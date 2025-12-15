Mentalno zdravlje u blagdanskoj sezoni: Kako usporiti i brinuti o sebi

Prosincu često pristupamo s velikim očekivanjima – želimo stići sve, uskladiti obveze, druženja i blagdanske pripreme, a pritom zadržati osjećaj mira. No upravo taj mjesec zna biti emocionalno najzahtjevniji. Brzi tempo, pojačani društveni pritisci i umor koji se nakuplja kroz cijelu godinu mogu utjecati na naše mentalno blagostanje

Prosinac, mjesec koji bi trebao biti ispunjen radošću, svjetlucavim lampicama i toplim okupljanjima, za mnoge postaje izvor stresa, tjeskobe i iscrpljenosti. Ako se osjećate preopterećeno, niste sami. Prema istraživanju Američke psihološke udruge (APA) provedenom 2023. godine, gotovo devet od deset odraslih osoba osjeća stres tijekom blagdana, a 41% njih navodi da je razina stresa znatno viša nego u ostatku godine. Pritisak da se stvori "savršen" blagdan, financijska opterećenja i obiteljske obveze mogu narušiti mentalno zdravlje. Srećom, postoje strategije koje vam mogu pomoći da se nosite s pritiskom i sačuvate unutarnji mir.

Prepoznajte svoje okidače stresa

Prvi korak prema upravljanju blagdanskim stresom jest razumijevanje što ga uzrokuje. Okidači su individualni i njihovo prepoznavanje omogućuje vam da se pripremite. Neki od najčešćih izvora stresa uključuju:

Visoka očekivanja: Mediji i društvene mreže često nameću sliku idiličnih blagdana, što stvara pritisak i vodi u razočaranje kada stvarnost ne ispuni te ideale.

Financijski pritisak: Troškovi darova, putovanja i proslava mogu uzrokovati značajnu anksioznost. Istraživanja pokazuju da je novac jedan od glavnih izvora stresa za više od polovice ljudi.

Pretrpan raspored: Između poslovnih domjenaka, obiteljskih okupljanja i kupovine, lako se osjećati preopterećeno. Osjećaj da morate "sve stići" siguran je put do iscrpljenosti.

Obiteljske napetosti: Blagdanska okupljanja mogu oživjeti stare sukobe ili stvoriti nove napetosti. Pritisak da se svi slažu može biti iznimno stresan.

Osjećaj usamljenosti i tuge: Za one koji su izgubili voljenu osobu ili su daleko od obitelji, blagdani mogu pojačati osjećaj tuge i izoliranosti. Okruženost prividnom srećom može dodatno otežati nošenje s gubitkom.

Postavite realne granice i očekivanja

Odbacite ideju o savršenstvu. Blagdani ne moraju izgledati kao s filmskog platna, a njihova prava vrijednost nije u besprijekornim dekoracijama ili skupim darovima, već u trenucima povezanosti.

Naučite reći 'ne'

Ne morate prisustvovati svakom događaju na koji ste pozvani. Napravite popis aktivnosti i odredite prioritete. Odaberite ono što vam je najvažnije i što vas uistinu veseli, a ostale pozive ljubazno odbijte. Postavljanje granica ključno je za očuvanje energije i mentalnog zdravlja.

Pametno upravljajte financijama

Odredite realan budžet za darove i ostale troškove te ga se pridržavajte. Ne osjećajte obvezu trošiti više nego što si možete priuštiti. Razmislite o kreativnim i osobnim darovima, poput uokvirene fotografije, ili darujte svoje vrijeme i zajednička iskustva. Ponekad je najvrjedniji dar vaša prisutnost.

Dajte prioritet brizi o sebi

U jurnjavi i obvezama, briga o sebi često pada u drugi plan, iako je upravo tada najpotrebnija.

Održavajte zdrave navike

Pokušajte se držati uobičajenog rasporeda spavanja, redovito vježbajte i hranite se uravnoteženo. Umjerenost je ključna, pogotovo kod blagdanskih poslastica i alkohola. Istraživanja pokazuju da konzumacija alkohola raste tijekom blagdana, što može pojačati osjećaj depresije i tjeskobe. Ne zaboravite piti dovoljno vode.

Pronađite vrijeme za opuštanje

Svaki dan odvojite barem malo vremena za aktivnost koja vas opušta – bilo da je to čitanje knjige, gledanje omiljenog filma, šetnja u prirodi ili topla kupka. Tehnike poput dubokog disanja ili meditacije mogu trenutno smiriti živčani sustav i vratiti vas u sadašnji trenutak.

Povežite se s drugima

Ako se osjećate usamljeno, pokušajte se povezati sa zajednicom. Volontiranje može biti ispunjavajuće iskustvo koje smanjuje osjećaj izolacije. Ako ne možete biti s voljenima, dogovorite redovite videopozive. Kvalitetno provedeno vrijeme s ljudima koji vas podržavaju najbolji je lijek protiv stresa.

Ako osjećaji tuge, tjeskobe ili stresa postanu preintenzivni, ne ustručavajte se potražiti stručnu pomoć. Razgovor s liječnikom ili stručnjakom za mentalno zdravlje može pružiti podršku i alate za nošenje s poteškoćama. Zapamtite, najvažniji dar koji si možete pokloniti jest briga za vlastito blagostanje. Dopustite si da ovi blagdani budu nesavršeni, ali ispunjeni mirom i trenucima koji su vama uistinu važni.