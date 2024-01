'Nova godina, nova ja': Kako u život uvesti zdrave navike – u 4 koraka

Krajem godine volimo se opustiti. Uz prosinac vežemo blagdanske proslave i domjenke, manjak sna te ukusnu hranu i piće. Nakon toga mnogi odluče napraviti 'rez' i od 1. siječnja nešto promijeniti. Iako se promjena, uz dovoljno želje i truda, može dogoditi uvijek, čini im se da je sve nekako lakše od 'sutra', 'ponedjeljka' i nove godine.

No baš zato što su se naglo odlučili na promjenu – primjerice, zdravu prehranu, prestanak pušenja i redovito vježbanje – puno ljudi brzo odustane i vrati se 'starom' načinu života.

Zdrave navike i pozitivne promjene – ma koliko god one bile male – važne su i pozitivno utječu na tjelesno i psihičko zdravlje. Nekad mislimo da će nam biti strašno odreknemo li se šećera ili dugotrajnog sjedenja, no nakon nekog vremena shvatimo koliko nam je ta promjena dobro došla. A na početku je bila izazovna. Dakle, promjena je moguća, no nije uvijek lagana. Uzmimo za primjer da se od nove godine odlučiš zdravo hraniti – uz ovih nekoliko koraka tvoja će novogodišnja odluka dugoročno zaživjeti.

Zašto bi trebala bolje?

Razvijanje zdrave navike dio je osobnog rasta iako ti se tako možda ne čini u početku. Moguće je da se pitaš možeš li ti to i kakav će ti biti život 'izbaciš' li iz njega neku (dotadašnju) naviku. Moguće je i da nemaš percepciju zašto bi zdrava prehrana bila puno bolja opcija od, na primjer, brze hrane. Možda misliš da je brza hrana puno ukusnija i ne zahtijeva sate u kuhinji. No, tu bi se prevarila jer postoji i puno zdravih obroka koje možeš pripremiti u manje od sat vremena i čije namirnice nisu skupe. Samo trebaš istražiti opcije i biti svjesna zašto ti – u ovom primjeru – masna hrana šteti.

Sasvim je moguće da pretjeruješ s porcijama, a razmisli i o zdravlju srca i krvnih žila, šećeru u krvi... Osjećaš li se loše sat vremena nakon što pojedeš taj nezdravi obrok, to je znak da nešto trebaš promijeniti. Pluseve i minuse možeš sagledati i u slučaju pušenja. Trebaš biti svjesna da kašalj, nervoza kad cigareta nije blizu, ali i prazan novčanik nisu dobri znaci.

Razmišljanje 'izvan kutije'

Nakon što si stekla osjećaj što zdrava prehrana podrazumijeva, treba početi raditi na promjeni načina razmišljanja. Da bi napravila trajnu promjenu – počela se dugoročno zdravo hraniti ili prestati pušiti – trebaš prihvatiti svoj novi identitet – bez brze hrane ili cigarete – i vjerovati da si sposobna postići cilj i postati najbolja verzija sebe. Ono najvažnije jest da trebaš pronaći emocionalno uvjerljiv razlog za izgradnju zdrave navike. A to se ne događa preko noći. Moraš znati zašto nešto činiš.

Foto: Profimedia.hr

Osmisli strategiju

Da bi novogodišnja – ili bilo koja druga – bila uspješna potreban ti je plan. Cilj bez plana često ostaje samo želja. Možeš raspisati kako ćeš određenu zdravu naviku – zdravu prehranu ili prestanak pušenja – uključiti u svakodnevicu. Zapitaj se kako bi se postavila u trenucima krize i ne posustala. Odlučiš li za doručak jesti više proteina jer se želiš osjećati bolje i biti u formi, detaljno razmisli kojim se namirnicama opskrbiti, kakve obroke pripremati... Ovakva dosljednost i promišljenost nužna je kod bilo kakve promjene.

Vizualiziraj promjenu

Da bi učvrstila plan, pokušaj si vizualizirati sve ove korake. Zamisli se kako pripremaš zdrave obroke, uzimaš tenisice, odlaziš u teretanu, ali i kako nakon treninga sretna odlaziš kući. Tako bi ti motivacija mogla porasti. Važno je da si postaviš realan cilj i postupno napreduješ. Cilj je da se ta navika implementira u tvoj život toliko snažno da je s vremenom ne percipiraš kao strašnu stvar. Zapamti da je sasvim normalno osjetiti slabost i želju za odustajem, no dobro promisli kroz što si sve dotad prošla i zašto ne bi trebalo odustati. Budi strpljiva i nježna prema sebi - većina ciljeva zahtijeva redoviti napor tijekom duljeg vremena. Već i male promjena načina života mogu dovesti do dugoročno ogromnih rezultata.

Stvaranje zdrave navike možeš shvaćati i činom ljubavi prema sebi – kao nešto što će ti dugoročno donijeti sreću, bolje zdravlje, više novca i kvalitetnu svakodnevicu.

No ne brzaj s postavljanjem velikih ciljeva. Kreni korak po korak - bez odustajanja!

