Četiri namirnice za koje se pogrešno misli da su bogate proteinima

Posljednjih godina, kada je riječ o prehrani, namirnice bogate proteinima penju se visoko na ljestvici hrane kojoj bi trebalo dati prednost kod pripreme obroka

Bilo da želiš skinuti kilograme, izgraditi mišiće ili jednostavno podići kvalitetu prehrane, svugdje ćeš naići na savjete da bi trebalo smanjiti ugljikohidrate, a povećati unos proteina. Štoviše, postoje i režimi prehrane koji se baziraju na proteinima, s minimalnim unosom ugljikohidrata.

Proteini su makronutrijenti, jako bitni za cjelokupno zdravlje, a osobito važni ljudima koji su fizički aktivni i onima, kako smo već spomenule, koji žele skinuti višak kilograma. Naime, pomažu izgradnju i oporavak mišića, ali i dulje te drže sitom od ugljikohodrata.

Daleko od toga da ne treba jesti ugljikohodirate. Zdrava i izbalansirana prehrana sadrži i jedno i drugo, no ugljikohidrati bi trebali biti kompleksni, što znači da bi, primjerice, umjesto bijele riže i rafinirane tjestenine trebala jesti integralne inačice ovih namirnica.

Pexels

No, da se vratimo na proteine, odnosno bjelančevine. U nastavku ti otkrivamo namirnice koje su na glasu kao bogate proteinima, ali stvarnost je drugačija. Te namirnice ne obiluju proteinima, tvrdi za Insider nutricionist Graeme Tomlinson. To ne znači da su nezdrave i da ih ne bi trebala jesti, već samo da ih ne bi trebala konzumirati kao ključni izvor proteina.

Maslac od kikirikija

Ovo je jedna od popularnijih namirnica kod ljudi koji konzumiraju visokoproteinsku prehranu jer sadrži zdrave masnoće, daje im prijeko potrebnu energiju te, prema uvriježenom mišljenju, obiluje proteinima.

"Iako je maslac od kikirikija prepun hranjivih tvari, njegov proteinski profil identičan je samom kikirikiju - obiluje kalorijama, no definitivno ne i proteinima. Žličica maslaca od kikirikija (oko 15 grama) sadrži oko četiri grama proteinima i 95 kalorija", objašnjava nutricionist Tomlinson.

Pexels

Orašasti plodovi

Baš kao ni maslac od kikirikija, ni orašasti plodovi ne sadrže zavidnu količinu proteina koju im pripisujemo. Orašasti plodovi su hranjivi i kalorični te obiluju vlaknima koja su ključna za zdravlje mikrobioma crijeva te zdravim masnoćama, no ne i proteinima. Trebala bi ih pojesti jako puno kako bi zadovoljili tvoje potrebe za bjelančevinama.

"I dok sadrže određenu količinu proteina, obiluju kalorijama i masnoćama, tako da ti proteini u biti ostaju u sjeni. Sto grama orašastih plodova - oraha, badema, lješnjaka, kikirikija… sadrži otprilike 30 grama proteina, ali i 620 kalorija", objašnjava Tomlinson. Šaka oraha iznosi oko 28 grama, a to je preporučena dnevna doza. Stoga, želiš li skinuti kilograme ili se ne udebljati, budi umjerena s orašastim plodovima. Ipak, dobra stvar je ta što "naš organizam ne apsorbira sve kalorije iz orašastih plodova. Oko 15 do 25 posto ne zadrži se u tijelu", kaže za spomenuti portal nutricionistkinja Hilary Brueck.

Pexels

Proteinske pločice

Sam naziv govori da je riječ o namirnici koja ti jamči visoki unos proteina, zar ne? Danas su proteinske pločice izuzetno popularne jer ih mnogi smatraju zdravim i brzim načinom da u danu zadovoljiš nutritivne potrebe, ali i pojedeš na brzinu nešto kvalitetno. Stvarnost je puno drugačija.

"Unatoč tome što ih se smatra najboljim proteinskim međuobrokom, kroz njih uz, u prosijeku, 132 kalorije dobivaš samo četiri grama proteina", tvrdi nutricionist Tomlinson. "Bilo bi ti bolje pojesti dvije porcije nemasnog sira. Za istu količinu kalorija dobit ćeš četiri puta više proteina", zaključuje. "Neke proteinske pločice sadrže čak 250 kalorija i deset grama proteina. Za usporedbu, sto grama pilećih prsa sadrži 110 kalorija i 25 grama proteina", dodaje nutricionist.

Unsplash

Proteinski kruh i peciva

"Peciva i kruh označeni kao visoko proteinski najčešće sadrže mizernu količinu proteina, tek neznatno višu od klasičnog kruha. Obično pecivo sadrži oko 230 kalorija i devet grama proteina dok proteinsko pecivo sadrži tek osam grama proteina na 160 kalorija, no puno je manje od klasičnog. Isplati li se doista izbaciti iz prehrane pecivo koje ti je omiljeno i koje će te zasititi, kako bi za više novaca pojela pecivo koje neće odraditi zadaću?", pita nutricionist te sugerira da ne nasjedaš namarketinške trikove.