Kako biti optimističan: Jednostavni trikovi za podizanje raspoloženja

Ubrzani tempo života, stres i svakodnevni izazovi ponekad nas mogu izbaciti iz ravnoteže, ostavljajući nas umornima i demotiviranima. Mnogi se u takvim trenucima pitaju kako pronaći unutarnji mir i vratiti osjećaj zadovoljstva unatoč okolnostima. Iako se nekad čini da su pozitivne promjene teške ili zahtijevaju puno vremena, male svakodnevne akcije mogu donijeti značajne rezultate.

Proaktivan pristup pozitivnom razmišljanju važan je za naše zdravlje. Nedavno istraživanje Američke nacionalne akademije znanosti pokazalo je da optimizam može značajno utjecati na naš životni vijek, povećavajući ga čak do 15 posto. Ipak, zdravstvena stručnjakinja Milla Lascelles za Vogue je istaknula: „Naši mozgovi su stvoreni da vide čašu napola praznu, pa trebamo prekinuti taj autopilot i usvojiti nove načine razmišljanja.“

Srećom, postoje jednostavni, ali učinkoviti načini kako možemo podići raspoloženje i osjećati se bolje u svojoj koži, bez obzira na to što nam život nosi. U nastavku otkrij nekoliko korisnih savjeta koji će ti pomoći da svaki dan bude ispunjen pozitivnijom energijom i optimizmom.

Budi prisutna

Življenje u trenutku i prihvaćanje života kako dolazi može donijeti veći osjećaj mira. „Mnogi ljudi se muče s dostizanjem ‘destinacije sreće’ i stalno su zaokupljeni idejom da sreća dolazi u sljedećem mjestu, sljedećem poslu ili s idućim partnerom“, kaže Lascelles. „Sve dok ne odustaneš od ideje da je sreća negdje drugdje, ona nikada neće biti tu gdje si ti.“ Preporučuje postavljanje nekoliko dnevnih podsjetnika na telefonu kako bismo se sjetili zastati, udahnuti i primijetiti svoje misli i osjećaje. To će nam pomoći da postanemo svjesniji i prisutniji u sadašnjem trenutku.

Foto: Pexels

Započni dan s zahvalnošću

Jedan od najjednostavnijih načina za osjećaj sreće je prakticiranje zahvalnosti. Svako jutro odvoji nekoliko minuta kako bi se prisjetila tri stvari na kojima si zahvalna. To mogu biti sitnice, poput šalice omiljene kave, mirisne svijeće ili sunčanog dana. Ova mala vježba pomaže ti fokusirati se na dobre stvari u životu, čak i kad se suočavaš s izazovima.

Okruži se pozitivnim ljudima

U svojoj izvrsnoj knjizi Razmišljaj kao redovnik, Jay Shetty opisuje kako negativni prijatelji ili kolege mogu utjecati na naš način razmišljanja – i obratno. Negativnost je zarazna, pa ako ti je potrebna promjena, okruži se optimistima i isključi se sa stranica društvenih mreža na kojima se drugi žale.

Izađi u prirodu

Priroda ima nevjerojatno umirujući učinak na tijelo i um. Šetnja kroz park, planinarenje ili jednostavno sjedenje na klupi u prirodi mogu pomoći da se osjećamo opuštenije i povezanije sa svijetom oko sebe. Svjež zrak i kontakt s prirodom podižu razinu energije i pomažu nam da se osjećamo smirenije. Dobrobiti boravka u prirodi za mentalno zdravlje su i znanstveno dokazane. Nedavna studija pokazala je da je samo 50 minuta hodanja u gradskom parku dovelo do boljeg raspoloženja, boljeg pamćenja i povećane sposobnosti koncentracije kod većine ljudi. Boravak na otvorenom pomaže u regulaciji razine kortizola, što znači da je manja vjerojatnost da ćemo patiti od anksioznosti, lošeg raspoloženja i stresa. Stoga ima smisla iskoristiti ono što je besplatno i nadohvat ruke – čak će i opuštena šetnja za vrijeme ručka biti korisna.

Foto: Pexels

Redovita fizička aktivnost

Kretanje je jedan od najučinkovitijih načina podizanja raspoloženja. Tjelovježba oslobađa endorfine, hormone sreće, koji pomažu smanjiti stres i anksioznost. Ne moraš ići u teretanu svaki dan – lagana šetnja, joga ili ples u dnevnom boravku također mogu učiniti čuda za tvoje raspoloženje.

Podsjeti se na pozitivno

„Negativna iskustva se za mozak lijepe u mikrosekundama, poput čička, dok pozitivnim iskustvima treba barem 20 sekundi naše pažnje da se ukorijene u naše sjećanje“, kaže Lascelles. „Usmjeri pažnju na neko pozitivno iskustvo u svom životu i fokusiraj se na njega 30 sekundi. Usmjeri svu svoju energiju na to iskustvo i prizovi sretne uspomene koje su s njim povezane, dovodeći svaki element svojih osjetila u sjećanje na to.“ Ne samo da ćeš primijetiti obnovljen osjećaj pozitivnosti, nego ćeš i lakše nositi se sa stresom. Pokušaj prepoznati negativne misli i zamijeniti ih pozitivnijim afirmacijama. Umjesto da se usredotočiš na ono što ne možeš promijeniti, podsjeti se na svoje snage i uspjehe. Pozitivan unutarnji dijalog jača samopouzdanje i pomaže nam da se osjećamo bolje u svakodnevnim situacijama.

Foto: Pexels

Meditiraj

Meditacija je sjajan alat za smanjenje stresa i povećanje osjećaja pozitivnosti. Već nekoliko minuta svjesnog disanja može nam pomoći da se opustimo i usredotočimo na sadašnji trenutak. Tehnike poput mindfulness meditacije pomažu u smirivanju uma i postizanju unutarnjeg mira. Svakodnevna praksa meditacije može strukturno promijeniti ljudski mozak i pomoći u ublažavanju depresije, fizičke boli i lutanja uma koje vodi do stalnih negativnih misli, dok istovremeno povećava svijest, kaže Lascelles.

Pobrini se za svoje tijelo i um

Možda zvuči jednostavno, ali briga o sebi trebala bi ti biti na vrhu tvoje liste prioriteta kad se osjećaš loše. Razmisli o stvarima koje te vesele i uključi ih u svoju svakodnevnu rutinu. To može biti uživanje u 15-minutnoj kućnoj njezi lica, nanošenje potpune šminke ili nešto jednostavno poput pripreme hranjivog ručka. Što god to bilo, daj tome prioritet i primijeti pozitivne osjećaje koje ti to donosi.

Foto: Pexels

Njeguj svoje hobije i interese

Bavljenje stvarima koje voliš može te također ispuniti pozitivnom energijom. Bilo da se radi o čitanju, fotografiji, kuhanju, pisanju ili planinarenju, uživanje u hobijima stvara osjećaj postignuća i zadovoljstva. Ove aktivnosti nam pružaju priliku da se odmaknemo od svakodnevnih briga i usmjerimo pažnju na nešto što nas veseli.