Mislila je da će biti glazbenica, a ove godine nagrađena je na Berlinaleu! Tko je najmlađa sestra Runje?

Prva je Crnogorka s nagradom European Shooting Star na Berlinaleu, dobila je prvi veliki projekt u Hrvatskoj, iza sebe ima uspješne dramske uloge diljem Europe - ovo je godina Lidije Kordić

Sestre Runje žive u neizvjesnosti iz dana u dan, a najmlađa Zora teško se nosi sa svime što se dogodilo prve bračne noći njezine sestre Katarine i Petra Vukasa. Unutarnju borbe Zore Runje sjajno je portretirala iznimno talentirana Lidija Kordić, koja svojim talentom oduševljava i izvan granica regije.

Prva je Crnogorka s nagradom European Shooting Star na Berlinaleu, dobila je prvi veliki projekt u Hrvatskoj, iza sebe ima uspješne dramske uloge diljem Europe - ovo je godina Lidije Kordić! Kada je 30-godišnja glumica dobila ulogu krhke 17-godišnje Zore Runje odlučila je, baš poput svog lika, otkrivati svakog dana ponešto novo o pedesetim godinama prošlog stoljeća. Sa Zorom, kaže, uči o svijetu i voli imati svoje iskustvo, svoj doživljaj. Otpočetka karijere, kaže, ima takve principe i time se vodi kroz svako novo životno iskustvo koje joj, kao djevojčici iz malog mjesta u Crnoj Gori, nije bilo očekivano.

RTL

Tko bi očekivao da će djevojčica iz okolice Kotora osvojiti glumačku scenu regije, dobiti nagradu na Berlinaleu? "Nisam to mogla ni zamisliti. Uvijek mislimo kada smo djeca da će sve one ljude u Americi svi primijetiti, da prilika ima na svakom koraku. Nakon svega što se dogodilo, shvatila sam da se sve može. Osoba sam koja voli raditi, imam velike ambicije i pratim taj val koji dolazi, nakon nagrade su se otvorila neka vrata. Kada se to počelo događati, shvatila sam da je to nešto veliko. Uživam i čekam što je sljedeće", otkriva Lidija.

RTL

RTL

Trenutačno, kaže, živi svoj san, a njezina obitelj navija za nju iz sveg srca! "Moja obitelj mi je podrška od samog početka, to nema granica, pratili su me svuda i kad su mogli i kad nisu. Kada god se dogodi nešto veliko, samo su mi oni na pameti, obitelj je jako važna. Boravimo često u Sinju, gradić koji me podsjetio na moje rodno mjesto. Volim manje sredine, radujem se svakom odlasku u Sinj, predivan je", priča glumica.

Zbog karijere je preselila u Sarajevo, gdje je i diplomirala. Akademija u Sarajevu bila je njezina treća sreća. "Mislila sam da ću se čitav život baviti glazbom, pjevam otkad znam za sebe, bilo je sigurno da ću ići na Muzičku akademiju, ali trećem srednje sam krenula u amatersko kazalište u Kotoru i shvatila da je i to dobro. Išla sam dvije godine i pokušala upisati u Cetinju akademiju. Pauzirala sam godinu, otišla na prijemni u Sarajevo nakon dvije godine i tamo sam primljena. Sarajevo ne bih dala ni za što", priča Lidija o svojim glumačkim počecima.

Od Crne Gore do Bosne i Hercegovine - više adresa i okruženja Lidiji su čista inspiracija, a različite naglaske obožava usvajati. "Iz Kotora sam, specifičan je naglasak, ali ima sličnosti s Dalmacijom, pa živim u Sarajevu... Naglasak Zore Runje je specifičan, ima u sebi i Dalmaciju i Hercegovinu, nije lako, ali snašla sam se! Iz Crne Gore sam pa mi se najizazovnije probuditi rano za set", kroz smijeh zaslužuje ova iznimna mlada glumica.

RTL

Nakon što je igrala Cicciolinu u Italiji te radila na velikom turskom projektu - seriji o Ataturku, Lidiju je oduševila činjenica da stiže na prvi projekt u Hrvatsku. "Nisam prije radila ovolike projekte na našim prostorima, ovo su mi velika vrata u Hrvatskoj i regiji, nisam radila dosad ovolike serije, ovo je nešto potpuno novo. Učim nove stvari, ovo je sjajan glumački trening", objašnjava Lidija i dodaje da se sa svojim televizijskim sestrama, Ana Marijom Veselčić i Lidijom Penić-Grgaš, sjajno slaže.

"Nas tri smo se sjajno povezale od prvog dana, to je najveća sreća ovakvih projekata, bilo bi teško raditi s nekim s kim se ne možeš uvezati. Svaki dan snimanja nam je zabavan, dobro nam je, svi se jako dobro slažemo, sve je kroz smijeh! Slažemo se i s ostatkom ekipe i s ljudima iza kamere. Uživamo u procesu dosad", otkrila je Lidija pa zaključila onime što povezuje nju i njezinu Zoru Runje: 'Ljubav. I ja volim ljubav, volim voljeti i iz te perspektive mi je najlakše graditi Zoru'.

Nova epizoda serije 'Divlje pčele' večeras od 20.15 sati na RTL-u.