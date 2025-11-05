Hladni dani traže tople note - Atelier Rebul J.C.R., miris za hrabre i profinjene

U sezoni slojevitih outfita, dodajte sloj mirisa koji grije. Labdanum, pačuli i koža - note koje čine J.C.R. savršenim parfemom za hladne dane

Kada temperature padnu i dani postanu kraći, naše rituale oblikuju toplina i ugoda. U tom razdoblju, parfemi nisu samo dodatak – oni postaju produžetak naše osobnosti, sloj intime koji grije tijelo i duh, poput omiljenog džempera ili šalice vruće kave. Hladni dani traže mirise koji nose dubinu, sofisticiranost i notu senzualnosti, mirise koji ostavljaju trag i stvaraju atmosferu oko nas.

U tom duhu, dolazi J.C.R. Signature Eau de Parfum, unisex miris iz Atelier Rebula, brenda koji već 130 godina njegujetradiciju parfumerije i spaja stoljetno znanje s modernim senzibilitetom. Inspiriran tajnim formulama iz arhiva i izrađen s preciznošću kojom je sve počelo u jednoj maloj ljekarni u Istanbulu, J.C.R. je posveta Jeanu Cesaru Reboulu, mladom francuskom ljekarniku koji je prije više od stoljeća stvorio temelje brenda koji danas slavi bezvremensku eleganciju.

Bezvremenska privlačnost u svakoj noti

U središtu mirisa je labdanum smola – duboka, bogata i zavodljiva – koja se spaja s pačulijem, sandalovinom, mekim kožnim notama i baršunastom vanilijom. Rezultat je profinjena, topla kompozicija koja istovremeno odiše snagom i senzualnošću – idealna za hladnije dane, kada tražimo miris koji grije i ostavlja trag. J.C.R. je parfem koji ne pripada ni muškarcima ni ženama – on pripada onima koji biraju stav, ne etiketu.

Severina kao zaštitno lice kampanje

Da je riječ o mirisu s karakterom, potvrdila je i Severina, lice kampanje snimljene u Istanbulu, i to u prvom turskom liftu od drveta i lijevanog željeza, starom čak 133 godine.

Na svom je Instagramu otkrila: "U skladu s onom ‘previše sam ja muško za jedno žensko’, tako nekako i parfeme biram... A najnovije mi je otkriće unisex Atelier Rebul J.C.R. parfem... Šapuće mudrost prošlih vremena… I miriše na hrabrost budućnosti."

Cjeloviti J.C.R. mirisni svijet

Osim parfema, J.C.R. kolekcija pretvara svakodnevni ritual njege u luksuzno iskustvo. Gel za tuširanje nježno čisti kožu obogaćenu aloe verom, losion za ruke i tijelo dubinski hidratizira zahvaljujući hijaluronskoj kiselini, karite maslacu i dragocjenim uljima, a tekući sapun omekšava i njeguje kožu tijekom cijelog dana. Atmosferu doma oplemenjuje difuzor i mirisna svijeća od biljnog voska, koji svojim sofisticiranim notama labdanuma, pačulija, sandalovine, kože i vanilije ispunjava prostor toplinom i elegancijom.

Svaki proizvod nosi istu mirisnu priču – onu o bezvremenosti, eleganciji i odvažnosti – i zajedno čini J.C.R. kolekciju savršenim izborom za hladne, introspektivne dane.

Cijela J.C.R. kolekcija dostupna je putem webshopa brenda Atelier Rebul.

