Važne stvari koje uspješne žene naprave prije 9 sati ujutro

Jutarnja rutina svakoga od nas je drugačija. Neki ljudi vole započeti dan vježbanjem, drugi kavom, a treći meditacijom. Dakako, nisu svi 'jutarnji tip' pa su tako neke osobe puno produktivnije u večernjim satima. Ipak, stručnjaci su složni da način na koji ćemo započeti jutro uvelike određuje naše raspoloženje i razinu energije u ostatku dana.

Upravo je zato jako važno za sebe kreirati jutarnju rutinu koja će odgovarati našim potrebama i načinu života te nam omogućiti da započnemo svoj dan na najbolji mogući način. Uspješni ljudi od ostalih se razlikuju upravo po svojim jutarnjim navikama i ritualima koje slijede, a i brojne su studije potvrdile da kvalitetna jutarnja rutina može pozitivno utjecati na nečiju produktivnost i razinu motivacije u svakodnevici.

Ako ti jutro nije omiljeni dio dana, ali želiš to promijeniti, možda bi trebala usvojiti jutarnje navike i trikove uspješnih žena. U nastavku pročitaj koje to stvari uspješne žene rade svaki dan prije 9 sati ujutro, ali imaj na umu da nije nužno raditi sve ove stvari baš svaki dan jer to je gotovo nemoguće, osobito ako imaš uobičajeno radno vrijeme od 9-17 sati. Savršena rutina ne postoji, ali postoji ona koja je idealna za tebe. U nekim danima ćeš možda učiniti više, a u nekima manje i to je sasvim u redu.

Pripreme se noć prije

Dobra rutina uspješnih žena započinje već navečer. One znaju da što si manje toga ostave za jutro, da će im dan proći bolje i da će imati više energije za one važnije stvari i odluke. Navečer si možeš pripremiti odjeću za posao i isplanirati svoje obroke i na taj ćeš si način uštedjeti vrijeme. Uz to, možeš pregledati i svoj raspored za idući dan kako bi si mogla sve organizirati na vrijeme.

Ne troše svoje vrijeme

Zaboravi na 'snooze'. Uspješne žene znaju da će od dodatnog drijemanja biti samo još umornije i manje produktivne stoga ustaju iz kreveta odmah nakon što im zazvoni budilica. Ako imaš problema s buđenjem, probaj staviti telefon što dalje od kreveta pa ćeš tako biti prisiljena ustati i isključiti budilicu.

Popiju čašu vode

Pravilna i redovita hidratacija ključna je za održavanje dobrog zdravlja i lijepe kože. Iznimno je važno popiti čašu vode odmah nakon ustajanja kako bismo rehidrirali svoje tijelo nakon dugog noćnog sna. Riječ je o jednostavnoj, a iznimno učinkovitoj navici koja će ti omogućiti da se osjećaš bolje i energičnije tijekom dana.

Razmišljaju o svojim ciljevima

Jedna od najvažnijih stvari koje uspješne žene rade svako jutro je preispitivanje svojih ciljeva i namjera. Jutro je odlično vrijeme da se malo prizemljiš i razmisliš o onome što ti je uistinu važno i čemu težiš. Što se posla tiče, pogledaj svoj kalendar, to-do liste i zadatke koje taj dan moraš obaviti, a možeš se i podsjetiti na one veće profesionalne ciljeve koji će ti dati snagu i motivaciju da hrabro kreneš u novi radni dan.

Vježbaju

Fizička aktivnost ključna je za dobro zdravlje, energiju i pozitivno raspoloženje, a osobito je važno pokrenuti svoje tijelo prije početka radnog dana. Možda ti se to čini neizvedivo ujutro, no kretanje ne mora nužno značiti odlazak u teretanu. Kratka šetnja po svježem zraku ili petminutno istezanje također mogu učiniti veliku razliku.

Udišu svježi zrak

Još jedna važna stvar ujutro je i izaći na svježi zrak. Ako možeš, ustani malo ranije i prošeći svježim zrakom, barem 10 minuta. To će te napuniti dobrom energijom, pozitivno utjecati na tvoje raspoloženje i razbistriti ti um za produktivan dan koji je pred tobom.

Zauzimaju pozitivan stav

Kako odlučiš dočekati dan, tako će ti on i proći. Stoga započni svoje jutro s pozitivnim stavom i optimističnim razmišljanjem. Pronađi nešto što te inspirira. Možeš poslušati svoju omiljenu glazbu, inspirativne podcaste ili samo meditirati.

Brinu za sebe i svoj životni prostor

Uspješne žene slažu svoj krevet odmah nakon ustajanja, peru suđe nakon doručka i pobrinu se za sebe i svoje tijelo. Redovito vode brigu o svojoj koži, ali i o svom životnom prostoru. Uključi u svoju rutinu one prakse i navike koje će ti omogućiti da se osjećaš dobro.