljivi, a zahtijevaju tvoju energiju, vrijeme i prije svega, stalnu pažnju

Osjećaš li se ikada kao da ti je mozak neprestano uključen, čak i kada se opuštaš na kauču pred televizorom? Kao da u glavi imaš dvadeset otvorenih prozora, a svaki vrišti za pažnjom? Ako je odgovor potvrdan, vrlo vjerojatno nosiš teret zvan "mentalno opterećenje" - i naravno, nisi sama u tome. Mentalno opterećenje uglavnom je teret koji u obitelji nose žene. 

Što je točno mentalno opterećenje?

Mentalno opterećenje, ili "mental load", nevidljiv je, ali stalan kognitivni i emocionalni rad potreban za upravljanje kućanstvom i obiteljskim životom. To nije samo fizički posao poput kuhanja, već sav onaj posao "iza kulisa": razmišljanje, planiranje, organiziranje i pamćenje. To je glas u glavi koji te podsjeća da treba kupiti mlijeko, zakazati pregled kod zubara, potpisati suglasnost za izlet i oprati dres za sutrašnji trening. Ovaj teret je iscrpljujuć jer je to posao nikad nije gotov.

Shutterstock

Zašto "mentalno teret" najčešće nose žene

Iako živimo u vremenu ravnopravnosti, društvena očekivanja i tradicionalne rodne uloge i dalje igraju ključnu ulogu. Od djetinjstva, djevojčice se često uči da budu brižne, da primjećuju tuđe potrebe i da organiziraju zadatke i obaveze. Čak i u partnerstvima gdje se fizički poslovi dijele, žena često ostaje "menadžerica" doma, dok je partner "pomoćnik" koji čeka upute. Ta dinamika dovodi do preopterećenja i osjećaja ogorčenosti.

Kako podijeliti ovaj teret s partnerom

Ključ je u komunikaciji i promjeni pristupa. "Samo mi reci što treba" nije rješenje jer ti i dalje ostavlja teret planiranja. Cilj je podjela potpune odgovornosti. Evo kako možete početi zajednički raditi na tome:

Učini nevidljivo vidljivim

Sjednite zajedno i zapišite sve – od planiranja obroka i kupnje poklona do emocionalne podrške djeci. Kad se sve stavi na papir, razmjeri tereta postaju jasniji.

Nevidljivi teret majčinstva: Zašto je organizacija kućanstva uglavnom ženski posao?
Unsplash

Komunicirajte smireno

Umjesto optužbi, koristite "ja" izjave: "Osjećam se preopterećeno jer pamtim sve naše obveze." Jasno izrazi što želiš: "Voljela bih da zajedno pronađemo bolju ravnotežu."

Dodijelite vlasništvo, ne zadatke

Umjesto da ga moliš da pomogne s ručkom, neka preuzme potpunu odgovornost za, primjerice, sve dječje liječničke preglede – od pamćenja termina do zakazivanja i odlaska. Za lakšu organizaciju, koristite alate poput dijeljenih kalendara ili aplikacija. 

Naravno, ne treba očekivati da će se promjena dogoditi preko noći, ali prvi korak je prepoznavanje problema. Zaslužujemo partnerstvo u kojem se odgovornost dijeli i u kojem naš um, baš kao i naše tijelo, ima priliku za odmor. Iako imamo brdo obaveza i odgovornosti, naše nam mentalno zdravlje treba biti prioritet  - za dobrobit nas i naše obitelji. 

