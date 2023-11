Život je lakši s godinama: Mudrosti koje znaju samo žene u 40-ima i 50-ima

Rijetko tko se veseli starenju i promjenama koje ono donosi, no s godinama dolazi i mudrost i neke lijepe stvari. Suprotno uvriježenom mišljenju, život ne završava s 40. Možda nije zabavno razmišljati o borama, bolnom seksu i menopauzi, ali samo zato što naša tijela u zrelijoj dobi više ne izgledaju kao u 20-ima, to ne znači da bismo te životne promjene trebale dočekivati s tugom i strahom.

Možda bismo trebale promijeniti perspektivu, fokusirati se na sve one pozitivne stvari koje godine sa sobom donose i veseliti se starenju. Žene u 40-ima i 50-ima za Prevention su otkrile svoja iskustva i sve što trebamo znati o starenju i uvjerile nas da su najbolji dani tek pred nama.

Bore su dokaz svih tvojih iskustava

Umjesto da ih skrivamo, s borama bismo se trebale ponositi jer su one najbolji dokaz da smo dobro proživjele život.

"Postigla sam velik uspjeh već u 20-ima i 30-ima i često sam morala prigušivati svoj sjaj jer nisam izgledala dovoljno staro da bih bila uspješna", otkrila je 57-godišnja Cathryn Castle Garcia, filmašica iz Tuscona te dodala da zato sada, u svojim zrelim godinama, voli vidjeti svoje naborano čelo i fine bore oko očiju jer je to samo dokaz da je život provela u smijehu, brizi i radu.

Foto: Unsplash

Seks ne treba biti bolan

Prije otprilike godinu dana, Deanna Pizitz, nutricionistica iz Alabame, primijetila je da su joj spolni odnosi počeli biti neugodni. "Prijateljice su me upozorile na suhoću rodnice', rekla je. Kako bi ublažila bol, počela je koristiti lubrikant te istaknula da je to 'promijenilo igru'. Uz to, ginekolog joj je prepisao hormonalne tablete koje su joj pomogle u poboljšanju libida i smanjile suhoću vagine.

"Želim da žene znaju da i u menopauzu mogu imati najbolji seks u životu", kazala je Pizitz te dodala kako je otvorena komunikacija s partnerom također vrlo važna.

Možeš uživati u sporim jutrima

Jednom kada djeca odrastu, a posebice kada se odsele – čini se kao da vrijeme usporava, posebno jutarnji dio dana.

"Moj suprug i ja smo se preselili u stan u centru grada pa sada rano ustajemo, zatim idemo u šetnju i potom uživamo u sporom doručku u našem omiljenom kafiću prije početka radnog dana", otkrila je Vered DeLeeuw, 50-godišnja blogerica iz Washingtona.

Foto: Unsplash

Naočale za čitanje ne mijenjaju baš ništa

Umjesto da se osjećaš kao da si spremna za umirovljenički dom jer su ti potrebne naočale za čitanje, slijedi primjer Jenny Pritchett, 44-godišnje spisateljice.

"Volim kad ih imam na čelu, virim kroz njih ili kad posežem za njima prije nego što nastavim sa sastankom. Vjerojatno sam upijala snagu i inteligenciju mnogih 'starijih' žena prije mene noseći te naočale. Osjećam se kao da sam i ja sada dio tog kluba - radim, razmišljam, drugi me shvaćaju ozbiljno i sama sebe shvaćam ozbiljno", rekla je Pritchett.

Foto: Pexels

Možeš govoriti 'ne' bez grižnje savjesti

Kada smo mlađi, osjećamo pritisak da svima govorimo 'da', bilo da je riječ o pozivnici na rođendan ili poslovnim projektima. Tia Fagan, trenerica svjesnog roditeljstva, ove je godine napunila 50 godina i kaže da je uistinu oslobađajuće riješiti se tog osjećaja krivnje.

"Prije sam bila zabrinuta što ću uznemiriti ili iznevjeriti druge ako ih odbijem, a nisam bila vjerna sebi. Kada sam rekla 'da', a htjela sam reći 'ne', osjećala bi se ogorčeno. Sada sam puno bistrija i govorim 'ne' bez osjećaja krivnje!"

Kako ulazimo u zrelije godine, stječemo više samopouzdanja i počinjemo prihvaćati sebe. Postaje lakše reći 'ne' i odbaciti naviku ispričavanja drugima bez razloga. Napokon shvaćamo da nam na prvom mjestu trebaju biti vlastiti prioriteti pa tek onda tuđi.

Foto: Pexels

Prestaješ se zamarati sitnicama

Još jedan dar ovog doba i zrele životne faze? Sitnice i besmislice postaju sve manje važne, otkriva 57- godišnja odvjetnica, Sonia M. Frontera.

"Kada imaš 18 i slomiš nokat na maturalnoj večeri, osjećaš se kao da je kraj svijeta – jer jest! Srećom, nakon 40-te manje ste opsjednuti takvim trivijalnim stvarima i možete se fokusirati na stvari koje su stvarno važne!"

