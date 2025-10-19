4 navike koje ubrzavaju metabolizam i jačaju zdravlje

Ove su navike temelj dobrog zdravlja, no iz niza razloga mnogi ih zanemaruju dok ne postane prekasno. Stoga ih nije na odmet ponoviti

Prema definiciji, metabolizam je skup reakcija koje se zbivaju u našem organizmu, a prvenstveno se odnosi na razgradnju i sintezu hranjivih tvari. Naravno, metabolizam označava i izgradnju tkiva, mišića, ali i zaliha. Jedno od čestih pitanje jest kako ubrzati metabolizam i probavu – i kako brže smršavjeti.

Treba znati da ništa ne ide preko noći te da, kako starimo, metabolizam postaje sporiji. Možda si to i sama primijetila u razdoblju perimenopauze kad unatoč tome što količinski jedeš isto, postaje sve teže održavati težinu. Tada se posebno važno držati ovih pet zdravih navika. Zapravo, one su temelj dobrog zdravlja, no iz niza razloga mnogi ih zanemaruju dok ne postane prekasno.

Razmisli o prehrani

Ovo si čula nebrojeno puta, no u doba kad puno ljudi stalno žuri i jede 's nogu' važno je ponoviti da uvijek – a posebice iza 45. godine – treba unositi dovoljno proteina, kvalitetnih masti te raznovrsnog povrća. Važno je jesti više manjih obroka te nastojati unositi manje kalorija. "Da biste stvorili kalorijski deficit, morate povećati tjelesnu aktivnost i uvesti promjene u prehranu", objašnjava nutricionistica Lisa Young. Ne trebaš gladovati – upravo suprotno. Tvoja bi se prehrana i dalje trebala sastojati od raznolike hrane koja je nutritivno bogata. Proteini će te držati sitom, a najbolje je birati jaja, piletinu ili primjerice, sardine te izbjegavati nesvjesno grickanje dok nešto radiš ili gledaš televiziju. Vježbaj svjesnost o tome što jedeš i piješ te jedi polako.

S druge strane, ograniči unos ugljikohidrata jer oni otvaraju apetit, a pazi i na šećer u prehrani. Dakako, ukusni obroci s vlaknima trebali bi ti biti na meniju.

Ne zaboravi na san

Ni ovo nije na odmet ponoviti. San utječe na funkcionalnost – ma svaki aspekt naše svakodnevice. Spavanje sedam do osam sati svake noći ubrzat će ti metabolički odgovor sljedećega dana stoga bez sna ništa. Pokušaj uvijek lijegati i buditi se u slično vrijeme, a prije spavanja provoditi sate pred ekranom nego se probaj opustiti uz knjigu, toplu kupku ili na tebi drag način.

Upravljaj stresom

Jedan od najvećih neprijatelja suvremenog načina života jest stres. Rokovi, prekovremeni, balansiranje između više uloga… Sve to nepovoljno utječe na psihičko, ali i tjelesno zdravlje. Kad smo pod stresom skloni smo debljanju te unosu masne i slatke hrane koja će nas, mislimo, usrećiti i dati nam energiju. No to traje kratkotrajno i brzo se nađemo u začaranom krugu. Zato zaista pokušaj raspodijeliti zadatke, uzimati pauze i barem se jedan dan u tjednu kloniti mobitela i mailova. Naravno, neophodno je vježbanje te boravak na otvorenom. Misli na sebe i priušti si opuštanje i vrijeme za hobije.

Ništa bez vježbanja

Čovjek bi se trebao redovito kretati ne samo zbog vage nego prvenstveno zbog zdravlja. Užurbani način života često nas zatvara u uredske prostore i 'tjera' na sjedeći položaj, no upravo je trening važan za gubitak kilograma. Šetnja, trčanje, plivanje, bicikliranje, grupni ili individualni treninzi ili pak plesovi poput zumbe – sve su to provjereni načini sagorijevanja kalorija. Ovisno o tvom stanju i cilju, kod provjerenog se stručnjaka raspitaj kakav bi ti plan prehrane i treninga bio najbolji. Neka ti aktivnost postane dijelom dana – bez obzira na kratke i hladne dane pred nama. Dakako, odrekni se duhana i alkohola – to je veliki korak koji možeš napraviti za zdravlje.

