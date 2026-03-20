Jubilarni 30. Dan narcisa na Trgu bana Jelačića: Simbol nade i važnost prevencije

U subotu, 21. ožujka 2026. godine, na Trgu bana Josipa Jelačića, od 10 do 13 sati, održat će se Dan narcisa. Ova tradicionalna javnozdravstvena akcija ponovno će okupiti građane, stručnjake i volontere s jedinstvenim ciljem: podizanjem svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja jedne od najčešćih zloćudnih bolesti kod žena

Ovogodišnja prva subota proljeća u Zagrebu bit će u znaku žutih cvjetova koji simboliziraju nadu, buđenje i novi život. No, oni su već tri desetljeća i snažan simbol borbe protiv raka dojke.

U organizaciji Hrvatske lige protiv raka i brojnih partnera, središnji zagrebački trg postat će mjesto edukacije i podrške. Pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba, a uz podršku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' i Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, građani će imati priliku izravno razgovarati s liječnicima i drugim stručnjacima. Na štandovima će se dijeliti edukativni materijali s najnovijim informacijama o prevenciji, samopregledu i mogućnostima liječenja, dok će se humanitarnom donacijom za stručak narcisa moći izravno pomoći radu udruga koje brinu o oboljelima. Akcija nije ograničena samo na Zagreb; Dan narcisa obilježit će se istovremeno u brojnim gradovima diljem Hrvatske, ujedinjujući cijelu zemlju u zajedničkoj misiji.

Besplatni mamografski pregledi uz prethodnu najavu

Jedan od najvažnijih segmenata ovogodišnje akcije je postavljanje mobilnog mamografa na Trgu bana Jelačića. U njemu će žene imati jedinstvenu priliku obaviti besplatan mamografski pregled bez uputnice. S obzirom na to da je broj mjesta ograničen i da se pregledi moraju unaprijed zakazati, sve zainteresirane žene u dobi od 40 godina i starije, koje mamografiju nisu obavile u posljednje dvije godine, mogu se prijaviti putem e-mail adrese:. Na istu adresu mogu se javiti i sve ostale sugrađanke za dodatne informacije o preventivnim pregledima i načinima uključivanja u nacionalne programe.

Stručnjaci neprestano ističu da je upravo rano otkrivanje ključ izlječenja. Kada se rak dojke otkrije u početnom stadiju, izlječiv je u više od 90 posto slučajeva. Upravo zato je u Hrvatskoj još 2006. godine pokrenut Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke kojim se žene u dobi od 49 do 70 godina pozivaju na besplatnu mamografiju svake dvije godine. Uvođenjem programa probira zabilježen je porast udjela karcinoma otkrivenih u ranoj fazi, što izravno utječe na smanjenje smrtnosti.

Stoga, pridružite se i vi ovoj važnoj akciji. Dođite na Trg bana Jelačića, informirajte se, podržite borbu protiv raka dojke i podsjetite svoje majke, sestre, supruge i prijateljice na važnost redovitih pregleda. Jer briga o zdravlju najbolji je dar koji možemo pružiti sebi i onima koje volimo.