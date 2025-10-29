Lipstick mom Petra o odgoju djece u doba ekrana - i zašto su Voyo odabrale mame

Petra Ninčević ukazuje na realnost - da je roditeljstvo, uz sve veće digitalne mogućnosti i izazove, kompleksno putovanje puno izazova. Njezina poruka roditeljima je jasna: ključ je u postavljanju granica i traženju provjerenih izvora sadržaja, a projekti poput 'Odabrale mame' tu postaju važan saveznik

Mame su odabrale Voyo! A zašto? To otkriva poznata blogerica i marketinška stručnjakinja Petra Ninčević, na internetu poznatija kao 'lipstick_ mom_Petra', u podcastu 'Kamera, akcija, Voyo!' povodom novosti da je streaming platforma Voyo dobila oznaku 'Odabrale mame'.

Certifikat 'Odabrale mame' povod je za iskren i otvoren razgovor o svim izazovima modernog roditeljstva – od sigurnosti djece pred ekranima i usklađivanja poslovnih obaveza do mentalnog zdravlja i važnosti vremena za sebe. Petra je s novinarkom Irenom Pirjać bez zadrške podijelila svoja iskustva, strahove i male pobjede koje čine svakodnevicu jedne zaposlene majke dvoje školaraca.

'Odabrale mame' kao jamstvo sigurnosti i kvalitete platforme Voyo

U eri kada je digitalni sadržaj dostupan na svakom koraku, pitanje sigurnosti i kvalitete onoga što djeca gledaju postalo je ključno za svakog roditelja. Upravo zato projekti poput „Odabrale mame“ imaju veliku važnost. Riječ je o certifikatu koji jamči da je sadržaj dječjeg profila streaming platforme Voyo provjeren od strane samih majki, primjeren i kategoriziran po dječjoj dobi, siguran za korištenje, bez neprimjerenog rječnika, nasilja i stroboskopskih scena, te zaštićen lozinkom.

Za Petru, majku desetogodišnjeg Lukasa i osmogodišnje Lote, takva potvrda je iznimno bitna. „Jako mi je važno imati kontrolu nad onim što gledaju“, ističe Petra. „Mi nismo bili toliko izloženi. Kad su došle društvene mreže, mi smo već bile izgrađene ličnosti. Danas me ovo sve jako straši i zato posežem za kontrolom.“

Sedam preporuka na Voyo by lipstick_mom_petra

U njihovoj obitelji ekrani nisu zabranjeni, ali se koriste promišljeno. Djeca imaju pravo na pola sata crtića nakon večere, koja je svetinja – obavezno se jede za stolom, bez ekrana, kako bi obitelj mogla razgovarati o danu. Ipak, Petra priznaje da postoje iznimke. „Priznajem da si nekad činim medvjeđu uslugu. Kad sam u rasulu s poslom i imam puno rokova, onda kažem: 'Ajde, vi sjednite i pogledajte nešto dok mama obavi posao'.“

Kako bi osigurala da je sadržaj primjeren, koristi roditeljske aplikacije za nadzor. Srećom, njezina djeca već imaju izgrađene interese. Lukas, veliki gurman, obožava kuharske emisije poput ‘Djeca kuhaju’ i znanstvene pokuse koje pronlazi u emisiji ‘Razigrani laboratorij’, dok kreativna Lota pronalazi inspiraciju u „uradi sam“ emisijama kojih je na Voyo pregršt: ‘Mašta stvara svašta’, ‘S(p)retne ruke’, ‘Mašta crta svašta’, ‘Crtalica’, ‘Kreativni kutak’.

Ekrani mogu biti i saveznici – ako se koriste pametno

Iako se trudi poticati djecu na igru vani, Petra priznaje da su ekrani ponekad nezamjenjivi saveznici. „Na dužim putovanjima, naravno da smo posegnuli za ekranima. Oni se umire, svatko gleda što želi, ne svađaju se i nama roditeljima je to olakotna situacija“, priča o obiteljskim putovanjima u Sloveniju i Švicarsku.

