Celer je više od hrskavog povrća – otkrijte njegovu skrivenu moć

Celer je jedno od onih povrća koje često nepravedno ostaje u sjeni popularnijih namirnica, a zapravo je prava riznica hranjivih tvari. Otkrivamo koje su sve zdravstvene prednosti celera te nekoliko jednostavnih, a ukusnih recepata koji će vas možda navesti da ga počnete redovito koristiti u kuhinji

Celer se često nepravedno svodi na ulogu niskokalorične grickalice idealne za umake ili kao hrskavi dodatak salatama. No, ova svestrana biljka, cijenjena još od antičkih vremena, zapravo je nutritivna riznica čije zdravstvene prednosti mogu iznenaditi. Sastavljen od gotovo 95 posto vode, celer je savršen saveznik za hidrataciju, ali njegova prava snaga leži u bogatstvu vitamina, minerala i jedinstvenih biljnih spojeva koji ga čine pravim čuvarom zdravlja.

Riznica nutrijenata u svakoj stabljici

Na prvi pogled skroman, celer je prepun esencijalnih hranjivih tvari. Jedna veća šalica nasjeckanog sirovog celera sadrži svega 14 kalorija, što ga čini idealnom namirnicom za kontrolu tjelesne težine. Ipak, unutar te niskokalorične ambalaže krije se impresivan nutritivni profil.

Bogat je izvor vitamina K, ključnog za zdravlje kostiju i pravilno zgrušavanje krvi. Sadrži i značajne količine vitamina A i C, moćnih antioksidansa koji štite stanice od oštećenja, kao i folata i kalija, minerala važnih za zdravlje srca i živčanog sustava. Uz to, celer osigurava i topiva i netopiva vlakna koja su neophodna za pravilnu probavu i održavanje zdravlja crijeva.

Pexels

Ključne zdravstvene prednosti celera

Znanstvena istraživanja potvrđuju brojne blagodati redovite konzumacije celera.

Čuvar srca i krvnih žila

Celer sadrži biljne spojeve ftalide koji pomažu opustiti stijenke arterija, čime se poboljšava protok krvi i smanjuje krvni tlak. Visok udio kalija pomaže u regulaciji ravnoteže tekućine i suprotstavlja se negativnim učincima prekomjernog unosa natrija. Flavonoidi, snažni antioksidansi prisutni u celeru, dodatno štite kardiovaskularni sustav od upalnih procesa.

Snažan protivnik upala

Kronične upale povezane su s mnogim bolestima, uključujući artritis i bolesti srca. Celer i njegove sjemenke sadrže približno 25 protuupalnih spojeva koji mogu pružiti zaštitu od upala u tijelu. Antioksidansi poput beta-karotena i vitamina C bore se protiv slobodnih radikala, smanjujući oksidativni stres na stanicama, krvnim žilama i organima.

Podrška probavnom sustavu

Zahvaljujući visokom udjelu vode i vlakana, celer je izvrstan za probavu. Vlakna pomažu u formiranju stolice i olakšavaju njezin prolazak kroz crijeva, čime se sprječava zatvor. Posebno su zanimljivi polisaharidi na bazi pektina, poput spoja apiuman, koji su u studijama na životinjama pokazali sposobnost zaštite želučane sluznice i smanjenja rizika od čira.

Pexels

Kako uključiti celer u prehranu: tri jednostavna recepta

Osim što ga možete jesti sirovog, celer je izvrstan dodatak juhama, varivima, smoothiejima i salatama. Pri odabiru tražite čvrste, uspravne stabljike koje se lako lome, a ne savijaju. Listovi bi trebali biti svježi i jarko zeleni – nemojte ih bacati jer su upravo oni najbogatiji kalcijem, kalijem i vitaminom C.

Kremasta juha od celera

Ova hranjiva juha idealan je obrok za hladnije dane, a priprema se brzo i jednostavno.

Sastojci:

1 veći korijen celera ili 1 cijeli struk stabljika celera

1 luk, sitno nasjeckan

2 češnja češnjaka, mljevena

1 krumpir srednje veličine, narezan na kockice

1 litra povrtnog temeljca

100 ml vrhnja za kuhanje (može i biljna zamjena)

2 žlice maslinovog ulja

Sol i svježe mljeveni papar

Priprema: Na maslinovom ulju pirjajte luk dok ne omekša. Dodajte češnjak i pirjajte još minutu. Ubacite celer i krumpir narezane na kockice te pirjajte 5-7 minuta. Prelijte temeljcem, posolite, popaprite i kuhajte dok povrće potpuno ne omekša. Štapnim mikserom usitnite juhu do glatke kremaste teksture. Vratite na laganu vatru, umiješajte vrhnje za kuhanje i poslužite toplo.

Osvježavajuća salata od celera i jabuke

Hrskava, slatka i slana – ova salata je savršen lagani obrok ili prilog.

Sastojci:

4 stabljike celera, tanko narezane

1 veća zelena jabuka, narezana na štapiće

50 g oraha, grubo nasjeckanih

Šaka listova celera

Za preljev:

3 žlice grčkog jogurta

1 žlica limunovog soka

sol i papar

Priprema: U zdjeli pomiješajte narezani celer, jabuku i orahe. U manjoj posudi umutite sastojke za preljev. Prelijte preko salate, lagano promiješajte i na kraju ukrasite svježim listovima celera.

Pexels

Zeleni smoothie za energiju

Započnite dan ovim osvježavajućim i nutritivno bogatim napitkom.

Sastojci:

2 stabljike celera

1 zelena jabuka

Velika šaka svježeg špinata

Pola banane (za kremoznost)

Sok od pola limuna

150 ml vode ili nezaslađenog bademovog mlijeka

Priprema: Sve sastojke stavite u blender i miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Poslužite odmah za maksimalnu svježinu i nutritivnu vrijednost.

Celer je daleko više od običnog povrća. Njegova svestranost u kuhinji i impresivne zdravstvene prednosti, koje potvrđuju i institucije poput Mayo Clinic, čine ga nezaobilaznim dijelom uravnotežene prehrane.