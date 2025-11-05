Sve što trebate znati o Interliberu 2025: Vodič kroz književnu poslasticu godine

Šest dana posvećenih knjizi, uz besplatan ulaz, donosi bogat program, susrete s autorima i tisuće naslova po promotivnim cijenama

Zagrebački velesajam od 11. do 16. studenog ponovno postaje epicentar književnog svijeta. U paviljonima 5, 6, 7 i 7a održava se 47. po redu Interliber, najvažniji kulturni događaj za sve ljubitelje pisane riječi u Hrvatskoj i regiji. Ovaj međunarodni sajam knjiga nije samo platforma za izlaganje i prodaju, već pravi kulturni spektakl i društveni fenomen koji svake godine privuče preko 100 tisuća posjetitelja. Šest dana posvećenih knjizi, uz besplatan ulaz, donosi bogat program, susrete s autorima i tisuće naslova po promotivnim cijenama.

Zvjezdani gosti i program za sve generacije

Ovogodišnji Interliber u Zagreb dovodi neka od najvećih imena svjetske književne scene. Jedan od vrhunaca sajma svakako je gostovanje renomiranog irskog pisca Paula Lyncha, dobitnika prestižne nagrade Booker za 2023. godinu za svoj potresni roman "Prorokova pjesma". Njegov dolazak jedinstvena je prilika za domaću publiku da iz prve ruke čuje razmišljanja jednog od najcjenjenijih suvremenih autora.

Posebno veselje očekuje mlađe čitatelje jer na Interliber stiže i Jeff Kinney autor globalnog fenomena "Gregov dnevnik". Susret s Kinneyjem zakazan je za srijedu, 12. studenog, u dva termina (10:00 i 18:00 sati) na galeriji paviljona 5, gdje će obožavatelji imati priliku za potpisivanje knjiga i druženje.

Osim zvjezdanih gostiju, program je ispunjen brojnim događanjima za sve uzraste i interese:

Dječji program "Pričam ti priču – bajka u našim rukama": Na galeriji paviljona 5 održat će se niz interaktivnih radionica, pričaonica i susreta s piscima, osmišljenih kako bi se potaknula ljubav prema čitanju od najranije dobi.

Book club "Čitaš li žene": Inovativni projekt koji povezuje književnost i poslovni svijet, s naglaskom na žensko stvaralaštvo, autorstvo i inspiraciju.

Kviz "Sto posto pismeni: HIGH FIVE": U organizaciji Zagrebačkog velesajma i Hrvatskog kviz saveza, održat će se popularni kviz znanja za učenike osnovnih i srednjih škola.

Izdavači najavljuju vruće naslove

Interliber je tradicionalno mjesto gdje izdavači predstavljaju svoje najjače adute za kraj godine. Posjetitelji će moći birati među tisućama naslova, od beletristike i publicistike do stripova i dječje literature, a mnogi od njih bit će dostupni po značajnim sajamskim popustima.

Znanje donosi knjige za sve uzraste

Izdavačka kuća Znanje donosi niz noviteta, a svakako se izdvaja priča o violinistici. Proglašena je knjigom godine za 2024. od strane časopisa New Statesman i BBC-a.

Znanje

U bogatoj ponudi noviteta ističe se i naslov Toksični ljudi autora i psihologa Bernarda Stamateasa. Riječ je o praktičnom vodiču koji vodi do zdravih odnosa.

Znanje

Među novitetima koji će se predstaviti na Interliberu bit će i tri TikTok senzacije, a jedna od njih je i knjiga "Kafić koji miriši na medenjake".

Znanje

V.B.Z. donosi svjetske hitove i domaću književnost

Jedan od najvećih domaćih izdavača, V.B.Z., za Interliber je pripremio pravu poslasticu – novu, dugo očekivanu knjigu Dana Browna "Tajna svih tajni". Najveći izdavački događaj svakako je nova, dugo očekivana knjiga Dana Browna – Tajna svih tajni. Nakon osam godina, legendarni autor svjetskih bestselera Da Vincijev kod, Postanak i Inferno vraća se s novim romanom o profesoru Robertu Langdonu.

v.b.z

Uz to, stigao je i svjetski bestseler "Teorija pusti ih" autorice Mel Robbins. U ovoj knjizi naučit ćete kako vas dvije riječi – pusti ih – mogu osloboditi. Osloboditi vas mišljenja, drama i osuda drugih ljudi.

v.b.z.

