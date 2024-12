Tko je Alina? Prva žena koja je pobijedila u showu 'Život na vagi'

Alina Pantseyeva (28) pobjednica je osme sezone popularnog RTL-ova showa 'Život na vagi'! Glavna nagrada od 20.000 eura i titula najbolje ove godine otišla je u ruke simpatične Aline koja je u ovom showu pobijedila - ponajprije samu sebe! U kampu 'Života na vagi' provela je sto dana, no tek je tada počelo njezino pravo natjecanje jer joj je do vaganja u finalu ostalo također sto dana. I uspjela je! Alina je na prvom vaganju imala 145,3 kilograma, a u velikom finalu vaga je pokazala nevjerojatnih 73,6 kilograma.

Tko je Alina?

Alina je oduvijek bila osoba koja se nikada nije bojala izazova. Kad je napustila Bjelorusiju, preselila se u Bugarsku, gdje je uspješno završila magistarske studije. Sljedeći korak u njezinoj karijeri bio je odlazak u Češku, gdje je upisala doktorat. No, usprkos posvećenosti i ambiciji, tamo je naišla na velike prepreke, posebno zbog svoje nacionalnosti. To je bio dodatni izazov njezinu obrazovanju.

Unatoč svim teškoćama s kojima se susretala, Alina je pokazala nevjerojatnu snagu karaktera. Uvijek je nalazila načine kako se snaći u novim okruženjima. Studirajući godinama u različitim zemljama, stekla je i razna vrijedna radna iskustva koja su joj dodatno oblikovala profesionalni put. Međutim, unatoč svim svojim postignućima, jedno od svojih najvećih želja nikada nije uspjela ostvariti. Zbog viška kilograma, osjećala je da nije imala dovoljno samopouzdanja da upiše fakultet koji je stvarno željela. No nikada nije prestala raditi na sebi i svojim ambicijama.

"Trenutačno radim kao prevoditeljica i iz hobija se bavim umjetnošću, a voljela bih da je obrnuto. Željela sam upisati glumu, ali nisam bila sigurna u sebe. Sada razumijem da to nije bila prepreka, ali tada mi se činilo da zbog kilograma neću uspjeti… Osim toga, kad sam se prijavila za glumu, najbolja mi je prijateljica također rekla da sam debela i da me zbog toga možda neće primiti, a u Bjelorusiji imamo samo jednu šansu za upis godišnje i možemo odabrati samo jedan smjer i jedan fakultet pa sam prebacila svoje dokumente na filološki fakultet, gdje sam bila sigurna da ću upasti'', rekla je Alina prije nego što je ušla u kamp 'Život na vagi'.

Alina je, prije showa, čvrsto odlučila da će u budućnosti raditi neki posao za zadovoljstvo, a ne iz nužde. Svjesna je tada bila i koliko kilaža loše utječe na aktivnost i zdravlje općenito. "Stalno se osjećam umorno, tromo i pospano, postala sam neaktivna, zbog viška kilograma teško mi je hodati, obuvati čarape i cipele, teško mi je disati… Bojim se za svoje zdravlje. Uz sve to, nezadovoljna sam što ne mogu naći odgovarajuću odjeću. I u javnom se prijevozu osjećam nelagodno. Sjedalo u autobusu najčešće nije dovoljno za mene - zauzimam više prostora i time stvaram neugodnosti osobi koja sjedi pored mene. Sramim se kad sjednem s nekim iako razumijem da moram sjesti jer ne mogu stajati sat vremena. Često nitko ne želi sjesti do mene iako je autobus pun, a sva ostala mjesta zauzeta i mnogo ljudi stoji. Ili prvo svi sjednu na ostala sjedala, a tek onda pored mene. Kada pogledam svoj odraz u staklu, izgledam kao div među malim ljudima'', pričala je Alina prije nevjerojatne transformacije.

No jedna prijava promijenila joj je život. U show je ušla kako bi vratila samopouzdanje i riješila se nagomilanih kilograma. "Moji su motivi nemoć i beznađe, toliko sam se u životu borila da nemam više snage i za borbu s viškom kilograma, osjećam da sam prešla nekakvu granicu i sada mi je teško pomoći sebi. S druge strane, želim biti motivacija roditeljima i suprugu jer i oni imaju višak kilograma i zdravstvenih problema zbog težine", pričala je Alina.

Rasplakala cijelu Hrvatsku

Alina je pred kamerama priznala kako je zbog debljine imala jako teško djetinjstvo. ''Svašta sam u životu doživjela, u djetinjstvu su me jako tukli. Jednom su me istukli mojim tenisicama. Ne sjećam se kako sam se obranila, sjećam se samo toga kako mi je počela curiti krv iz nosa'', pričala je Alina pa kroz suze nastavila.

"Zbog debljine sam patila i fizički i psihički. Najviše sam se osjećala neprihvaćeno u svojoj zemlji, u Bjelorusiji. Uvijek sam bila deblja, uvijek su zbijali šale, čak su me i tukli. Tukli su me zato što sam velika. Nisam imala ovakav nos, ja sam imala ravan nos. Nekoliko puta su mi slomili nos. I to u školi! Došao je taj jedan dečko i ugurao me u kontejner sa smećem. To nosim cijeli život i želim se toga riješiti. Želim da mi to sve ode, zajedno s kilogramima", Alinine su riječi koje su rasplakale Hrvatsku.

Iako je njezina transformacija iznenadila sve, Alina nije oduvijek vjerovala u sebe. No podrška kolega, sada već prijatelja, motivirala ju je da nikada ne odustane.

"Kad sam se prijavila u 'Život na vagi', iskreno, nisam potpuno vjerovala u sebe. No nakon što sam došla ovamo i upoznala sve ove predivne ljude, njihovu snagu, njihove emocije, energiju - vjerujem u sebe više nego ikad prije. Iskreno, želim gledati u budućnost i ne graditi neke planove jer ponekad nešto ne ide baš po planu, a ja se ne želim razočarati. Ne treba mi to, a bitan mi je svaki dan. Čak ne i tjedan. Tako da neću govoriti gdje se vidim za tri mjeseca, samo ću reći da ću dati sve od sebe. Pokušat ću i trenirati iz petnih žila - stvarno dati sve moguće od sebe, za sebe", rekla je svojedobno za RTL.hr.

Velika podrška bio joj je i suprug Renato koji ne krije oduševljenje, a koliko je ponosan, nikada nije skrivao. "Bravo, Alina, volim te puno. Jako si mi lijepa", bile su riječi njezina supruga Renata.