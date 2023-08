Biti ovdje i sada: Šest stvari koje nas iznova podsjećaju koliko je život lijep

Kad si zadnji put zastala, duboko udahnula i pokušala se opustiti? Zahvaliti na svemu što imaš, ali i sjetiti se svojih želja i potreba. Tijekom radnog tjedna često jurimo za obavezama, glava nam je na sto strana i zapravo se ne stignemo posvetiti sebi ni dragim ljudima. Sjeti se samo onih silnih dogovora koje odgađaš mjesecima ili izgovora da ćeš zbog umora nešto 'sutra' učiniti – a to 'sutra' nikako da dođe.

Kaže se da život čine male stvari, a mi bismo još dodale da je život ljepši uz prave i drage ljude. One koji te razumiju, podržavaju i ohrabruju. Od te silne jurnjave i iščekivanja ovog ili onog život nam prolazi brže nego što mislimo.

Kako bi bila ispunjena i sretna, nije se na odmet podsjetiti jednostavnih životnih pravila. Nekad samo treba zastati, pogledati gdje si i gdje želiš biti i ne zaboraviti uživati. Naravno da svatko od nas ima pokoji loš dan i da ne trebaš biti uvijek sretna, ali ove poruke podsjetit će te koliko život može biti lijep samo ako…

POGLEDAJ VIDEO: Što znači živjeti u trenutku i kako to ostvariti?

Živiš u trenutku

Istraživanje psihologa Matthewa Killingswortha i Daniela Gilberta sa Sveučilišta Harvard došlo je do zanimljive spoznaje. Ispitali su pet tisuća ljudi i zaključili da više od polovine ispitanika ne živi u sadašnjem trenutku. To nije dobra vijest jer su istraživači otkrili da su ljudi najsretniji kad žive u sadašnjosti. I kad su posvećeni jednoj aktivnosti. Danas je bavljenje više stvari odjednom (multitasking) postala uobičajena stvar, no to može povećati razinu stresa i učiniti nas nesretnima. Čak i ako se baviš nekim zadatkom koji ti nije drag, a pritom si potpuno usredotočena na njega, bit ćeš sretnija – tako tvrdi istraživanje.

Stoga uspori, pokušaj rješavati zadatak po zadatak i dopusti mozgu da se usredotoči 100 posto. U stanju prisutnosti mogla bi biti produktivnija, ali i više karizmatična što će ljudi svakako primijetiti. Zato pokušaj usmjeriti misli na ono što se događa ispred tebe. Ako si s djecom ili pak večeraš s partnerom ili se družiš s prijateljima, nastoji se opustiti i posvetiti njima, a ne brinuti se o milijun stvari koje možda sutra trebaš obaviti.

Priuštiš si dane bez ekrana

Pametni telefoni zaista mogu biti bijeg od stvarnosti. Sve češće se viđa da prijatelji i obitelji sjednu na druženje, a onda je svatko na svom mobitelu. Jedni čitaju vijesti, drugi provjeravaju društvene mreže, a treći dijelom misle o poslu. Prisutni su tijelom, ali ne potpuno i duhom. Za blagostanje i potpuno uživanje u životu trebalo bi 'srezati' upotrebu mobitela, odnosno priuštiti si detox dane. Barem vikendom nastoji izaći u prirodu i uživati u zvukovima koji te okružuju i zelenilu koje vidiš. Tako se možeš bolje povezati sobom, opustiti se, a imat ćeš osjećaj da si napunila baterije.

Druži se i razgovaraj te uči od drugih. Za mobitel i posao bit će uvijek vremena. Upravo ta potreba za stalnom dostupnošću često stvara stres i 'ubija' lijepe trenutke.

Iskusiš istinsko zadovoljstvo

Svima nam nakon radnog dana trebaju trenuci opuštanja. Uživaj u svakom osjetu i iskustvu. Posveti se jednoj stvari – recimo, umjesto da jedeš dok čitaš, pokušaj samo jesti ili samo čitati te si tako produžiti osjećaj zadovoljstva. Priušti si toplu kupku, stvori romantičnu atmosferu… I tijekom seksa se pokušaj potpuno opustiti. Osjetiti svaki dodir, 'uključiti' njuh… Zatvori oči i uživaj. Najgore je ako su ti misli na više strana.

Shvatiš da je uspjeh niz malih pobjeda

Neće uvijek sve ići iz prve niti moraš u svemu briljirati. Put do uspjeha nekad je dug, no isplatit će se. Ako ti krene po zlu, ne odustaj nego razmisli o tome što bi mogla učiniti i kako izvući maksimalno. Život se sastoji od malih pobjeda. Cijeni svako postignuće i slobodno si čestitaj. Ohrabri se i koračaj dalje. Vjeruj da možeš čak i onda kad ti se čini da ne možeš. Trud, strpljenje, ljubav… - sve će ti to pomoći na tom putu.

Da smiješ pogriješiti

Da, nekada u životu ne ide po planu. Mi zamislimo jedno, a onda nas splet okolnosti, Svemir ili nešto treće usmjeri u drugačijem smjeru. Nekada taj smjer ispadne dobar, a najbolje se stvari dogode kad se najmanje nadaš. Svejedno hrabro koračaj, slijedi svoje želje i osvijesti da imaš pravo pogriješiti. Život nije med i mlijeko, no upravo je u tome čar. Nekad je grbav, no upravo nas takve teške situacije najviše izgrade. Dogodi li se pogreška, priznaj je, osvijesti i iz nje izvuci lekciju.

Ali i da ne trebaš uvijek biti sretna

Sreća, tuga, ljutnja – sve su to ljudske emocije. Da bi živjela ispunjeno, ne moraš svaki dan u godini biti puna veselja. I sretni ljudi doživljavaju loše dane koje prigrle na ovaj ili onaj način. Ako je danas teško, ne znači da će biti i sutra. Daj priliku svakom danu, odvaži se iskoračiti i ispunjavati si želje. Činiti ono što ti želiš. Voljeti se i smijati pa na kraju dana reći da si napravila nešto dobro. Ne treba to biti velika stvar – i najmanja gesta humanosti i odlučnosti može ti uljepšati život. Sjeti se toga.