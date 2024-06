Kako pametno kupovati hranu i pripremati obroke?

Posljednjih mjeseci svjedočimo sve većim poskupljenjima, a veće iznose ne trošimo samo na benzinskim crpkama, nego su računi u trgovinama s hranom sve veći. Sve veće promjene u svijetu i općenito u gospodarstvu dovode do brzih promjena, a stoga je važno razmisliti što možemo učiniti u svom kućanstvu, jer na neke stvari svaki pojedinac može utjecati.

U Hrvatskoj se godišnje po stanovniku baci oko 71 kilogram hrane, što dovodi do godišnje brojke više od 280 tisuća tona hrane. Upravo zbog toga je vrlo važno da razmislimo kako kupujemo, ali i kako pametnije možemo kuhati. Pažljivo planiranje dovest do uštede, ali promjene u načinu razmišljanja odnosno nove navike u kupovni i kuhanju dovest će nas i do boljeg zdravlja.

Pametna kupovina znači da ćemo obratiti pažnju na kvalitetu namirnica i obroka, a time ćemo izbjeći i neke loše navike koje vode do smanjenje kvalitete života. Vrlo je lako promijeniti navike, samo je važno osvijestiti sljedeće stvari i primijeniti nove stvari.

Planiranje

"Prvo je važno vidjeti što sve imamo kod kuće i napraviti inventuru kako ne bismo nepotrebno kupovali. Napravi tjednu detaljnu listu namirnica koja se temelji na planiranim jelovnicima za tjedan dana, a vrlo je važno u te jelovnike i pažljivo planirati ostatke od obroka", objašnjava nutricionistkinja Katherine Tallmadge za WebMD.

Također je vrlo važno i nešto pojesti prije odlaska u kupovinu namirnica i čvrsto se držati popisa namirnica kako bi se izbjegla impulzivna kupovina i košarica nepotrebnih namirnica. Prije nego planiraš tjedni jelovnik provjeri što će u tom tjednu biti na sniženju i na kojim namirnicama možeš uštedjeti.

Zdravi izbori su jeftiniji

Konzumiranje zdravije hrane zapravo spašava kućni budžet, pokazala je studija objavljena u Journal of the American Dietetic Association. Istraživači su otkrili da kada se obitelji odluče na zdravu prehranu, ne gube samo kilograme nego i uštede novce u kućnom budžetu.

Ušteda dolazi zbog manjih porcija hrane i izbjegavanja kupovanja visokokaloričnih namirnica na koje se inače troši novac. Ljudi troše puno novaca na te dodatne stvari, hranu koja sadrži puno kalorija i malu nutritivnu vrijednost poput gaziranih pića, pekarskih proizvoda i grickalica.

Puno više možeš uštedjeti ako razmisliš o nutritivnoj vrijednosti hrane za određenu cijenu. Na primjer, gazirana pića i napici s okusima imaju prazne kalorije i lako se mogu zamijeniti s jeftinijim mineralnim vodama i prirodnim sokovima. "Kada moji klijenti počinju jesti zdraviju hranu računi im se počinju smanjivati" dalje objašnjava Tallmadge, autorica knjige Diet Simple, za WebMD. Također naglašava da je važno vidjeti koliko se obroka može servirati od neke kupovine. Na primjer, kada kupiš kilogram nekog voća onda je to nekoliko užina.

Što kada se pojavi želja za slatkom hranom?

"Uštedi novce tako što ćeš izbjegavati kolače i druge slatkiše, a odluči se za sezonsko voće. Nema masnoća i sadrži puno važnih nutrijenata i vlakana te podiže energiju. Također uvijek provjeri što je na sniženju od zdravih namirnica", dodaje dalje.

Kupovina sezonskih namirnica

Uvijek provjeri što se može pronaći po povoljnijim cijenama od sezonskih namirnica. Obično se sezonske namirnice puno povoljnije. Tijekom ljeta voće i povrće su jeftinije, također se odluči za kupovinu od lokalnih proizvođača jer će hrana biti kvalitetnija.

Foto: Shutterstock

Obroci za posao

Pripremanje i nošenje ručka na posao je velika ušteda novaca, ali i najbolji način da se iskoriste ostaci od obroka. "Na ovaj način se ne štedi samo novac, nego se i kontrolira kvaliteta obroka - kalorije i nutritivna vrijednost", objašnjava nutricionistkinja Connie Diekman sa Sveučilišta Washington. Pripremi jednostavne sendviče, salatu, juhu ili nešto drugo.

Trajanje namirnica

Očito je da ćemo bacati manje hrane ako ćemo paziti na rok trajanja namirnica. Dok kuhaš i jedeš, najprije biraj one namirnice kojima će uskoro isteći rok. Kod planiranja obroka, početkom tjedna pripremi one proizvode koji se najbrže kvare, a one s duljim rokom trajanja ostavi za kraj tjedna. Po istom principu možeš organizirati i svoj hladnjak – na gornje police stavi proizvode kojima uskoro ističe rok kako bi se što prije potrošili te kako bi izbjeglo nepotrebno bacanje hrane.

Ušteda na proteinskim namirnicama

No, moguće je zamijeniti i skuplje namirnice s jeftinijima. Grah, jaja, tofu i mahunarke mogu biti zamjena za skuplje namirnice poput mesa, ribe i piletine. Takvi obroci, barem jednom tjedno, su zdravi i štede novac. Jaja su odličan izvor proteina, a mogu se jesti za doručak, ručak i večeru. Porcije mesa, ribe i piletine se mogu smanjiti, a obroci dodatno obogatiti s grahom, povrćem i žitaricama. Također je, na primjer, puno jeftinije kupiti cijelo pile i zatim ga izrezati i isplanirati obroke unaprijed.

Izbjegavaj bacanje hrane

Iako je hrana jako skupa i dalje bacamo ogromne količine namirnica, stoga kada kuhaš i kupuješ namirnice točno razmisli što ćeš iskoristiti. Obavezno iskoristi ostatke povrća, piletine, mesa za nove kombinacije obroka poput salata ili sendviča. Na primjer, pečena piletina se može jesti dva dana, a uz ostatke serviraj svježe povrće i dobit ćeš zdravi obrok.

