Dizajnerica Zorica borila se s neplodnošću i izgubila bebu, a danas u rukama drži svoju djevojčicu

Ljubiteljice mode, osobito domaćih brendova, već su dobro upoznate s njezinim Instagram profilom – njezino je ime Zorica Budišćak, diplomirana je grafička i modna dizajnerica te vlasnica modnog brenda Zoka design koji posluje već 10 godina. Sve je počelo izradom torbica, a Zorica danas dizajnira i izrađuje uglavnom haljine za sve prigode – namijenjene ženama, ali i djevojčicama. Njezine objave na društvenim mrežama uvode nas u harmoničan svijet predane majke i uspješne poslovne žene koja osim mode voli i putovanja. Ipak, jedna njezina objava privukla je posebnu pažnju mnogih – na fotografiji je njezina djevojčica, a oko nje su šprice složene u obliku velikog srca. U opisu fotografije Zorica je kratko napisala:

„Vrijedila si svakog uboda“.

Ova je objava dirnula brojne žene koje su Zorici u komentarima pružile podršku, neke od njih napisale su da su prošle ili da prolaze isto i da im njezina sretna priča služi kao vjetar u leđa. Priča je to o neplodnosti, koja je Zoricu i njezinog supruga Marija jako neugodno iznenadila:

„Prvu trudnoću ostvarili smo brzo, prirodnim začećem. Tekla je školski i u najboljem redu te smo dobili zdravog sina, Frana. Upravo zbog toga ništa do tad nije dalo naslutiti da ćemo u budućnosti imati ikakvih problema“, kaže ova 34-godišnjakinja rodom iz Velike Gorice.

Foto: privatni album

Naime, do druge trudnoće nikako nije dolazilo, a zatim je, kad je napokon 2021. uspjela ostati trudna, uslijedila tragedija.

„Priča o drugoj trudnoći je malo duža. Upravo zato što se kod mene pojavila takozvana sekundarna neplodnost, odnosno nemogućnost ostvarivanja druge trudnoće. Zbog toga smo prošli put koji nažalost prođe svaki par kad zatraži pomoć zbog nemogućnosti ostvarivanja trudnoće. Tako smo i mi prošli nekoliko ciklusa IVF-ova, no nažalost kod nas nisu urodili plodom. Srećom, druga trudnoća ipak je uslijedila spontano i našoj sreći nije bilo kraja. Saznala sam da sam trudna točno na Valentinovo i poklonila mužu test za trudnoću na poklon. Nije mogao vjerovati i plakali smo od sreće. Sreća, nažalost, nije dugo potrajala. U početku je sve bilo u najboljem redu, ali na jednoj sasvim običnoj kontroli u 10. tjednu ginekolog je rekao rečenicu koja mi se zauvijek urezala u pamćenje: 'Srčeko više ne kuca'. Moj svijet je stao… Bez obzira na to koliko je kratko ta beba bila dio našeg života, gubitak je težak. Trebalo mi je dosta dugo da se ohrabrim i krenem dalje. Odradila sam još dosta kontrola i istraživala zašto je do toga došlo. Tek tada sam saznala za trombofiliju. Puno žena tijekom cijele trudnoće uzima lijek heparin upravo kako bi trudnoća prošla uredno. Znala sam da ću, ako ikad ostanem opet trudna, morati primati taj lijek", otkriva Zorica.

Foto: privatni album

Nakon ovog tragičnog događaja, pred Zoricom i suprogom Mariom stajala je teška odluka – hoće li pokušati ponovno i riskirati da opet prožive tako nešto?

„Ne mogu reći da me nije bilo strah, strah je bio tu… Ali želja za drugim djetetom uvijek je bila veća od svega. Potpora supruga i sina davala mi je snagu. Iza mene je veliki broj potpomognutih oplodnji, svatko tko prođe te postupke zna da to nije lako, ni emotivno, a ni fizički (između ostalog, i zbog brojnih hormona, injekcija, aspiracija…). U cijelom tom putovanju spoznate da imate snagu za koju ni ne znate, jer vam ništa drugo ni ne preostane nego biti jak. Kako bih postala opet majka ključno je bilo da ustrajem u svemu. Neplodnost vam preuzme život, čekate od mjeseca do mjeseca, radite sve samo kako bi uspjeli i stalno se nadate. Nada treba postojati i nikako ju ne smijemo izgubiti“, tvrdi ova supruga i majka koja živi u Klinča Selu sa svojom obitelji.

Ipak, nakon gubitka djeteta i mnogih pokušaja da ponovno ostane trudna Zorici se dogodilo – čudo. Napokon je treći put ugledala dugo očekivani plusić na testu za trudnoću:

Foto: privatni album

„Ostvarivanje treće trudnoće bilo je nestvarno, upravo smo se suprug i ja spremali na novi ciklus IVF-a kad smo saznali da sam ostala trudna. Trudnoća je prošla onako kako treba, u najboljem redu. Tome je pomogao i lijek koji sam primala tijekom cijele trudnoće svaki dan putem injekcija. Stalno je bio prisutan strah zbog prijašnjeg iskustva, srećom moja ginekologica otklanjala je sve moje sumnje i umirivala je sve moje strahove, a kako se trudnoća privodila kraju, tako je i strah potpuno bio nestao. Porod je srećom prošao brzinski i došla nam je naša dugo iščekivana beba“, pripovijeda Zorica koja je nedavno ponovno postala majka.

Na najnovijoj fotografiji koja je Zorica objavila vidimo prekrasnu ženu koja na rukama drži novorođenče. U opisu stoje njezine dirljive riječi:

„Ovim tekstom želim dotaknuti pokoju dušu koja je prošla isto ili će nažalost proći, ali dati i nadu da će sve jednog dana doći na svoje i dobiti smisao. Ove čarapice bile su kupljene prije par godina našoj drugoj bebi. Nažalost, nikada te nožice nisu nosile te čarapice, ali zato su čekale… i sada ih nosi seka kojoj su bile suđene. I kad mislite da je nešto nemoguće i kad izgubite svu nadu, zapamtite čuda su moguća svaki dan. Ja svoje čudo danas imam u rukama."

Njezina kćerkica koju je toliko željela i čekala dobila je ime Zoie, što znači 'život'. Zoie sada ima 2 mjeseca, Fran je nedavno proslavio 6. rođendan, a Zorica je nakon porođaja svoj posao stavila na stanku kako bi se mogla u potpunosti posvetiti obitelji, za koju može zamisliti da jednog dana bude još i veća:

„Ono što bih potajno željela je dobiti i treće dijete, ali to prepuštam onome 'kako mora biti, bit će'. Svakoj Lavici na istom ovom putu samo želim poručiti da nikada ne odustane, da istražuje, pokušava, mijenja i ustraje k svome cilju, jer je njeno blago čeka“, poručuje Zorica koja oko novorođene bebe Zoie i sinčića Frana sada ima pune ruke posla. Točnije, pune ruke – ali i puno srce.

POGLEDAJ VIDEO: IVI JE PAS POMOGAO DA SE VRATI U ŽIVOT