50 životnih lekcija žene koja je pobijedila rak: 'Život nije vezan mašnom, ali je ipak dar'

U trenucima kada se život čini nepravednim, a izazovi nepremostivima, često tražimo mudrost u riječima onih koji su prošli kroz najteže oluje i iz njih izašli jači. Jedna od takvih osoba je Regina Brett, proslavljena američka novinarka čije su životne lekcije obišle svijet, pružajući utjehu i nadu milijunima ljudi

Na Svjetski dan raka koji se obilježava 4. veljače, donosimo nevjerojatnu životnu priču jedne žene koja ne samo da je pobijedila smrtonosnu bolest, nego je na tom putu postala inspiracija svima nama. Priča novinarke Regine Brett nije samo skup savjeta, već snažno svjedočanstvo o otpornosti ljudskog duha pred nedaćama poput teške bolesti.

Regina Brett, dvostruka finalistica za Pulitzerovu nagradu, nije imala jednostavan život. Odrastajući u velikoj obitelji s desetero braće i sestara, postala je samohrana majka s 21 godinom, a u 41. godini suočila se s dijagnozom koja mijenja sve: rakom dojke. Nakon teške borbe koju je dobila, osjetila je duboku zahvalnost prema životu. Noć prije svog 45. rođendana, odlučila je na papir staviti sve ono što ju je život naučio.

Od teške bolesti do viralne kolumne

Tako je nastala njezina danas legendarna kolumna, izvorno nazvana '45 životnih lekcija'. Pet godina kasnije, za svoj 50. rođendan, dodala je još pet, zaokruživši popis na '50 životnih lekcija', jednostavnih, ali dubokih istina. Kolumna se munjevitom brzinom proširila internetom, no uz jednu pogrešnu informaciju: pripisana je anonimnoj 90-godišnjakinji. Iako je mit o autorovoj dobi razotkriven, univerzalnost njezinih poruka ostala je neupitna.

Lekcije koje odjekuju u svima nama

Ono što Reginine lekcije čini posebnima jest njihova autentičnost. One nisu apstraktne filozofske misli, već praktični savjeti proizašli iz stvarnog iskustva. "Život nije pravedan, ali je i dalje dobar", glasi prva i možda najpoznatija lekcija. Kroz nju Brett poručuje da prihvaćanje nesavršenosti života otvara vrata zahvalnosti za ono što imamo.

Posebno snažno odjekuju lekcije koje govore o važnosti sadašnjeg trenutka i malih životnih radosti. "Zapali svijeće, koristi lijepu posteljinu, nosi otmjeno donje rublje. Ne čuvaj to za posebnu prigodu. Danas je posebna prigoda", savjetuje ona, podsjećajući nas da je život prekratak za odgađanje. Njezino iskustvo s rakom naučilo ju je da je svaki dan dar, što se ogleda u poruci: "Bez obzira na to kako se osjećaš, ustani, obuci se i pojavi se."

Svoje iskustvo i proširene lekcije kasnije je pretočila u knjigu 'Bog nikada ne trepće: 50 lekcija za teške trenutke u životu', koja je postala bestseller New York Timesa i prevedena na više od 25 jezika, potvrđujući da su njezine riječi potrebne ljudima diljem svijeta.

Reginina priča podsjeća nas da se najveća mudrost često rađa iz najveće boli. Njezine lekcije nisu samo vodič za sretniji život, već i snažan podsjetnik da čak i kada se čini da je sve izgubljeno, uvijek postoji razlog za nadu. Jer, kako zaključuje u svojoj posljednjoj lekciji: "Život nije vezan mašnom, ali je i dalje dar."

50 životnih lekcija iz knjige 'Bog nikad ne trepće' Regine Brett:

1. Život nije pošten, ali je i dalje dobar.

2. Kad si u nedoumici, samo napravi sljedeći mali korak.

3. Život je prekratak da bismo trošili vrijeme mrzeći bilo koga.

4. Nemoj se shvaćati preozbiljno. Nitko drugi to ne čini.

5. Svaki mjesec otplati kreditne kartice.

6. Ne moraš pobijediti u svakoj raspravi. Složite se da se ne slažete.

7. Plači s nekim. Ljekovitije je nego plakati sam.

8. U redu je naljutiti se na Boga. On to može podnijeti.

9. Počni štedjeti za mirovinu već s prvom plaćom.

10. Kad je riječ o čokoladi, otpor je uzaludan.

11. Pomiri se s prošlošću kako ti ne bi uništila sadašnjost.

12. U redu je da te djeca vide kako plačeš.

13. Ne uspoređuj svoj život s tuđim. Nemaš pojma kakav je njihov put.

14. Ako veza mora biti tajna, ne bi trebalo biti u njoj.

15. Sve se može promijeniti u trenu. Ali ne brini - Bog nikad ne trepće.

16. Život je prekratak za samosažaljenje. Živi ili nestani.

17. Možeš preživjeti sve ako ostaneš u današnjem danu.

18. Pisac piše. Ako želiš biti pisac - piši.

19. Nikad nije kasno za sretno djetinjstvo. Ali drugo je djetinjstvo isključivo tvoja odgovornost.

20. Kad je riječ o onome što voliš, ne prihvaćaj 'ne' kao odgovor.

21. Zapali svijeće, koristi lijepe plahte, nosi fino donje rublje. Ne čuvaj to za posebne prilike. Danas je posebna prilika.

22. Dobro se pripremi, a onda pusti da teče.

23. Budi ekscentričan sada. Ne čekaj starost da bi nosio ljubičasto.

24. Najvažniji spolni organ je mozak.

25. Nitko nije odgovoran za tvoju sreću osim tebe.

26. Svaku takozvanu katastrofu sagledaj kroz pitanje: “Hoće li ovo biti važno za pet godina?“

27. Uvijek biraj život.

28. Oprosti svima sve.

29. Ono što drugi misle o tebi nije tvoja briga.

30. Vrijeme liječi gotovo sve. Daj vremenu vremena.

31. Koliko god situacija bila dobra ili loša, promijenit će se.

32. Tvoj posao neće se brinuti o tebi kad se razboliš. Prijatelji hoće. Održavaj kontakte.

33. Vjeruj u čuda.

34. Bog te voli zbog onoga što On jest, a ne zbog onoga što jesi ili nisi učinio.

35. Ono što te ne ubije, zaista te ojača.

36. Starjeti je bolje od alternative - umrijeti mlad.

37. Djeca imaju samo jedno djetinjstvo. Učini ga nezaboravnim.

38. Čitaj Psalme. Oni pokrivaju svaku ljudsku emociju.

39. Izađi van svaki dan. Čuda čekaju posvuda.

40. Kad bismo svi stavili svoje probleme na hrpu i vidjeli tuđe, uzeli bismo natrag svoje.

41. Ne analiziraj život do u beskraj. Pojavi se i živi ga sada.

42. Riješi se svega što nije korisno, lijepo ili radosno.

43. Na kraju je važno samo jedno - da si volio.

44. Zavist je gubitak vremena. Već imaš sve što ti treba.

45. Najbolje tek dolazi.

46. Bez obzira kako se osjećaš, ustani, sredi se i pojavi se.

47. Duboko udahni. Smiruje um.

48. Ako ne pitaš, nećeš dobiti.

49. Popusti.

50. Život možda nije zavezan mašnom, ali je ipak dar.