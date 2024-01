Siječanjski blues: Kako se vratiti u zdravu rutinu nakon blagdana?

Iako označava novi početak, siječanj je zapravo najdepresivniji mjesec. Kratki dani, niske temperature, izlazak iz blagdanskog razdoblja i prazan novčanik – sve su to razlozi zbog kojih se u siječnju mnogi osjećaju tromo. Teško im se vratiti u svakodnevicu i ostvariti produktivnost. Iako te sezonska depresija može uhvatiti i u ranu jesen čim dani postanu kraći, ona se kod najvećeg broja ljudi javlja nakon ulaska u novu godinu i popušta dolaskom proljeća.

Ipak, postoje načini kako da se vratiš u rutinu. Važno je da se ne ulijeniš nego nastojiš graditi dobre navike, družiš se s ljudima i ograničiš vrijeme pred ekranom. Zimi unatoč, probaj naći hobi i neku zanimaciju. Dakajko, nekad je dobro lijenčariti i pogledati omiljenu seriju, no s ekranima ne treba pretjerivati.

Pokušaj si ostaviti vremena za stvari koje voliš, vikendom se 'počastiti' izletom ili toplom kupkom navečer. Da bi bila zadovoljna, važno je pronaći balans između privatnog i poslovnog – što u današnje vrijeme postaje sve teže. No, nije ni čudo da si neraspoložena kad su dani kratki i hladni, a ti imaš osjećaj da nemaš ni sekunde predaha. Zato je važno isplanirati slobodno vrijeme.

Uz to, postoji još nekoliko stvari koje možeš učiniti da bi lakše preživjela siječanj.

Idi u šetnju

Zvuči banalno, no uspiješ li iskoristiti svaki suhi zimski dan za šetnju? Tijekom tjedna većinu dana provedemo na poslu, a kad završimo sa smjenom, već je mrak. Upravo bi te boravak u prirodi mogao oraspoložiti i dati ti poletnost. Aktivnosti na otvorenom dobre su za fizičko, ali i psihičko zdravlje. Umjesto vikenda pred ekranom, toplije se obuci i izađi u prirodu ili organiziraj izlet. Uz to, pauzu na poslu iskoristi za krug oko zgrade. Tako bi se mogla razbuditi i 'upiti' malo zubatog sunca. Doza D vitamina svima nam dobro dođe. Uz to, postavi si realan cilj i donesi odluku da ćeš svaki dan šetati barem 30 minuta. Vidjet ćeš da će se ta odluka isplatiti – kao i kretanje na trening prije ili nakon posla. Tjelesnom aktivnosti do boljeg raspoloženja!

Foto: Unsplash

Duboko udahni

Povratak svakodnevnim obavezama mogao bi biti stresan i neizvjesan. No, uz boravak u prirodi, mogle bi te opustiti i vježbe disanja koje aktiviraju parasimpatički živčani sustav i dovode dovoljno kisika u mozak. Nakon njih mogla bi se osjećati nekako lakše i poletno. Britanski Vogue predlaže tehniku 4-7-8: udiši četiri sekunde, sedam zadrži dah, a 8 sekundi izdiši lagano. Zaista, YouTube nudi niz dobrih videa za disanje, i to za početnike. Sjajan je to način za opuštanje od radnog dana.

Misli na jetru

Prosinac je bio mjesec slavlja, a neki su pili i jeli više nego što bi inače. Naravno, umjerenost je ključ svega pa je naš savjet da nastojiš izbjegavati alkohol, masnu, začinjenu i slatku hranu jer bi ti ona mogla otvoriti apetit i učiniti te tromom. Radije jedi raznovrsno – puno voća i povrća, proteina, a nešto manje ugljikohidrata. Katkad se, naravno, možeš počastiti, no nemoj pretjerivati. Vodi računa o tome što, kad i koliko jedeš pa izbjegavaj grickanje ispred ekrana.

Foto: Unsplash

Puno vode i dobrog sna

Uz sve navedeno, uvijek uz sebe imaj bočicu vode. Tvoje tijelo treba biti hidrirano, a jednako tako važan je kvalitetan san. Teško je ostati fokusiran ako si prošlu noć spavala tri ili četiri sata, no ni previše sna nije dobro. Zato si nastoji osigurati sedam do osam kvalitetnih sati, lijegati u slično vrijeme i isplanirati si dan. Nije dobro odugovlačiti sa obavezama – zaista, bolje je prije početi. Naravno, u poslu radi pauze za šetnju i zdrav obrok, a izbjegavaj pregledavanje društvenih mreža.

Na kraju, kreni lagano i čuvaj svoje zdravlje, i tjelesno i psihičko. Ne ustručavaj se tražiti savjet, osobu za razgovor ili profesionalnu pomoć kako bi ti povratak u rutinu nakon blagdana bio što lakši.

