Vježbaš, a ne vidiš rezultate? Možda činiš neku od ove 4 pogreške

Vježbaš gotovo svaki dan i počela si voditi računa o prehrani, a vaga pokazuje istu kilažu? Znamo da bi mnoge žene u toj situaciji ostale razočarane ili se pitale što rade pogrešno, no imaj na umu da je mršavljenje proces i da ne ide preko noći. Umjesto jurnjave za idealnom kilažom, usredotoči se na izgradnju zdravih navika i (p)ostani zadovoljna sama sobom. Zdravlje neka ti pritom bude na prvom mjestu.

Nema razloga za paniku ne ostvariš li rezultate u tjedan ili dva. Postavi si realne ciljeve i idi korak po korak. Nastoji stvoriti naviku konzistentnosti i upornosti – to znači da ne treba preskakati treninge samo zato što je ružno vrijeme ili pak nekoliko kalorijskih "bomba" pokušati potrošiti tijekom jednog treninga.

Zapravo, nekoliko je najčešćih pogrešaka koje činimo dok pokušavamo smršavjeti. Relativno lako ih je iskorijeniti. Možda upravo zbog njih ne vidiš rezultate onako brzo kako bi željela, a o čemu se radi možeš provjeriti u nastavku.

Preskačeš obroke

Hrana je naše gorivo. Naše tijelo treba zdravu i uravnoteženu prehranu kako bi održalo sve funkcije i imalo energije. Jedino tako moći ćeš na treninzima ostvariti očekivane rezultate. Jednom smo na jednom natpisu u teretani pročitale: 100 posto prehrana + 100 posto trening jednako je rezultat. Računica je jasna – nema smisla mukotrpno trenirati ako i dalje odabireš mahom masnu i slatku hranu.

Također, nije dobro otići u drugu krajnost i preskakati obroke misleći da ćeš tako izgubiti kile. Tako tijelo stavljaš u nepovoljan položaj: uz premali unos kalorija i intenzivno treniranje mogla bi se osjećati umorno, iscrpljeno, a mogla bi te snaći i vrtoglavica dok izvodiš zahtjevnu vježbu. Dugoročno izgladnjivanje može dovesti do zdravstvenih problema poput gubitka koštane mase, gubitka mišića i povećanog rizika od srčanog udara. Stoga probaj jesti više manjih obroka (sa zdravim međuobrocima) te nastoji smanjiti količinu gotove hrane. Najbolje vrijeme za lako probavljiv obrok je otprilike dva sata prije treninga – tako ćeš tijelu dati dovoljno energije.

Ne piješ dovoljno vode

Uz uravnoteženu prehranu, nužno je prije, tijekom i nakon treninga piješ dovoljno vode. Općenita je preporuka piti između 1,5 i dvije litre vode tijekom dana, no nešto više tijekom intenzivnih aktivnosti. Stoga u teretani uvijek imaj bocu vode i ostani hidratizirana.

Zaglavila si u rutini

Znamo da ti je možda sjajno ponavljati nekoliko vježbi, no kako bi dugoročno ostvarila rezultate dobro je izaći iz zone komfora. Postupno treba povećavati zahtjevnost vježbi i prilagoditi ih indvidualnim potrebama. Koliko god da grozno zvučalo, da bi napredovala, nekad ti treba biti malo teško. Najbolji način pronalaska adekvatnog plana vježbanja i prehrane jest da se obratiš provjerenom stručnjaku, treneru i nutricionistu. Možda ne vidiš rezultate jer se usredotočuješ na pogrešne stvari ili pogrešno izvodiš pokret. Nekad nijansa čini razliku.

Ne spavaš dovoljno

Uz trening i prehranu, za naše je zdravlje nužan kvalitetan san. Svi to znamo u teoriji, no često smo nenaspavani – bilo zbog posla, djece ili nekih zdravstvenih problema. Često mislimo da nam je dosta tri ili četiri sata sna, no nakon nekog vremena osjetimo pad energije, raspoloženja, a izostaju i očekivani rezultati. Časopis Be Well Philly sažima važnost sna riječima: ''dok spavate, tijelo gradi mišiće. S premalo sna ne možete se oporaviti od vježbanja''. Tu bismo još dodale da ćeš, ako si umorna, biti manje zainteresirana za aktivnost, a ni fokusiranost neće biti na razini.

