Kako u manje vremena napraviti više? Trikovi za bolju produktivnost na poslu

Teško zadržavaš koncentraciju ili odgađaš zadatke? Možda ti je poznata situacija u kojoj se uvjeravaš da ćeš se odmarati do punog sata, a onda početi s učenjem ili radnim zadatkom. Tada su česte rečenice poput: ''Napravit ću to kasnije'' ili ''Ima vremena''. Dođu tako neki dani kad čak i na poslu osjećamo da nam manjka koncentracije i da smo u dva sata odradili ono što je moglo biti gotovo za puno kraće vrijeme.

Smanjena produktivnost može se javiti zbog umora, stresa i lelujanja misli. Isto tako koncentracija i produktivnost mogu biti smanjene ne znamo li otkuda početi pa je dobro imati plan, a ne zaboravi ni na kratke pauze nakon 45 ili 60 minuta rada. Pojedi zdravi zalogaj poput sušenog voća ili orašastih plodova, popij čašu vode, napravi korak – najbolje na svježem zraku, a onda prioni dalje na posao.

Evo nekoliko trikova kako u manje vremena napraviti više, odnosno kako povećati produktivnost. Čak i onih dana kad ti se baš ne da.

Pripremi radni prostor

Priprema je pola posla i zaista je važno s kim, ali i u kakvom prostoru radiš. To znači da bi bilo dobro kad bi raščistila radni prostor, pogledala što te očekuje i logično podijelila posao. Radiš li od kuće, izbjegavaj krevet ili kauč i radije investiraj u udoban stolac, ali i dobru rasvjetu. Provjetri prostoriju, nastoj biti izložena dnevnom svjetlu koliko god je to moguće jer bi te to trebalo oraspoložiti i učiniti više efikasnom. Ne odgađaj početak obavljanja zadatka nego radije kreni odmah.

Usredotoči se na jedan zadatak

Živimo u vremenu u kojemu je naša pažnja jako podijeljena. Puno toga vidimo i čujemo, no što nam zapravo ostaje u sjećanju? Možda se sama ne možeš odlučiti hoćeš li prvo odgovoriti na mailove pa krenuti dalje pa pokušavaš biti majstorica multitaskinga. No stručnjaci sugeriraju da je bolje raditi jedan po jedan zadatak. Tako će tvoja pažnja biti više usmjerena k cilju i manje su šanse da ćeš nešto zabrljati. Ako se pak konstantno prebacuješ s jednog zadataka na drugi, lako možeš izgubiti konce, a još je gore ako stalno provjeravaš mobitel. Bolje je napraviti plan i ići korak po korak.

Foto: Unsplash

Prvo riješi najteže zadatke i postavi male ciljeve

Znamo da ti se možda ne da krenuti od najtežeg zadatka ili posla, no velike su šanse da ćeš na početku rada imati najviše energije. Uz to, lakše ćeš disati kad vidiš koliki si komad toga već riješila. Osim toga, zadatke je dobro poredati u logične kategorije i kvačicom označiti što si riješila do određenog sata. Neka ti cilj bude riješitri jednu stavku s popisa u vremenu trajanja glazbenog miksa koji slušaš. Ili si pak obećaj da ćeš se prošetati nakon što riješiš to i to. Vjeruj, pali! Mozak mnogima radi brže pod stresom, kad smo ograničeni vremenom i kad znamo da nas na kraju čeka nagrada. Pa makar to bila šetnja ili ručak. Postavljanje vremenskih okvira zaista bi moglo pomoći pod pretpostavkom da si usredotočena na ono što radiš.

Izbjegavaj distrakcije

Mobitel nam je danas često neophodan za rad, no definitivno je jedan od 'ubojica' produktivnosti. Zamisli situaciju: pala ti je koncentracija i kako bi odmorila, posežeš za mobitelom. Želiš vidjeti što ima novoga, no onda se to oduži, a ti više nisi sigurna gdje si stala. Upravo zato bi ekrani trebali biti podaljde od tebe ili s ugašenim internetskim prometom. Odredi vrijeme za pauzu i tad kratko pregledaj poruke, no pokušaj ne premašiti predviđeno vrijeme.

POGLEDAJ VIDEO: KAKO JASNO POSTAVITI GRANICE?