FEMMED okupio žene u zdravstvu: Predstavljena udruga za osnaživanje žena struke i biznisa

U elegantnom ambijentu Matis Absolute Loungea u četvrtak, 19. ožujka, održano je službeno predstavljanje udruge FEMMED – Kluba žena u zdravstvu, koje je okupilo brojne uzvanike iz zdravstvenog sektora i povezanih industrija. Događanje je proteklo u iznimno ugodnoj i inspirativnoj atmosferi, obilježenoj razmjenom ideja, upoznavanjem i stvaranjem novih profesionalnih kontakata. Upravo takva okupljanja naglašavaju koliko su platforme za povezivanje i međusobnu podršku danas ključne, osobito u dinamičnom i zahtjevnom okruženju zdravstvenog sektora. FEMMED je nastao s jasnom misijom – okupiti žene u zdravstvu i povezanim industrijama te im pružiti prostor za profesionalni razvoj, umrežavanje i međusobno osnaživanje. U vremenu kada

su znanje, podrška i razmjena iskustava važniji nego ikad, ovakva inicijativa predstavlja važan iskorak prema jačanju vidljivosti i utjecaja žena u struci. Predstavljanje udruge zanimljivim izlaganjem o važnosti suradnje među ženama otvorila je Uršula Tolj - televizijska voditeljica, urednica, novinarka i autorica knjiga.

Ideju i viziju udruge predstavila je idejna osnivačica i predsjednica, Sanela Drobnjak, koja je kroz dugogodišnje iskustvo rada u dentalnoj i estetskoj industriji prepoznala potrebu za ovakvom

FEMMED

platformom. Istaknula je kako upravo žene imaju jedinstvenu snagu međusobnog povezivanja i podrške, te kako je FEMMED odgovor na potrebu za strukturiranim, ali i autentičnim prostorom u kojem se ta snaga može razvijati.

Uz nju, u predsjedništvu udruge nalaze se i Iva Bubalo, potpredsjednica udruge te Tina Pranić – glavna tajnica, koje su tijekom predstavljanja dodatno približile smjer razvoja udruge i planirane aktivnosti.

U nadolazećem razdoblju članice očekuje bogat program koji uključuje edukativna predavanja na teme financija, poslovanja i marketinga, kao i formalna i neformalna druženja, eventi partnera udruge, putovanja te godišnja skupštinu. Poseban naglasak stavljen je na stvaranje kvalitetne zajednice u kojoj će članice imati priliku aktivno sudjelovati, razvijati se i graditi vrijedne profesionalne i osobne odnose.

FEMMED

Predstavnice udruge naglasile su kako je FEMMED inkluzivna platforma, s više kategorija članstva prilagođenih različitim interesima i razinama uključenosti, čime se omogućuje širok spektar sudjelovanja – od individualnih članica do partnera i podupiratelja.

Sve dodatne informacije o udruzi dostupne su na službenoj web stranici, a zainteresirane se mogu i učlaniti putem www.femmed.hr.