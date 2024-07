Savjet sociologinje Brčić: Kako reći 'ne' bez osjećaja krivnje

Zašto je mnogima izazovno reći "ne"? Kao mnogo toga, uzrok leži u našem djetinjstvu. Iako toga nismo svjesni, kao djeca smo često rekli "da" kako bismo ugodili roditeljima. A kada bismo se odvažili i ipak odbili neki njihov zahtjev ili molbu mnogi od nas su se osjećali loše jer smo smatrali da smo ih svojim "ne" povrijedili. A to su nam znali i jasno dati do znanja. Naime, djeci je jako bilo važno da su roditelji sretni i zadovoljni jer to se itekako održavalo na atmosferu u domu i njihov odnos prema nama. Kao rezultat toga, uvjerenje da ćemo nekoga povrijediti ako kažemo "ne" smo počeli reflektirati i prema drugima. Prema djeci, prijateljima, na radnom mjestu…

A sve zbog osjećaja krivnje i odgovornosti za tuđe osjećaje. Međutim, kada kažemo "da" iako želimo reći "ne" zaboravljamo na ono što je nama bitno. I upravo zbog toga vodimo unutarnje borbe koje nas iscrpljuju. Ono što nam može olakšati "ne" je uvidjeti da smo odgovorni samo za vlastite osjećaje. Da nismo odgovorni kako će drugi primiti naš "ne" i ako se netko naljuti, rastuži ili uvrijedi, to je do njega i njegovih uvjerenja i stavova koje ima.

Ono što vam još može pomoći da lakše kažete "ne" je spoznaja da kada kažete "ne", vi to kažete nečijem zahtjevu, molbi ili postupku, a ne toj osobi. Tko zna, možda za mjesec dana budete spremni tom istom zahtjevu reći "da", ali trenutno nemate kapaciteta za to. Također je važno uvidjeti da kada netko nešto od nas traži da samo upućuje molbu i ništa više. Osjećaji krivnje i obaveze koji nam se javljaju kada nas netko nešto zamoli proizlazi iz našeg uma i priče koje si on stvara na temelju sjećanja i osjećaja koji su vezani uz to kada smo mi čuli "ne" (da nismo dovoljno dobri, uspješni, da ne zaslužujemo...).

Kako reći "ne" bez osjećaja krivnje:

Riječ "ne" je upućena nekom ponašanju, postupku ili molbi, a ne određenoj osobi.

Vi niste odgovorni kako će drugi primiti odbijanje.

Vi ste odgovorni samo za svoje osjećaje.