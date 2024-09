Tjelesne aktivnosti tijekom kojih trošiš najviše kalorija

Iako bi siječanj trebao biti mjesec novih početaka, u praksi je to jesen. Vratila si se s godišnjeg odmora, spremna i motivirana ostvariti sve one želje i ciljeve koje si definirala na plaži. Jedan od njih zasigurno je i redovito vježbanje, a prvi korak da ga realiziraš je izbor treninga. Izabrat ćeš pametno, a to znači da ćeš se voditi srcem. Zvuči kontradiktorno, ali nije. Naime, želiš li da vježbanje potraje i pretvori se u dobru naviku, birat ćeš tjelesnu aktivnost u kojoj najviše uživaš, usudile bismo se reći, onu u koju se možeš zaljubiti.

Druga stvar na koju bi trebala obratiti pažnju jesu potrošnja kalorija, ako ti je jedan od primarnih ciljeva kroz vježbanje skinuti višak kilograma. Da se razumijemo, svaka tjelesna aktivnost je dobra i urodite će plodom, budeš li uporna, no postoje one koje su učinkovitije kada je mršavljenje u pitanju. U nastavku ti donosimo tjelesne aktivnosti koje sagorjevaju najviše kalorija.

Trčanje

Trčanje je jedna od fizičkih aktivnosti koje sagorjevaju najviše kalorija. Brzina, tempo i izdržljivost čimbenici su koji utječu na to koliko ćeš kalorija potrošiti trčeći. Prosječna osoba u jednom satu trčanja može sagorjeti od 500 do 1000 kalorija. Dok trčiš aktivne su sve mišićne skupine u tijelu. Trčanje će ti pomoći da ojačaš srce i pluća, poboljšaš cirkulaciju i raspoloženje jer se tijekom trčanja, ali i ostalih fizičkih aktivnosti, luče hormoni koji pozitivno djeluju na tvoje psihičko stanje.

Plivanje

Plivanje je tjelesna aktivnost u kojoj također rade sve skupine mišića, a pritom povećava izdržljivost i snagu, poboljšava kardiovaskularno zdravlje i tonizira tijelo. U "samo" 30 minuta plivanja prosječna osoba će sagorjeti 200 - 300 kalorija. Samo smo stavile pod navodnike jer nije lagano plivati 30 minuta u kontinuitetu ako si početnica.

Bicikliranje

Nema ništa bolje od ugodne večernje vožnje biciklom, što je zapravo i odlična trening ako malo nagaziš pedale. Duga, ujednačena vožnja biciklom može sagorjeti od 500 do 700 kalorija u sat vremena. Želiš li povećati intenzitet, dodaj intervale sprinta od 20 sekundi između kojih su odmori od deset sekundi.

Foto: Unsplash

HIIT

Trening visokog inteziteta s intervalima odličan je izbor želiš li sagorjeti maksimum kalorija u kraćem vremenskom periodu. Postoji mnogo verzija HIIT-a, a najpopularniji je tabata, trenig tijekom kojeg se izmjenjuju intenzivno vježbanje od 20 sekundi i periodi odmora od deset sekundi. Radi se osam serija. Tijekom ovog treninga sagorjet ćeš od 400 do 600 kalorija u pola sata.

Preskakanje užeta

Ova dječja aktivnost zapravo može učiniti čuda za tvoje zdravlje. Izvrsno je za jačanje donjeg i gornjeg dijela tijela te poboljšanje izdržljivosti, koordinacije i kardiovaskularnog zdravlja. U sat vremena preskakanja užeta sagori se od 600 do 1000 kalorija.

Foto: Pexels

Boks

Ne samo što je boks izvrstan način za oslobađanja nagomilane energije, već ti pomaže poboljšati ravnotežu i koordinaciju te povećati izdržljivost i ojačati cijelo tijelo, osobito trup i ruke. U sat vremena boksa prosječna osoba će sagorjeti od 500 do 800 kalorija.

POGLEDAJ VIDEO: KAKO PRAVILNO IZVESTI PLANK?