PREDIVNA MLADENKA
Posao
★★★★☆
Oslanjajući se na druge mogli biste daleko stići. No ponekad je teško pristati na svaki kompromis.
Zdravlje&savjet
★★★★☆
Provjeravajte rok namirnica.
