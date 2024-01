Teško ustaješ rano ujutro? Uz ove trikove više nema odgađanja alarma

Bilo bi sjajno kad bismo se uvijek ustajali bez muke, uz prvi alarm. Ili još bolje – sami. I dok su neki odmah nakon buđenja spremni za (dug) dan, drugi imaju osjećaj da su usporeni i umorni. Zato često radimo veliku grešku – odgađamo alarme i dajemo si dodatnih 'pet minuta'. Zbog tog stvorimo paniku i dodatan stres jer su velike šanse da ćemo zakasniti na posao.

Umjesto dugog izležavanja, puno je bolje pokušati izgraditi zdrave navike koje će ti dati više energije i poleta za dan pred tobom. Znaš kako se kaže: život čine male stvari. Uz to, više je studija pokazalo da se po jutru zaista poznaje dan, odnosno da način kako ga započinjemo utječe na zadovoljstvo i produktivnost u ostatku dana.

Lijeganje oko 22 ili 23 sata dat će ti dovoljno vremena da se naspavaš, a mnogi su uvjereni da rano ustajanje ima niz blagodati. Zaista, ustaneš li oko šest ujutro i nastaviš li se pridržavati toga, imat ćeš više vremena. U tom slučaju, možda bi mogla stići obaviti trening, u miru se pripremiti za radni dan ili pripremiti kvalitetan doručak.

Zaista, moguće je ustajati bez muke – uz ove savjete!

Drži se rasporeda

Čovjek je biće navika, a prvi korak pri lakšem buđenju jest lijeganje i ustajanje uvijek u slično vrijeme. Jer, ako se jedan dan probudiš u 6, drugi u 8, a vikendom iza 10 sati radiš zbrku svom cirkadijalnom ritmu. Dulje spavanje vikendom o kojima mnogi maštaju zapravo ti može učiniti više štete nego koristi jer je manjak sna preko tjedna nemoguće nadoknaditi spavanjem do podneva. Dugo izležavanje moglo bi te učiniti još više pospanom i tromom, a to baš i nije cilj. Zato se za dugoročnu dobrobit uvijek nastoji buditi unutar istog vremenskog razdoblja, a izbjegavaj i odgađanje alarma. Velike su šanse da ćeš utonuti u san te da će ti se onda biti jako teško razbuditi. A ni jutarnja strka nije dobrodošla.

'Neka bude svjetlost'

Najbolje će te razbuditi boravak na otvorenom i izlaganje svjetlosti. Prije spavanja dobro je prozračiti pa zatamniti sobu, dok je nakon buđenja poželjno razgrnuti zavjese i udahnuti svježi zrak. Budiš li se prije svitanja, pokušaj s paljenjem svjetla i prozračivanjem prostorije, uz kratku tjelesnu aktivnost – šetnju ili set vježbi. I vježbe disanja sjajna su opcija jer te one mogu pripremiti za dan i opustiti.

Foto: Profimedia.hr

Planiranje je važno

Često se ljudima ne da ustati čim se sjete svih obaveza koji ih čekaju taj dan. Dobra organizacija večer prije ili bilježenje obaveza koje imaš olakšat će ti početak dana i dati mu strukturu. Uz to, pripremiš li si stvari večer prije, a ne u zadnji tren, imat ćeš više vremena za prepustiti se mislima i pokušati se opustiti. Bilo bi najbolje kad ne bi posezala za mobitelom odmah nakon buđenja nego dala mozgu i tijelu vremena da se razbude i opuste.

Otežano buđenje ima veze s kvalitetom sna

Ustaješ li teško, to bi moglo imati veze s kvalitetom sna. Razmisli spavaš li dobro zadnjih noći i pokušaj detektirati uzrok problema. Možda si pospana zbog neudobnog madraca (da, madrac i jastuk jako su važni) ili si pod velikim stresom koji ti otežava odlazak na počinak. Bilo bi najbolje kad bi se pola sata do sat prije spavanja pokušala opustiti čitajući knjigu, uz dobru kupku ili istezanje. Mobitel ostavi sa strane, zapravo kloni ga se prije spavanja jer izlaganje plavom svjetlu može naškoditi snu.

Nemoj spavati u pretoploj, ali ni prehladnoj prostoriji te izbjegavaj teške obroke prije počinka. Uz svakodnevnih sedam do osam sati sna velike su šanse da ćeš se lakše ustajati i biti spremna na novi dan.

Foto: Profimedia.hr

San je, naime, podijeljen u cikluse i svaka faza sna traje oko devedeset minuta. Idealno bi bilo kad bi si svake noći priuštila četiri do pet takvih ciklusa od devedeset minuta te kada bi se probudila na kraju faze. U tom slučaju, osjećat ćeš se više poletna. Dobar san zaista je lijek i on je preduvjet lakšeg buđenja ujutro. Samo hrabro u nove pobjede! A svaki je dan prilika za to...

