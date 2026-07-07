Kaže se da su djeca lijepa na mamu, a od koga nasljeđuju pamet? Imamo odgovor

Inteligencija je rezultat genetske lutrije i, što je još važnije, ljubavi i poticaja koje dijete prima od cijele obitelji

Od koga je dijete naslijedilo inteligenciju – je li to zapisano u genima ili je plod odgoja? To je pitanje koje si postavljaju gotovo svi roditelji dok s ponosom gledaju svoje klince i u njima prepoznaju iskru genijalnosti. Jedna vrlo popularna teorija, koja se često provlači kroz medije, kaže da ključnu ulogu u svemu tome ima mama. No, je li priča doista tako jednostavna i znači li to da tate mogu samo sjediti sa strane? Kao i uvijek u znanosti, cijela slika je puno šarenija i zanimljivija.

Mamin X kromosom

Teorija koja u prvi plan stavlja mame temelji se na jednoj zgodnoj genetskoj činjenici: geni koji su odgovorni za inteligenciju i napredno razmišljanje većinom se nalaze na X kromosomu. Svi znamo iz biologije – žene imaju dva (XX), a muškarci samo jedan (XY). To mamama automatski daje dvostruko veću šansu da prenesu gene za inteligenciju. No, to nije sve. Znanstvenici vjeruju da se neki geni za inteligenciju koje naslijedimo od tate jednostavno automatski "ugase". Oni su dio posebne kategorije "uvjetovanih gena" koji su aktivni samo ako stignu s majčine strane. Zanimljivi pokusi na miševima to su i potvrdili: miševi s viškom maminih gena razvili su veće mozgove i manja tijela, dok su oni s viškom tatinih gena imali male mozgove i veća tijela. U njihovim centrima za razmišljanje gotovo da nije bilo očevih stanica. I veliko istraživanje na ljudima, koje je pratilo više od 12.000 mladih, došlo je do sličnog zaključka: najbolji pokazatelj djetetove inteligencije bio je upravo mamin kvocijent inteligencije.

A tate?

Ipak, reći da se inteligencija nasljeđuje isključivo od majke bilo bi veliko pojednostavljenje. Stručnjaci upozoravaju da bombastični naslovi često krivo tumače stara istraživanja. Inteligencija nije jedan gen, već rezultat rada čitavog "orkestra" gena rasutih po našem genomu, a ne samo na X kromosomu. Osim toga, genetika je tek pola priče. Procjenjuje se da je samo 40 do 60 posto inteligencije nasljedno, dok sve ostalo ovisi o okolini, odgoju i poticajima koje dijete dobiva. Čak i kad je riječ o X kromosomu, priroda ima još jednog asa u rukavu: proces nasumičnog "gašenja" jednog od dva X kromosoma u stanicama žena. To znači da čak i ako naslijedite gen, nema garancije da će on biti aktivan. Priča o inteligenciji je, dakle, složena igra nasljeđa i okoline, u kojoj su oba roditelja glavni igrači.

Shutterstock

Što još nasljeđujemo od majke?

Osim važne uloge u prijenosu gena za pamet, od majki nasljeđujemo i druge supermoći. Najpoznatiji primjer je mitohondrijska DNK, koja se nalazi u našim staničnim "baterijama" i dobivamo je isključivo od majke. Ona utječe na starenje, ali i na to koliko energije ima naš mozak, koji je najveći potrošač u tijelu. Istraživanja su također pokazala da od mama često "pokupimo" i navike spavanja. Ako mama pati od nesanice, veće su šanse da ćete i vi noću brojati ovce. Tu je i metabolizam. Znanstvenici su otkrili da gen koji pomaže "dobrim" smeđim masnoćama da se bore protiv onih "loših" bijelih dolazi od majke, pa joj možemo zahvaliti (ili ju okriviti) i za našu liniju.

Važnost ljubavi

Iako geni, posebno oni s mamine strane, postavljaju temelje, oni nisu sudbina. Mamin zagrljaj doslovno gradi djetetov mozak. Istraživači su otkrili da je sigurna emocionalna veza s majkom ključna za rast hipokampusa, dijela mozga za učenje i pamćenje. Djeca s jakom emocionalnom podrškom imala su u prosjeku deset posto veći hipokampus. A tate? Njihova uloga je nezamjenjiva. Oni prenose druge važne gene, poput onih za intuiciju i emocije, a njihova prisutnost, ljubav i angažman ključni su za sretno i pametno dijete. Inteligencija nije dar jednog roditelja, već rezultat genetske lutrije i, što je još važnije, ljubavi i poticaja koje dijete prima od cijele obitelji.

A kakva su djeca kada je mama genijalka, doznajte u prvoj Voyo original seriji "IQ 160" koju uskoro možete gledati na Voyo!