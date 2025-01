Najdepresivniji dan u godini? Ima načina kako ga možeš razvedriti

Treći ponedjeljak u siječnju, a taj je upravo danas, smatra se najdepresivnijim danom u godini. Složit ćeš se, dobra je stvar što je odmah na početku godine. Sad ga preživimo, pregrmimo i mirni smo do idućeg siječnja.

Istina, ima tu najdepresivnijih utoraka, teško podnosivih srijeda, nimalo ružičastih četvrtaka i petaka za zaboraviti, no po logici stvari najdepresivniji dan u godini trebao bi biti depresivniji od utoraka, srijeda ili ponedjeljaka ipak je širi pojam od konkretnog dana) pa nam to daje malo utjehe. Šalimo se, naravno. Ako se ipak danas osjećaš lošije, no jučer (a lako je moguće jer je prvi radni dan nakon lijepog vikenda. Tmuran je, siječanjski i vjerojatno su u "vodu pale" sve one nadobudno donesene novogodišnje odluke….) imamo nekoliko savjeta koji će ti pomoći da ga već do podneva pretvoriš u žuti ponedjeljak, vedar kao sunce koje se krije tamo negdje iza oblaka.

Nikad ne zaboravi da je to kako ćeš se osjećati skroz u tvojoj moći i naravno, pobrini se i za druge. Ne živiš sama na svijetu. U nastavku ti donosimo nekoliko savjeta koji bi ti mogli pomoći da se danas osjećaš bolje.

Pokreni se

"Naše fizičko stanje uvelike utječe na psihičko i to su dokazala brojna znanstvena istraživanja", kaže za Global News šefica krovne Kanadske organizacije za mentalno zdravlje Margaret Eaton navodeći da su proveli veliko istraživanje u kojem je sudjelovalo 1800 Kanađana. Njih 84 posto potvrdilo je da su psihički lošije otkad su smanjili fizičku aktivnost, a to se dogodilo uslijed pandemije.

Ne trebaš se opteretiti velikim planovima o napornom treniranju jer ćeš se opet dovesti u stanje identično onome u kojem si prekršila novogodišnje odluke, već jednostavno obuj tenisice i otiđi u šetnju. Šetaj barem pola sata, ako ne i više. Ubrzaj korak toliko da se umoriš pa uspori pa opet to ponovi. Radiš li sjedilački posao, pokušaj se svakih sat vremena ustati sa stolca i istegnuti, napraviti pokoji čučanj. Neka ti ova lagana tjelesna aktivnost prijeđe u naviku. Imaš li psa, samo "podebljajte" svoje svakodnevne šetnje.

Budi blaga prema sebi

Onih dana, a najdepresivniji ponedjeljak u godini bi mogao biti jedan od takvih, kada ti je teško ustati iz kreveta, umjesto da se osjećaš krivom i posramljenom i samoj sebi govoriš kako si jadna i da ništa ne vrijediš, budi blaga prema sebi. Sjeti se samo kako drugi ljudi reagiraju na oštru neutemeljenu kritiku, a kako na blagost. Isto vrijedi i za tebe.

Ostani još koju minutu pod pokrivačem, reci si da ćeš sada kad ustaneš skuhati najbolju kavu, baš onakvu kakvu zaslužuješ, pustiti si omiljenu pjesmu, umiti se i odjenuti, a onda ćeš dalje razmišljati o planovima za dan.

Teška vremena te jačaju

Ne zaboravi kolika je moć znanje. Svjesnost o tome da će te to kroz što prolaziš učiniti jačom, ako se ne prepustiš samosažalijevanju, može ti pomoći da "glavu održiš iznad vode". U teškim trenucima i najmanje stvari koje te mogu ohrabriti su bitne pa i svjesnost o tome da nakon kiše dolazi sunce. Stoga budi strpljiva, duboko udahni i ponavljaj si: "Proći će" i "Bit ću jača nakon ovoga". Već imaš to iskustvo u sebi.

Jedi zdravo

Hrana koju jedeš ne utječe samo na situaciju na vagi, već i na stanje u tvojoj glavi. Brojne studije, među njima i ona harvardska o tome kako hrana utječe na raspoloženje (objavljena na njihovoj službenoj stranici), pokazale su da konzumiranje procesuiranih i nezdravih namirnica ima negativan utjecaj na emocije i na psihu.

Stoga, koliko god ti se to činilo teško i radije bi pojela hamburger i sladoled, posegni za svježim voće, salatama i skuhaj si neki fini obrok. Namirnice bogate nutrijentima ono su što tijelo traži, osobito u trenucima kada si psihički loše. To potvrđuje i stara izreka: Zdrav duh, u zdravom tijelu.

Ne zaboravi na druge

Čak i ako najdepresivniji dan u godini ne utječe na tebe - probudila si se bolje raspoložena, no ikada, ne zaboravi na ljude oko sebe. Nazovi prijateljicu, pitaj ju kako je. Nazovi mamu i baku. Tko god ti padne na pamet ili osjetiš potrebu čuti ga, javi mu se. Možda je baš to ono što njemu ili njoj upravo treba. Jedno "kako si?" znači u nekim trenucima sve.