Jedna od velikih prednosti modernih platformi, poput Voyo, jest mogućnost preuzimanja sadržaja, što se pokazalo spasonosnim na putovanjima bez internetske veze. Obiteljske filmske večeri petkom poseban su ritual. „Donesemo madrace iz dječjih soba u dnevni boravak, napravimo kokice i gledamo film koji djeca odaberu. Važnije od samog filma je to uzbuđenje i zajedništvo koje osjećamo“, opisuje Petra.

Balans je ključ: Kako pronaći vrijeme za sebe?

Petra je „mama bez tabua”, jer je iskrena i to su ljudi prepoznali. Jedna od tema o kojoj otvoreno govori je i burnout, koji je i sama doživjela. Pritisak usklađivanja poslovnih rokova, obiteljskih obaveza i stalne brige, doveo ju je do točke pucanja.

„Prošla sam jedan burnout i onda sam se pobrinula da nađem vrijeme za sebe“, prisjeća se Petra, koja je dala otkaz na poslu s fiksnim radnim vremenom kako bi kreirala posao prema potrebama svoje obitelji. Iako i danas radi puno, poručuje drugim majkama koliko je važno pronaći trenutke za sebe.

„Shvatila sam da svaka mama treba negdje ispucati dnevni stres. Bilo da je to trčanje, hobi ili kava s prijateljicama. Ništa se neće dogoditi ako nas nema sat vremena. Suprug može skuhati večeru i otuširati djecu. Možda neće biti savršeno kao kad ja to radim, ali posao će biti odrađen“, poručuje Petra.

Djeca na Instagramu: ‘Krenula sam iz čistog ponosa’

Kao influencerica, Petra se često susreće s pitanjem objavljivanja fotografija svoje djece na društvenim mrežama. Priznaje da ih danas objavljuje sve manje, prvenstveno zato što odrastaju i razvijaju vlastitu osobnost.

„Krenula sam iz čistog ponosa, kao i svaka mama. 'Vidite kako su slatki!' Nisam ni znala da će moj profil toliko narasti“, objašnjava. Iako nikada nije imala neugodnih iskustava vezanih direktno za djecu, doživjela je šokantnu situaciju kada joj se pratiteljica pojavila ispred zgrade, prepoznavši lokaciju po balkonu.

Danas, njezina djeca sama ponekad požele snimiti zajednički video, a izloženost kameri, vjeruje, pomogla im je da budu otvoreniji i bez treme na školskim nastupima. Ipak, poštuje njihovu privatnost, pogotovo Lukasa koji, po uzoru na oca, sve više izbjegava fotografiranje.

lipstick_mom_petra: ‘Ključ je u traženju provjerenih izvora sadržaja’

Kroz razgovor s Irenom, Petra Ninčević ukazuje na realnost - da je roditeljstvo, uz sve veće digitalne mogućnosti i izazove, kompleksno putovanje puno izazova. Njezina poruka roditeljima je jasna: ključ je u postavljanju granica i traženju provjerenih izvora sadržaja, a projekti poput „Odabrale mame“ tu postaju važan saveznik.

Uz brigu o sigurnosti djece pred ekranima, jednako je važno brinuti se i o vlastitom mentalnom zdravlju. Iskrenost prema sebi, pronalaženje vremena za odmor i prihvaćanje da ne moramo biti savršeni, temelji su sretne i uravnotežene obitelji. Svojim će iskustvima Petra uskoro doprinijeti i novom projektu „Roditelji bez filtera“, koji će se baviti upravo ovakvim važnim društvenim temama.

Cijeli podcast 'Kamera, akcija, Voyo!' s Petrom Ninčević, pogledajte odmah na platformi Voyo i youtube kanalu VOYO Hrvatska.