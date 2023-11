6 stvari zbog kojih se nikome nikada ne trebaš opravdavati (ni ispričavati)

Važno se ispričati onda kad znaš da si pogriješila. To je jedna od prvih lekcija koju bi čovjek trebao naučiti i imati na umu cijeloga života. No ne treba otići u drugu krajnost i ispričavati se onda kad si uvjerena da nije tvoja krivnja. Ljudi se često ispričavaju iako nisu krivi jer žele izbjeći sukob, iz straha ili nekog drugog razloga.

Pazi sad ovo: prešla si tridesetu i okolina te već neko vrijeme ispituje kad ćeš se 'skrasiti'. To pitanje, naravno, nije na mjestu jer žena ima pravo odlučiti kad će se – i hoće li se uopće – upustiti u vezu ili brak. Nije korektno ulaziti u nečiju privatnost i stavljati drugima društveni pritisak da bi nešto trebali učiniti do određene godine. Svi imamo pravo kreirati svoj životni put. I za to se nemamo zašto opravdavati. Ponovimo još jednom: svatko ima pravo živjeti onako kako on želi i zbog toga nije bolji ili gori od nekoga drugoga. Ipak, pitanje o svadbi ili djeci nije jedino pitanje zbog kojega se ne trebaš opravdavati niti ispričavati.

Foto: Profimedia.hr

U nastavku izdvajamo stvari zbog kojih se ne trebaš opravdavati ni ispričavati.

Jer si izrazila osjećaje

Ne trebaš se sramiti emocija, onoga što osjećaš ili ponekog lošeg dana. Često se ljudi ispričavaju jer im 'nije dan' ili jer su euforični oko nečega. Uobičajeno je da ćeš nekada biti jako sretna, katkada ljuta, a ponekad i tužna. Emocija se ne treba sramiti, one nisu znak slabosti. Ne može ti svaki dan biti savršen – bilo bi čudno kad bi to bilo tako – niti trebaš uvijek biti nasmijana. Imaš jednako pravo i na tugu i na ushićenost i na ljutnju. Zato se ne trebaš ispričavati ponesu li te emocije jer, realno, svi smo ljudi i imamo ih pravo proživjeti. Dakako, to ne znači da trebaš omalovažavati druge jer ti je loš dan. Ne, želimo reći da se nemaš potrebe ispričavati pustiš li suzu ili poželiš trenutak za sebe.

Foto: Profimedia.hr

Jer si rekla 'ne'

Nikada se ne bi trebala osjećati loše jer si nešto (ili nekoga) odbila. Ne trebaš pristati na sve niti udovoljiti svima. Zapravo, poželjno je postaviti granice i po potrebi reći 'ne'. Pa niti možeš niti trebaš biti na sto strana, a niti ti netko ima pravo postavljati ultimatume. Važno je odrediti prioritete i posvetiti se stvarima koje su ti važne. Reći 'ne' je često neophodno i itekako poželjno i ne bi zbog toga trebala osjećati krivnju. Još nešto: ne trebaš se svakome opravdavati zašto nešto nisi učinila. Ovisi o ljudima i o situaciji.

Foto: Pexels

Jer imaš ambicije i cilj

Suludo je što se to događa u 21. stoljeću, no i dalje ima ljudi koji svoje neostvarene ambicije žele nametnuti drugima. Primjerice, ti bi htjela studirati neku društvenu znanost, a okolina te svim silama želi odvagnuti od te ideje. Ili pak želiš pokrenuti svoj posao, a netko te u tome želi spriječiti. Znaj da imaš puno pravo slijediti svoju želju i biti ambiciozna. Nikada, ali nikada ne trebaš osjećati žaljenje jer si postigla ono što si htjela. Pohvali se kad nešto dobro napraviš, budi uporna i ne odustaj.

Foto: Unsplash

Jer brineš o sebi

Ne trebaš se ispričavati jer brineš o sebi, jer se osjećaš umorno ili jer ti je potreban predah. Ljudi često stavljaju preveliki pritisak na žene i komentiraju kako je ona to mogla otići, primjerice, na vikend-odmor, dok su joj djeca ostala kod kuće. Da, imaš svako pravo suprotstaviti se takvim komentarima, s partnerom se raspodijeliti oko obaveza i priuštiti si malo odmora. Otići na trening, kavu, u prirodu ili kazalište – sasvim nevažno. Svi to zaslužujemo.

Foto: Pexels

Ne moraš se opravdavati zbog tuđih grešaka

Pogriješiš li, ispričaj se, no nemoj to činiti ako zaista nisi kriva za nešto. Nije se dobro 'gaziti' i preuzimati tuđu odgovornost samo da bi izbjegla svađu. Da, važno je biti uljudan i pristojan, no dobro je postaviti granice.

Foto: Unsplash

A ni jer živiš drugačije

Društvo često nameće norme. Ne trebaš živjeti po obrascu 'škola-posao-brak-dijete' nego onako kako ti želiš. Duže si studirala? Ili si se udala prije dvadesete? Ili si pak napravila zaokret u karijeri? Tada neki imaju negativne komentare jer tvoj život nije po redu koji oni smatraju ispravnim. Ipak, zapamti da određene godine ništa ne znače i da je manje važno jesi li nešto ostvarila s 25, 45 ili nikad – sve dok si ti sretna i zadovoljna.