Također ljubitelji biografija uživat će u peru legendarnog Al Pacina, a za sve ljubitelje lijepe književnosti stiže novi roman Semezdina Mehmedinovića te pjesničke zbirke nobelovca Octavija Paza i kultnog Charlesa Bukowskog.

v.b.z.

Profilova književna jesen

Izdavačka kuća Profil predstavit će čak 30 novih beletrističkih i publicističkih naslova. Među njima se ističe francuski hit "Njegov miris poslije kiše" Cédrica Sapin-Defoura, memoari glazbene ikone Patti Smith i pisca Markusa Zusaka te nova knjiga utjecajnog ekonomista Thomasa Pikettyja.

Profil

Za ljubitelje fantastike, Profil donosi prve dvije knjige iz slavnog serijala o svijetu Narnije. Najmlađe će razveseliti nove slikovnice poput "Mak i Keksosaur" Jelene Pervan i Vibora Juhasa te "Stidljivi Teo". Ljubiteljima povijesnih romana bit će zanimljiv svijet koji je opisala Lauren Groff u romanu "Dalje divljine", priča o djevojci koja bježi u bolji život pretvara se u odličan triler.

Profil

Hena com donosi tople i velike romane

O knjizi "Prenijet ću te preko Praga" Martine Mlinarević već se puno piše. Ovo je dugo očekivani povratak autorice koja piše srcem i pokazuje da dobro uvijek ima snagu opstati.

Hena com

Stiglo je i novo djelo nobelovke Han Kang, roman "Bijela knjiga" poetski istražuje gubitak, sjećanje i nježnost.

Hena com

Oceanmore donosi jake naslove

Ova izdavačka kuća donosi naslov ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost i jednog od najvažnijih živućih autora europske književne scene. László Krasznahorkai u romanu "Herscht 07769" govori, u svom stilu, o lucidnoj viziji Europe u kojoj živimo kroz priču o Florijanu Herschtu.

Ocean More

Knjiga "Johan Harstad: Max, Mischa i ofenziva Tet" doživjela je drugo izdanje, a u Zagrebačkom kazalištu mladih igra predstava prema ovom naslovu. Max, Mischa i ofenziva Tet obiman je roman o umjetnosti, nostalgiji za domom i nastojanju da se stvori nešto što bi se moglo nazvati domom.

Ocean More

Fraktura ima puno novih naslova

"Anđeo grada" Eve Maríe Garcíe Sánez de Urturi uzbudljiv je triler koji predvodi bivši inspektor. Sanam Mahloudji u romanu "Perzijanke" prati pet iranskih žena između tradicije i američke svakodnevice. Beskompromisna u pisanju i iznošenju ideja, istovremeno poetična i moćna, radikalna i nježna, Kosana Zabužko napisala je roman "Terenska istraživanja ukrajinskog seksa" koji je i danas klasik ne samo ukrajinske književnosti već i feminističke literature u svijetu.

Fraktura

Više od sajma – mjesto susreta i kulture

Interliber je odavno prerastao okvire običnog sajma. On je sinergija strasti i posla, mjesto gdje se čitatelj susreće s knjigom, a autori sa svojom publikom. U vrevi paviljona stvaraju se neprocjenjive uspomene, vode se važne rasprave na panelima i tribinama te se sklapaju nova poznanstva. Za izdavače, knjižare i knjižničare ovo je ključan poslovni događaj za umrežavanje i širenje tržišta.

Za sve ostale, to je savršena prilika da po povoljnim cijenama obnove svoje kućne biblioteke, pronađu idealne darove i jednostavno urone u fascinantan svijet literature. Interliber još jednom dokazuje da knjiga uvijek pronađe put do svog čitatelja i da čitanje nije samo užitak, već i aktivnost koja oblikuje društvo, potiče kritičko razmišljanje i jača naš kulturni identitet. Zabilježite datume i budite dio najveće književne svečanosti u Hrvatskoj.