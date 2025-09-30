Vodenjak
Vodenjak

Vodenjak

Žena.hr
30. rujna 2025.

Posao

★★★☆☆

Malo poslovno putovanje zadat će vam male glavobolje. Nećete biti zadovoljni organizacijom, ali objektivno, ona je dobra. 

Zdravlje&savjet

★★★★★

Idite za svojim ciljem.

