Ivona i hajdukovac Kalik izrekli sudbonosno 'da', raskošna vjenčanica istaknula njezinu ljepotu

Poznati nogometaš poseban dan sa svojom je odabranicom proslavio u Splitu

Modna dizajnerica Ivona Glavaš, poznata po svom profinjenom stilu, zasjala je na vjenčanju s nogometašem Hajduka Anthonyjem Kalikom.

Zvonimir Barisin/pixsell

Za taj poseban dan odabrala je raskošnu vjenčanicu koja je spajala klasičnu eleganciju i suvremeni glamur. Donji dio činila je široka suknja od svilenog satena, dok je gornji dio bio oblikovan poput korzeta, naglašavajući njezinu siluetu. Visoki prorez na haljini outfitu je dao notu profinjenosti i senzualnosti.

Zvonimir Barisin/pixsell

Zvonimir Barisin/pixsell

Cjelokupni izgled zaokružile su bijele Manolo Blahnik cipele – kultni model koji je proslavila Carrie Bradshaw u seriji Seks i grad. U kosu oblikovanu u meke valove stavila je dugi bijeli veo, a make up je bio minimalistički i jednostavan. Mladenka je izabrala raskošan buket od bijelih ruža.

Zvonimir Barisin/pixsell

Zvonimir Barisin/pixsell

Elegantna vjenčanica istaknula je njezinu ljepotu, a takav model vjenčanice često biraju mladenke jer je istovremeno jednostavan i elegantan.