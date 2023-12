Želiš živjeti duže? Usvoji 4 jutarnje navike najdugovječnijih ljudi na svijetu

Često se pitamo u čemu je tajna dugog, zdravog i sretnog života, a odgovor na to pitanje oduvijek je zanimao i mnoge znanstvenike diljem svijeta koji su o toj temi proveli brojna istraživanja. Tako su došli do otkrića da najviše stogodišnjaka živi u određenim dijelovima svijeta, tzv. 'plavim zonama'.

Plave zone su regije u kojima žive najdugovječniji ljudi na svijetu, a najviše ih se nalazi u Japanu te na Mediteranu. Dan Buettner, autor i istraživač, među prvima je koji su proučavali život ljudi u plavim zonama, a kako se pokazalo, tajna dugovječnosti krije se u zdravim navikama koje ti ljudi svakodnevno slijede.

Od zdrave prehrane i redovite fizičke aktivnosti pa do važnosti sudjelovanja u zajednici, riječ je prilično jednostavnim navikama koje pozitivno utječu na naše fizičko i mentalno zdravlje i tako nam produljuju život, piše Wellandgood.

Neke od tih navika najbolje je prakticirati odmah ujutro, kako bismo što bolje započeli dan. U nastavku navodimo četiri jutarnje navike za dugovječnost, koje su inspirirane životom ljudi u plavim zonama, a koje svatko može uvrstiti u svoju jutarnju rutinu.

Pronađi svoj 'ikigai'

Kada se probudiš ujutro, što te pokreće i pomaže ti da kreneš u novi dan? Koja je tvoja motivacija? Što god to je, važno je to pronaći i prihvatiti, a to je i jedna od navika koju prakticiraju stanovnici plavih zona. Ikigai je japanska tajna za dug i sretan život, a najjednostavnije rečeno to je svrha života, motiv zbog kojeg postojimo. Imati životnu svrhu usko je povezano s dugovječnošću i doslovno nam daje razlog da ustanemo iz kreveta kako starimo. Postoje brojni savjeti za otkrivanje svoje unutarnje magije, vlastitog ikigaija, a obično započinje s prihvaćanjem sebe, povezivanjem s drugima i s planetom te pronalaženjem radosti u malim stvarima i sadašnjem trenutku.

Nemoj preskakati zdravi doručak

Nije iznenađujuće da je zdrava prehrana ključna za održavanje dobre forme i zdravlja i doprinosi dugovječnosti. Prema Buettneru, najbolji izbor za zdravlje je prehrana koja se temelji na namirnicama biljnog podrijetla ili mediteranska prehrana. Dio toga uključuje i najvažniji obrok u danu – doručak. Jedna žena, 105-godišnjakinja koja živi u Kaliforniji, otkrila je da svaki dan započinje obilnom zdjelicom zobene kaše. Uz dodatak datulja koje obiluju vlaknima, oraha koji sadrže zdrave masnoće te malo sojinog mlijeka koje je bogato proteinima, to je savršen jutarnji obrok.

Foto: Pexels

Uživaj u jutarnjoj kavi

Ljudi koji žive u plavim zonama uživaju u svojoj jutarnjoj šalici kave, a prema Buettnerovim istraživanjima, piju dvije do tri šalice crne kave dnevno. Studije su pokazale da je kava, ako se konzumira umjereno, povezana s manjim rizikom od ukupne smrtnosti. Dakako, kavu je najbolje piti čistu, bez nezdravih dodataka poput šećera ili vrhnja. Umjesto toga, puno je zdravije u kavu dodati malo mlijeka, običnog ili biljnog te prirodni zaslađivač kao što je agavin sirup. Osim kave, dobar izbor za početak dana je i zeleni čaj, još jedna namirnica koju ljudi u plavim zonama redovito konzumiraju.

Reci nešto lijepo prvoj osobi koju vidiš

Ljudi su društvena bića pa i ne čudi otkriće da je povezanost s drugima ključna za dugovječnost. Buettner je otkrio da svoje jutro započinje zdravim doručkom te 20-minutnom tjelovježbom (jogom ili vožnjom bicikla), a uvijek se trudi i nekome dati lijep kompliment odmah ujutro. Takvo je ponašanje zarazno stoga je ključno da jedni prema drugima budemo ljubazni. Smisleni ljudski odnosi itekako su važni u plavim zonama. Želiš li živjeti dulje, pronađi svoju zajednicu i njeguj zdrav društveni život. Povezanost s drugima vodi do sretnijeg i duljeg života.