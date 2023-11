Jesi li znala? Ove stvari žene rade puno bolje od muškaraca

Puno toga u životu naučimo, no još nam više stvari promakne. Zapravo se često čini da najmanje znamo o nama samima. Tako smo nedavno izdvojile devet zanimljivosti o frajerima koje možda nisi znala. Da im je, recimo, koža deblja nego kod žena, da s razlogom češće zimi nose kratke hlače…

Ovog puta pažnju ćemo usmjeriti na žene. Mi, naime, nerijetko sumnjamo u sebe, a u društvu i dalje kruže određeni mitovi o našoj sposobnosti. I dalje su žene katkada manje plaćene od muškaraca, njihov je izgled pod većom pažnjom i čini se da se u određenim situacija moraju više dokazivati.

Kako bismo te ohrabrile i pokazale koliko toga možemo, izdvajamo nekoliko stvari koje znanstveno dokazano možemo bolje od muškaraca. Neki te nalazi možda iznenade kao što su i nas.

Bolje smo u multitaskingu

To nije mit – žene su doista bolje u obavljanju više stvari istovremeno. Kako to znamo? Britanski psiholozi (dr. Stoet i drugi) odlučili su usporediti muškarce i žene u različitim stresnim situacijama, tamo gdje brzo trebaju preusmjeriti pažnju i biti usredotočeni na više stvari. 120 muškaraca i 120 žena podvrgnuli su testu brojanja i prepoznavanja oblika pri čemu su se žene pokazala bržima i otpornijima na promjene (raštrkanu pažnju). Onda su im dali osam minuta za obavljanje niza zadataka u nepredvidljivoj situaciji i pogađaš što - žene su se bolje snašle u brzom pretraživanju i razmišljanju o više stvari. To sugerira da su - u stresnoj i složenoj situaciji žene sposobnije zastati i razmisliti o tome što se događa ispred njih. Naravno, to ne znači da muškarci ne znaju ili ne mogu jednako brzo razmišljati, no žene su u prosjeku bolje u multitastingu.

Foto: Pexels

Bolje smo na razgovorima za posao

Istraživanje Sveučilišta Western Ontario pokazala je da se žene bolje nose sa stresom i – razgovorima za posao. Znanost tvrdi da bolje 'čitamo' ljude i situaciju, ali i da se više pripremaju prije važnog događaja. Iako se često boje razgovora za posao, na kraju ga u prosjeku bolje odrade.

Foto: Pexels

U prosjeku imamo bolje ocjene

Na temelju velike analize koja je obuhvatila 1,6 milijuna učenika i studenata dokazano je da djevojčice u prosjeku ostvaruju bolji školski uspjeh. ''Sve u svemu, djevojčice su imale za 6,3 posto bolje ocjene ocjene od dječaka'', tvrde autori studije u izvješću objavljenom u časopisu Nature Communications. I studija Sveučilišta Georgia i Columbia pokazala je da su studentice po prosjeku uspješnije od muških kolega, da u globalu žele više učiti i da su fleksibilnije naspram novonastalih situacija.

Foto: Profimedia.hr

Imamo jači imunološki sustav

Često se kaže da su muškarci najmanje hrabri kad su bolesni te da teško preživljavaju prehlade. No zaista, žene su otpornije na infekcije i imaju jači imunološki sustav, a za sve je 'kriv' estrogen. Ovaj spolni hormon naš je saveznik u borbi protiv infekcija jer se uspješno suočava s određenim enzimom. Tako se tijelo uspješnije bori protiv virusa i bakterija.

Foto: Profimedia.hr

Ulažemo pametnije

A osim što smo otpornije na stres, čini se da su žene spremne dugoročno promisliti. Manje su impulzivne pa je tako jedna investicijska tvrtka otkrila podatak da su žene posljednjih godina veći ulagači. Štoviše, prema pisanju CNN-a, žene su sklone pametnoj metodi ulaganja koja im se na kraju isplati.

Foto: Unsplash

U prosjeku smo čišće, jedemo zdravije – i dulje živimo

Jedna je analiza provedena u uredima diljem Sjedinjenih Država pokazala je da su muški uredi prljaviji od ženskih. Otkrilo se da se u uredima muškog kolektiva krije 10 do 20 posto više bakterija. Kad je riječ o higijeni, dokazano je da češće peremo ruke nakon toaleta – to čini 93 posto žena naspram 77 posto muškaraca. Dakle, u prosjeku smo čišće, no nismo sigurne što bi se dogodilo kad bi se analiza provela u ženskim javnim toaletima. Nekako nam se čini da su frajeri tu uredniji.

A kad već brinemo o higijeni, vodimo računa i o zdravoj prehrani. Sveučilište u Minnesoti provelo je istraživanje među više od 14 tisuća ljudi i pokazalo da je vjerojatnije da će frajeri birati crveno meso i brzu hranu. S druge strane, žene radije (u prosjeku!) posežu za voćem i povrćem.

Foto: Unsplash

Možda upravo zato prosječno živimo od pet do deset godina dulje od muškaraca. Šalu na stranu, zdrava prehrana nije jedini faktor dugovječnosti, no u prednosti smo jer posjedujemo dvije kopije istog kromosoma koji određuje spol. Stručnjaci tvrde da ta druga kopija ima zaštitni efekt, prenosi portal Guardian. To nas stavlja u laganu prednost – barem što se tiče dugovječnosti.