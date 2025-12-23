Doček 2026. diljem Hrvatske: Od Dubioze u Zagrebu do Morcheebe u Šibeniku

Od energičnih nastupa u Zagrebu do opuštenije atmosfere na obali, gradovi su i ove godine pripremili bogat program koji privlači i domaće i strane posjetitelje. Donosimo pregled najvećih i najzanimljivijih novogodišnjih zabava na kojima će Hrvatska ispratiti staru i dočekati novu godinu

Hrvatski gradovi spremni su za ispraćaj stare i ulazak u novu 2026. godinu, a trgovi i rive diljem zemlje ponovno će postati središta najluđe noći. Od Istre do Slavonije, pripremaju se spektakularni dočeci na otvorenom uz nastupe regionalnih i svjetskih glazbenih zvijezda, ali i bogati programi za sve generacije, jamčeći nezaboravan prijelaz u novu godinu.

Zagreb: Spektakl uz Dubiozu i alternativne dilproslave

Glavni grad i ove godine priprema središnju proslavu na Trgu bana Jelačića, gdje će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti glazbena imena koja jamče energiju i ples do dugo u noć. Na pozornicu stižu popularni bendovi Luzeri, Idem i Elemental, a kao glavne zvijezde večeri nastupit će nezaustavljivi Dubioza Kolektiv. Za obitelji s djecom, na Trgu Petra Preradovića organizira se već tradicionalni Dječji podnevni doček uz Bojana Jambrošića i goste iznenađenja. Oni koji preferiraju profinjeniji ulazak u novu godinu mogu ga pronaći u Hrvatskom narodnom kazalištu, koje priprema svečanu izvedbu operete "Šišmiš" Johanna Straussa mlađeg.

Dalmacija u ritmu glazbenih legendi i novih zvijezda

Split će na svojoj Rivi spojiti generacije uz nastup glazbene legende Željka Bebeka i svjetske senzacije Baby Lasagne, čime se jamči spektakl koji će zadovoljiti različite glazbene ukuse. Za ljubitelje drugačijeg zvuka, u Perivoju Roberta Visianija nastupit će Matija Cvek & The Funkensteins.

Šibenik nastavlja tradiciju dovođenja velikih svjetskih imena, pa će tako Krešimirov grad u 2026. godinu uplesati uz zvukove britanskih trip-hop ikona Morcheeba. Program na trgu kod katedrale sv. Jakova otvorit će Pytzek, a nastupit će i Grammyjem nagrađeni multiinstrumentalist Philip Lassiter.

Dubrovnik će, pak, na najljepšoj pozornici na otvorenom, Stradunu, ugostiti Dinu Merlina, koji se vraća pred dubrovačku publiku kako bi je uveo u novu godinu. Uz njega će nastupiti i popularni Hiljson Mandela. Slavlje u Dubrovniku nastavlja se i prvog dana nove godine, kada će na Stradunu zapjevati Petar Grašo. Zadar nudi program na nekoliko lokacija, s naglaskom na Rockstar show na Trgu Petra Zoranića i cjelovečernji elektronički program na Gradskoj tržnici.

Kvarner i Istra: Nostalgija i cjelodnevna slavlja

Rijeka će novu godinu dočekati uz veliki Big CroDance Party na Korzu, vraćajući publiku u zlatno doba hrvatske dance glazbe devedesetih. Za nostalgičnu i energičnu noć zaduženi su Alka Vuica, Indira Levak (ex Colonia), Senna M, Simplicia, ET i Ilan Kabiljo. Organizatori najavljuju spektakl koji će ujediniti generacije na plesnom podiju.

Grad Krk pripremio je cjelodnevni program u povijesnoj jezgri grada. Slavlje započinje već u prijepodnevnim satima uz DJ-a i nastup L'amour Banda, a vrhunac dnevnog programa je tradicionalna podnevna zdravica s gradonačelnikom, uz čak tisuću čaša pjenušaca kvarnerskih vinara. U večernjim satima na pozornicu stižu Eni Jurišić, Vjeko Ključarić, Ana Cerovac i Daniel Jurišević. Pula nudi čak tri pozornice, a glavne zvijezde su Gustafi i Neno Belan & Fiumens, koji će nastupiti na Forumu.

Kontinentalna Hrvatska ne zaostaje

Ni ostatak Hrvatske neće zaostajati s programom. U Slavonskom Brodu okupljene će na Korzu zabavljati Dražen Žerić Žera i njegova Crvena Jabuka, dok će Bjelovarčani u novu godinu ući uz hitove Vlade Kalembera. Varaždin, uz glazbeni program na Korzu, nudi i jedinstveni sportski doživljaj – dugogodišnju tradiciju Novogodišnje utrke točno u ponoć, što je posebnost koja privlači brojne sudionike.

Šarolika ponuda diljem zemlje pokazuje da će svatko, bez obzira na glazbeni ukus i afinitete, moći pronaći idealno mjesto za doček 2026. godine. Od velikih koncerata na otvorenom do intimnijih proslava, Hrvatska je spremna za još jednu nezaboravnu novogodišnju noć.