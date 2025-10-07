Vodenjak
Vodenjak

7. listopada 2025.

Posao

★★★★☆

Oslanjajući se na druge mogli biste daleko stići. No ponekad je teško pristati na svaki kompromis.

Zdravlje&savjet

★★★★☆

Provjeravajte rok namirnica.

 

