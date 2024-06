4 male navike koje ti mogu pomoći ublažiti bol u leđima

Dosad križa nisi uopće osjećala, a sada budilicu navijaš ranije kako bi imala vremena ustati iz kreveta? Investirala si i u novi madrac, no ne pomaže. Križa bole, no ako te tješi, nisi jedina. Ovo je jedna od najčešćih boljki suvremenog svijeta, osobito kada uđemo u 40-te. Vodimo sjedilački način života pa ni ne čudi da tijelo pati.

No, ne brini, postoje trikovi koji će ti pomoći da križa oslobodiš boli i vratiš ih u formu koje se sada sa sjetom sjećaš. Ustvari nisu to nikakvi trikovi, već korisne navike, vježbe i pažljivo "rukovanje" s tijelom. Također, dobro bi ti došla pokoja masaža i odmor.

Plivanje

Sigurno si već bezbroj puta čula da je plivanje odlično za kralježnicu i općenito za leđa. Pa, sad je vrijeme da konačno posjetiš bazen u blizini ili ukoliko si sretnica koja živi uz more, iskoristiš ljeto za svakodnevno plivanje. Prženje na suncu i tako više nije u modi.

Plivanje je odlično za bolna leđa jer voda rasterećuje tijelo od pritiska. Ukoliko imaš većih problema s leđima, savjeuj se s liječnikom i fizioterapeutom o stilu plivanja. Nije svaki dobar za sve. No, želiš li odmoriti svoja umorna leđa, najbolji položaj u vodi je vertikalan (sjeti se fotografije koja je obišla svijet, a na kojoj ulješure u oceanu spavaju vertikalno - oponašaj ih, no drži vodu iznad glave).

Izbjegavaj pregib

Zapamti jednom zauvijek - teret dižeš pomoću nogu, a ne pomoću leđa. Čučni kako bi s poda podignula kutiju s knjigama ili vrećice s namirnicama. Ne sagibaj se u leđima. Ovo je još jedan razlog da počneš raditi čučnjeve. Drugi je čvrsta stražnjica, no to nije dovoljan motiv. Zdravlje, s druge strane, je.

Foto: Unsplash

Mali most

Bolovi u leđima obično su posljedica lošeg držanja koji dovodi do disbalansa. Jačanjem mišića trupa uz istovremeno osiguravanje pravilne mobilnosti popravit ćeš držanje, stabilizirati kralježnicu i riješiti te bolova. Mali most jedna je od najučinkovitijih vježbi jer će ti pomoći ojačati mišiće, nježno ih istegnuti te rasteretiti križa. Izvodiš ga tako da legneš na leđa, saviješ koljena, aktiviraš mišiće stražnjice i trupa te se odigneš od poda, poprimajući položaj daske od koljena do ramena. Ostani u tom položaju desetak sekundi pa se opusti i vrati u početni položaj. Ponovi vježbu deset puta.

Pazi na držanje

Postoje svakodnevne sitne navike koje možeš promijeniti i na taj način poboljšati držanje te se riješiti bolova u leđima. Najbitnije je fokusirati se na pravilnu posturu. Nastoj se što češće sjetiti maminog: "Ispravi se!", koje si čula bezbroj puta u djetinjstvu. Još uvijek vrijedi. Ispravi se dok sjediš za računalom, ispravi se dok hodaš. Glavni uzrok bolova u križima je loša postura. Popravit ga možeš i spomenutim plivanjem te jogom i pilatesom.

POGLEDAJ VIDEO: JOGA ZA BOLNA LEĐA