Nedjeljna anksioznost: Kako prestati strahovati od ponedjeljka

Ponedjeljak nije problem sam po sebi — pravi šok nastaje u sudaru opuštenog vikenda i stroge rutine radnog tjedna. Dobra vijest? Uz nekoliko pametnih rituala možete ponovno učiniti nedjelju mirnom i laganom

Vjerojatno ti je poznat taj neugodni osjećaj. Nedjeljno je poslijepodne, vikend se polako bliži kraju, a umjesto opuštenosti osjećaš kako te obuzima neugodan grč u želucu. Misli ti bježe prema sutrašnjim sastancima, rokovima i obavezama, bacajući sjenu na preostale sate odmora. Nisi sama, doživljavaš ono što psiholozi nazivaju "nedjeljna anksioznost", rašireni fenomen koji pogađa milijune ljudi.

To je oblik anticipacijske tjeskobe, straha od nečega što se još nije dogodilo. Zanimljivo je da ponedjeljak, prema istraživanjima, sam po sebi nije nesretniji dan od utorka ili srijede. Problem je u oštrom kontrastu između bezbrižnosti vikenda i strukture radnog tjedna. Srećom, postoje strategije kojima možeš preuzeti kontrolu i vratiti mir u svoje nedjelje.

Razumijevanje uzroka tjeskobe

Prije nego što kreneš u borbu s tjeskobom, važno je razumjeti što je pokreće. To rijetko bude samo činjenica da je vikendu kraj. Najčešće su u pozadini dublji razlozi poput osjećaja preopterećenosti na poslu, straha od nedovršenih zadataka iz prethodnog tjedna, loših odnosa s kolegama ili osjećaja da nemaš kontrolu nad svojim obavezama.

Ponekad je uzrok i takozvana "hustle" kultura koja briše granice između privatnog i poslovnog, zbog čega se osjećamo kao da moramo biti dostupni 24 sata dnevno. Kada prepoznaš specifičan izvor svog stresa, lakše ćeš ga adresirati. Zapitaj se: plaši li me konkretan zadatak? Jesam li nesretna u svojoj trenutačnoj ulozi? Osjećam li se kao da žrtvujem privatni život za posao?

Unsplash

Vrati nedjelju u svoje ruke

Jednom kada osvijestiš uzrok, možeš primijeniti konkretne korake kako bi ublažila tjeskobu. Ključ je u proaktivnom pristupu i malim promjenama u navikama koje mogu napraviti veliku razliku.

Priprema kao najbolji lijek

Jedan od najučinkovitijih načina za smanjenje stresa jest osjećaj pripremljenosti. Umjesto da u nedjelju navečer paničariš, odvoji pola sata u petak poslijepodne kako bi isplanirala nadolazeći tjedan. Zapiši ključne zadatke i prioritete. [Tako ćeš mentalno zatvoriti radni tjedan](https://asana.com/resources/sunday-scaries) i omogućiti si da se tijekom vikenda zaista odmoriš, znajući da te u ponedjeljak ne čeka kaos. Pripremi odjeću i obrok za ponedjeljak večer prije; ti mali rituali smanjuju jutarnji stres i daju ti osjećaj kontrole.

Preoblikuj svoje misli i navike

Način na koji provodiš vikend izravno utječe na to kako se osjećaš u nedjelju. Pokušaj ne ostavljati sve kućanske poslove i obaveze za zadnji dan. Umjesto toga, pretvori nedjelju u dan za opuštanje i brigu o sebi. Stvori umirujuću večernju rutinu, poput tople kupke, čitanja knjige ili meditacije.

Isplaniraj nešto lijepo za ponedjeljak, makar to bila sitnica poput kave u omiljenom kafiću prije posla ili večernjeg druženja s prijateljicom. To ti daje nešto čemu se možeš veseliti i mijenja negativnu percepciju početka tjedna. Vježbaj tehnike dubokog disanja kada osjetiš nalet tjeskobe: udahni brojeći do četiri, zadrži dah, a zatim polako izdahni. To dokazano smiruje živčani sustav.

Nedjeljna tjeskoba nije tvoja sudbina. Ona je signal da je vrijeme da preispitaš svoju ravnotežu između posla i života te da svjesno uneseš više mira i strukture u svoju svakodnevicu. Ako osjećaj tjeskobe postane preintenzivan i ometa ti kvalitetu života, ne ustručavaj se potražiti stručnu pomoć. Zaslužuješ vikend bez straha.